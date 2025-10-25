บันเทิงรอบโลก หญิงเกาหลีวัย 40 แอบเข้าบ้าน "จองกุก BTS" ถูกส่งฟ้องฐานละเมิด-สะกดรอย

ตำรวจเกาหลีใต้เผยว่า "หญิงวัย 40 ปี" ที่แอบเข้าไปในบ้านของ "จองกุก" สมาชิกวง BTS เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถูกส่งฟ้องต่ออัยการแล้วในข้อหาบุกรุกและละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการสะกดรอย โดยเธอถูกจับได้คาหนังคาเขาในลานจอดรถบ้านพักของ "จองกุก" ย่านยงซาน ขณะเดียวกันก็มีอีกกรณีของหญิงจีนวัย 30 ที่เคยพยายามเข้าไปบ้าน "จองกุก" ช่วงที่เขาเพิ่งปลดประจำการจากกองทัพ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ถูกดำเนินคดีเพราะเธอแค่พยายามแต่ยังไม่เข้าบ้าน และได้เดินทางออกจากเกาหลีแล้ว ถือว่าความเสี่ยงต่ำ
"คริสเตน เบลล์" ดาราสาววัย 45 ปี ถอนตัวจากการไปออกรายการ Today Show กะทันหัน ท่ามกลางกระแสโจมตีในโซเชียลเรื่องโพสต์ฉลองวันครบรอบแต่งงานกับสามี "แด็กซ์ เชพเพิร์ด" ที่บางคนมองว่าไม่เหมาะสม โดยในตอนแรกเธอจะไปโปรโมตซีรีส์ Nobody Wants This คู่กับนักแสดงสาว "จัสติน ลูเป้" แต่กลายเป็นว่า "ลูเป้" ต้องไปพูดถึงซีซั่น 2 ของซีรีส์คนเดียว แถมยังแซวเบลล์ว่าชอบแกล้งคนอื่นเป็นชีวิตจิตใจ และเป็นสายรักสุขภาพสุดโต่งถึงขั้นใส่เสื้อถ่วงน้ำหนักกับติดเครื่องวัดน้ำตาลในเลือกระหว่างพักกองอีกด้วย
ถึงจะมีข่าวลือว่า "ทอม ฮอลแลนด์" อาจได้เล่นเป็นเจมส์ บอนด์คนต่อไป แต่ดูเหมือนว่าความหวังนั้นต้องพับเก็บไว้ เพราะแหล่งข่าววงในเผยว่าทาง Marvel ไม่อนุญาตให้เขารับบทใด ๆ ที่จะมาแย่งซีน "สไปเดอร์แมน" ซึ่งเป็นบทหลักที่เขารับอยู่ตอนนี้ ถึงแม้แฟน ๆ หลายคนจะมองว่าเขาเหมาะกับบทสายลับ 007 มากแค่ไหนก็ตาม โดยหนังบอนด์ภาคใหม่ที่จะเป็นภาคที่ 26 กำลังอยู่ระหว่างการเขียนบทโดยผู้สร้าง Peaky Blinders และจะเน้นเรื่องเทคโนโลยี AI ที่กำลังมาแรงในยุคนี้
"กู่เทียนเล่อ" ดารารุ่นใหญ่ของฮ่องกง จัดงานฉลองวันเกิดล่วงหน้าสุดอบอุ่นในย่านจิมซาจุ่ย มีแขกเหรื่อร่วมงานกว่า 50 โต๊ะ ทั้งครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการอย่าง "หูเฟิง", "เดวิด เจียง" และภรรยา มาร่วมอวยพรอย่างพร้อมหน้า โดย "หูเฟิง" ถึงกับร้องเพลง Happy Birthday แบบสด ๆ บนเวทีเลยทีเดียว จุดเด่นของงานไม่ใช่แค่บรรยากาศที่อบอุ่น แต่ยังมีมุมให้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วย ซึ่งสะท้อนตัวตนสายบุญของ "กู๋" ได้เป็นอย่างดี เจ้าตัวยังเล่นเกมกับแขกเด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน และปีนี้ก็พิเศษสุด เพราะวันเกิดทางจันทรคติกับสุริยคติของเขาตรงกันพอดี