“พัคบอม” (2NE1) อ้างฟ้อง “ยางฮยอนซอก” เรียกค่าเสียหายมหาศาล – ต้นสังกัดปัด ไม่เคยยื่นฟ้อง กำลังพักรักษาตัว

พัคบอม (2NE1) โพสต์ภาพ “ฟ้องยางฮยอนซอก” ผ่านโซเชียล สร้างความฮือฮา – ต้นสังกัดยัน “ไม่เคยมีการยื่นฟ้องจริง กำลังอยู่ระหว่างการรักษา
ศิลปินสาว พัคบอม สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง 2NE1 กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงเกาหลี หลังเธอโพสต์ภาพเอกสารที่อ้างว่าเป็น “คำฟ้อง” ต่อ ยางฮยอนซอก โปรดิวเซอร์ใหญ่แห่งค่าย YG Entertainment ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา พัคบอมได้เขียนข้อความในบัญชีส่วนตัวว่า
“ถึงประชาชนชาวเกาหลี และชาวอินเทอร์เน็ตทุกคน กรุณาช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดว่า YG ทำอะไรกับพัคบอมไว้บ้าง”
พร้อมแนบภาพคำฟ้องซึ่งระบุชื่อ ยางฮยอนซอก เป็นจำเลยในข้อหา ฉ้อโกงและยักยอกเงิน โดยในเอกสารมีการอ้างว่า “จำเลยไม่ได้จ่ายรายได้จากการทำงานของโจทก์เป็นเวลายาวนาน” และระบุจำนวนเงินชดเชยประมาณ “64272e ล้านล้านวอน” — ตัวเลขที่ไม่สามารถตีความได้ชัดเจน แต่สร้างความตกตะลึงในหมู่ผู้ติดตามอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ทางต้นสังกัด D-Nation Entertainment ได้ออกแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมว่า
“การชำระรายได้จากกิจกรรมของพัคบอมในช่วงที่อยู่กับ 2NE1 ได้เสร็จสิ้นไปนานแล้ว และคำฟ้องที่ปรากฏในโซเชียลไม่เคยมีการยื่นต่อหน่วยงานใด ๆ”
พร้อมย้ำว่า “ปัจจุบันพัคบอมได้หยุดกิจกรรมทั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ทางบริษัทจะดูแลให้เธอกลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งอย่างเต็มที่”
หลังจากโพสต์ดังกล่าว พัคบอมได้ลบภาพคำฟ้องออก ก่อนจะโพสต์ซ้ำอีกครั้งในเวลาต่อมา ซึ่งสร้างความสับสนให้กับแฟน ๆ และสื่อมวลชน นอกจากนี้ สองชั่วโมงหลังจากโพสต์ซ้ำ เธอยังอัปโหลดภาพสุนัขเลี้ยงที่ดูเหมือนทาลิปสติกบริเวณปาก จนถูกวิพากษ์ว่าเป็น “พฤติกรรมแปลกบนโซเชียลมีเดีย”
ทั้งนี้ พัคบอมได้ประกาศพักกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ก่อนหน้านี้เธอยังเคยสร้างความงุนงงในโลกออนไลน์ด้วยการโพสต์ข้อความอ้างว่า “อีมินโฮคือสามีของฉัน” ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณถึงภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แฟน ๆ ต่างเป็นห่วงทั้งสุขภาพกายและจิตใจของพัคบอม พร้อมเรียกร้องให้ต้นสังกัดและครอบครัวเข้าดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่ฝั่ง YG Entertainment ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว