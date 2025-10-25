แขกวิวาห์ “เทย์เลอร์ สวิฟต์ – ทราวิส เคลซี” จุดดราม่า! เมื่อ “เบลค ไลฟ์ลีย์” อาจหลุดโผ – หรือมิตรภาพสิ้นสุดแล้ว?

การแต่งงานของซูเปอร์สตาร์นักร้อง เทย์เลอร์ สวิฟต์ กับแฟนหนุ่มนักอเมริกันฟุตบอล ทราวิส เคลซี กลายเป็นกระแสฮือฮาระดับชาติในสหรัฐฯ มานับตั้งแต่มีข่าวหมั้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยหลายคนเปรียบงานนี้ว่าเป็น “งานแต่งงานหลวง” แห่งวงการบันเทิงอเมริกัน
แม้ทั้งคู่จะยังไม่เปิดเผยวันแต่งอย่างเป็นทางการ แต่รายชื่อแขกที่คาดว่าจะได้รับเชิญก็กลายเป็นหัวข้อพูดถึงอย่างกว้างขวาง ล่าสุด รายงานจาก Radar Online เปิดเผยว่า แม้เทย์เลอร์จะพยายามจัดงานในขนาดใหญ่และเชิญแขกจากทุกวงการ ทั้งเพื่อนสนิทและคนในแวดวงไกลตัวเพื่อเลี่ยงการนินทาในภายหลัง แต่กลับไม่มีชื่อของ เบลค ไลฟ์ลีย์ นักแสดงสาวคนสนิทที่แฟน ๆ คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
“เบลค ไลฟ์ลีย์” หลุดโผเพราะดราม่า?
วงในเผยว่า เทย์เลอร์ต้องการให้บรรยากาศของงานแต่งไร้ดราม่า จึงเลือกไม่เชิญบางคนที่อาจสร้างความกระอักกระอ่วน และหนึ่งในนั้นคือเบลค ไลฟ์ลีย์ ทั้งที่ทั้งคู่เคยแนบแน่นกันมาก
สาเหตุหลักที่ถูกกล่าวถึงคือเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า “เคสจัสติน บัลโดนี” ซึ่งเบลคมีปัญหาฟ้องร้องกันในศาลกับนักแสดงร่วมจากภาพยนตร์ It Ends With Us อย่าง จัสติน บัลโดนี โดยมีการกล่าวหาว่าเบลคเคยส่งข้อความถึงบัลโดนี โดยอ้างถึงเทย์เลอร์และสามีของเธอ ไรอัน เรย์โนลด์ส ว่าเป็น “มังกรสองหัว” ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการพูดในเชิงไม่ดี และกลายเป็นชนวนความบาดหมางระหว่างสองสาว
เพลง “Cancelled” พูดถึงใครกันแน่?
แม้ในภายหลัง กระแสดราม่านี้จะถูกลดความแรงลง เมื่ออัลบั้มใหม่ของเทย์เลอร์ The Life of a Showgirl ถูกปล่อยออกมา พร้อมกับเพลง “Cancelled” ที่มีเนื้อหาสื่อถึงเพื่อนที่ถูก ‘แคนเซิล’ และหลงใหลในแบรนด์หรู
เนื้อเพลงบางท่อน: “ดีแล้วล่ะที่ฉันชอบเพื่อนแบบที่ถูกแคนเซิล ฉันชอบเพื่อนที่สวมกุชชี่ คลุกดราม่า…”
แฟน ๆ จำนวนไม่น้อยเชื่อว่าเพลงนี้อาจพาดพิงถึงเบลค ไลฟ์ลีย์ ซึ่งเคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ Gucci และอยู่ในคดีความใหญ่โตช่วงต้นปี นอกจากนี้ ในมิวสิกวิดีโอเพลง ยังปรากฏภาพเครื่องประดับที่คล้ายของแบรนด์ที่เบลคออกแบบ ทำให้กระแสความบาดหมางเริ่มถูกตั้งคำถามว่าอาจถูก “กลบเกลื่อน” ด้วยภาษาศิลปะ
งานแต่งที่ไร้เบลค
อย่างไรก็ตาม การที่ชื่อของเบลคไลฟ์ลีย์ “หายไป” จากลิสต์แขกรับเชิญในงานวิวาห์ของเทย์เลอร์ สวิฟต์ ยังคงสร้างความประหลาดใจในหมู่แฟน ๆ หลายคนเชื่อว่ามิตรภาพระหว่างสองคนนี้อาจถึงทางตันแล้วจริง ๆ
แต่ก็ยังมีบางฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นเพียงการตัดสินใจเฉพาะหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย ในวันที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขของเจ้าสาวซูเปอร์สตาร์
