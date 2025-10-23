“แพต ชญานิษฐ์” เผยมีคนอยากจ้าง ไปงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ คิดเล่นๆ ทำเป็นอาชีพ คงเปิดบริษัทใหญ่

“แพต ชญานิษฐ์” ตีบทแตกจนคนคิดว่าแรง ตอบไม่ถูกโดนทัก ตัวจริงเรียบร้อย-ดูปัญญาอ่อนมาก เผยมีคนอยากจ้างไปอาฟเตอร์ปาร์ตี้งานแต่ง คิดเล่นๆ ทำเป็นอาชีพจริง คงเปิดบริษัทใหญ่ เล่าเมาแล้วเอาแก้วกลับบ้านบ่อย กลัวโดนจับเข้าสักวัน ฝากถึงคนอยากเอาเยี่ยงอย่าง ให้ใช้วิจารณญาณเอา
เรียกว่าเข้าถึงบทบาททุกเรื่อง จนหลายคนติดภาพว่าเป็นคนแรงๆ ไปแล้ว สำหรับสาว “แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” ที่ล่าสุดก็ได้มาเล่นเป็นผู้หญิงขายบริการครั้งแรก ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)” ที่เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่าง ไทย-สิงคโปร์ ซึ่งในงานเปิดตัวซีรีส์ สาวแพตก็ได้เผยถึงการมารับบทบาทนี้ ว่าเป็นอะไรที่มันมือมันปากดีมาก
“แพตรู้สึกว่าตัวละครที่ได้เล่น ก็มันมือมันปากดี มีความอิสระด้านคำพูดเยอะมาก คำด่ามาหมด คนตัดไปเซ็นเซอร์เอาเองเรื่องของเธอ อิมโพรไวส์ด้วย อยากฝอยอะไรฝอย คำด่าคิดจากบ้านมาเลย คือพ่อแม่เราสอนมาดีนะ ส่วนเรื่องอะไรที่ไม่ดีคือเพื่อนสอน”
เล่นเป็นผู้หญิงขายบริการครั้งแรก
“ใช่ค่ะ แต่ตัวเรื่องไม่ได้เล่าขนาดนั้น คือมันเป็นธุรกิจนี้แหละ เราเป็นคนขายบริการที่นั่น แต่ส่วนใหญ่แค่ชงแล้วชวนคุย ยังอยู่ในขอบเขตที่ยังสวยงามอยู่ ถือเป็นครั้งแรกที่แพตได้เล่นอะไรแบบนี้ ก็มันมือตั้งแต่บท คือถ้าดู 8 ตอนรวดอาจจะหอบเพราะมัน บางอันคัตปุ๊บต้องเดินไปบอกมุกๆ (มุกดา นรินทร์รักษ์) พี่ขอโทษ เพลินไปหน่อย น้องก็แบบไม่เป็นไรๆ น้องเรียบร้อย เหมือนอยู่คนละสปีชีส์กับเรา”
ทำผลงานดีทุกเรื่อง จนคนติดภาพคิดว่าเป็นตัวแรง
“หนูก็จะบอกเขาว่าแล้วแต่คิดเลยลูก มันจะมีบางคนที่แบบว่า อุ้ยทำไมในชีวิตจริงดูเรียบร้อยจังเลย ตกใจนะเนี่ย เราก็ตอบไม่ถูกเลย หรือบางคนแบบพี่ดูแรงมากเลยในซีรีส์ แต่ตัวจริงพี่ดูปัญญาอ่อนมาก อ้าว… “
สุดเกินเบอร์ แฟนคลับอยากจ้างไปงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้งานแต่ง ขอบคุณที่ช่วยสร้างไอเดียอาชีพใหม่
“มีคนเมนชั่นมาใน x (ทวิตเตอร์) ว่าอยากจ้างแพตไปงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ถ้าหนูทำเป็นอาชีพ หนูว่าหนูเปิดบริษัทใหญ่เลย หนูก็คิดนะว่าหรือว่าวะ เราอาจจะทำได้ดี ถ้ามันจะต้องมีบริษัทนี้ หนูรู้เลยว่าผู้บริหารคือใคร ทีมงานคือใคร งานประเภทนี้ต้องชวนคนแบบไหนไป มีเพื่อนหลายกลุ่มมาก ราคาจ่ายเท่าไหนได้เท่านั้น ทำตามจำนวน ส่วนมากเกสต์เต้นเกินราคา อยู่ที่วิจารณญาณในการชม
ถ้า คารีสา สปริงเก็ตต์ ต้องขอบอดี้การ์ดเพิ่มด้วย กันตัวมันทำร้ายคนอื่น เจ้าภาพเตรียมรถพยาบาลมารับได้เลย บริษัทเราไว้ใจได้ค่ะ ทำถึงเกินเส้นแน่นอน แล้วถ้างานสนุกเกิน เราอาจจะไม่คิดเงิน ก็ขอขอบคุณแฟนคลับหลายๆ ท่าน ที่สร้างไอเดียให้เราเกิดอาชีพใหม่ เผื่อในวงการบันเทิงหนูอาจจะอยู่ไม่ได้นาน (หัวเราะ)”
เมาแล้วเอาแก้วกลับบ้านบ่อย กลัวโดนจับเข้าสักวัน
“หนูกลัวว่าสักวันหนึ่ง หนูจะโดนตำรวจจับจริงๆ แต่หนูไม่ได้ตั้งใจ ตอนนี้เยอะสุดคือแก้ว กระเป๋าใบเล็กแต่มันทำได้หมดแหละ คือหนูไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น เคยคิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะโดนจริงๆ นะ บางร้านหนูก็เอาไปคืน แค่บางร้านหนูไม่รู้จะติดต่อเขายังไงเลย หรือบางทีหนูเอามาจากเชียงราย เอาคืนยังไง”
พ่อแม่มีถามด้วยความเป็นห่วง แต่ก็เริ่มปล่อย ขอแค่กลับบ้าน
“พ่อแม่เขาเริ่มถามแล้ว ว่ามันสนุกมากไหม มันอะไรขนาดนั้น หนูก็ได้แต่บอกว่ามันสนุก แต่พ่อแม่ก็เริ่มปล่อยแล้ว ทำอะไรก็ทำขอแค่กลับบ้าน ขอบคุณตัวเองมากที่เป็นคนชอบกลับบ้านมากจริงๆ ก็กลับบ้านทุกครั้ง”
ใครอยากเอาเยี่ยงอย่าง ก็ใช้วิจารณญาณเอา
“แล้วแต่วิจารณญาณจริงๆ อะไรดีก็นับ อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปนับ ผู้ปกครองควรแนะนำลูกด้วยนะคะ (หัวเราะ) แต่สำหรับเราคือใช้ชีวิต อยากทำไรทำ เรามีชีวิตเดียว อยากทำอะไรทำ (จะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร?) หนูจะเปลี่ยนเพื่อใครดี แต่ยังไม่มีใครให้เปลี่ยนนะ แฟนก็ไม่เคยพูดขอให้เปลี่ยนอะไรเลย เพราะว่าหนูน่ารักที่สุด”