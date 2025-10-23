“เฮง โคตรอินดี้” ใช้จิตวิญญาญจัดเฟสติวัล “วันปล่อยเสือ” ตั้งเป้าปี 70 จะเป็น Music Festivals ในรูปแบบ Eco Friendly ของเอเชีย

นับถอยหลังแล้วกับ งาน “วันปล่อยเสือ ปี 5 ตอน จงมันส์ดี” เทศกาลดนตรีในสไตล์ค่ายลูกเสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดย HEAVY ORGANIZER (เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์) ผู้จัดเทศกาลดนตรีหลากหลายแนวสุดบ้าคลั่ง ที่ได้รับการรับรองให้เป็น GREEN HEAVY จาก เวที Climate Action Forum (CAF) โดย สหประชาชาติ นำโดย “บุรินทร์ทร แซ่ล้อ” หรือ “เฮง โคตรอินดี้”
ครั้งแรกของเทศกาลดนตรีของคนไทยในแบบ ECO FRIENDLY เต็มรูปแบบ และเป็นเทศกาลดนตรีคาร์บอนต่ำงานแรกของคนไทย กับแนวคิด ความมันส์ กับ ความยั่งยืน อยู่ร่วมกันได้ พร้อมเพิ่มไลน์อัพกองทัพศิลปินจุใจครบทุกแนวกว่า 82 เบอร์ พร้อมฐานกิจกรรมมากมายบนพื้นที่จัดงาน 720 ไร่ ใน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย เฮง โคตรอินดี้ ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้น ของ วันปล่อยเสือ เฟสติวัล ว่ามันเกิดขึ้นจากความทรงจำของเขา
“สำหรับงานวันปล่อยเสือเรามีธีมหลักตั้งแต่ต้นคือเป็นการจัดงานมิวสิคเฟสติวัลในสไตล์ค่ายลูกเสือ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความหลังตอนยังเด็กของผมเอง ที่มีความทรงจำที่ดีในค่ายลูกเสือ ตอนนั้นไปเข้าค่ายและบรรยากาศเป็นใจในช่วงรอบกองไฟ เลยคว้ากีต้าร์มาร้องเพลงบอกรักสาวซะเลย เลยคิดว่าทำไมเราถึงเลือกตอนไปเข้าค่ายเพื่อจะบอกรักเขานะ ก็เพราะบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจ
พอโตมาแล้วได้เป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต มิวสิคเฟสติวัลอย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกของความทรงจำนี้เลยผุดขึ้นว่าสักวันนึงเราต้องนำบรรยากาศนั้นกลับมาอีกให้ได้ มันเป็นความทรงจำที่อุ่นอยู่ในใจลึกๆ และคิดว่าเกือบทุกคนคงเคยผ่านบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือมาแล้ว ก็เลยอยากให้ทุกคนกลับไปรู้สึกสนุก ในบรรยากาศแห่งความหลังนั้นอีกครั้ง เลยเกิดเป็นงานวันปล่อยเสือในธีมค่ายลูกเสือขึ้น
ตอนนั้นพอกลางคืนคิดได้ อีกวันนึง ก็เหมารถตู้ไปค่ายวชิราวุธคนเดียวเลย ไปที่ที่เดิม ไปที่ที่เราเคย เคยอยู่ตรงนั้น เคย เคยนั่งอยู่ตรงนั้น เคยรู้สึกตรงนั้นน่ะ เคยเล่นกีตาร์อยู่ตรงนั้นอะ เดินวนๆแล้วภาพก็มา หลายคนอาจจะเรียกไป Surway แต่สำหรับผมคือการไปรำลึกความหลังและทำสิ่งที่อยู่ในใจให้เป็นจริง เลยเกิดเป็นงานวันปล่อยเสือในธีมค่ายลูกเสือขึ้นครับสำหรับจุดเด่นของ”
เน้นเรื่อง ECO เป็นหลัก ตั้งเป้าในปี 70 จะเป็น Music Festivals ในรูปแบบ Eco Friendly ของเอเชีย สามารถนำฝาขวดจำนวน 1,200 ฝามาแลกเป็นบัตรเข้างานได้
“งานวันปล่อยเสือ ปี5 ของเราในปีนี้นอกจากเรื่องความมันส์ ความสนุกที่เราพร้อมเสิร์ฟให้อยู่แล้ว เรายังเน้นเรื่อง ECO Friendly เป็นสำคัญด้วย ซึ่งส่วนนี้เมื่อเราประกาศจุดยืนและความตั้งใจของเราออกไป ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ของตัวเมืองสระบุรี ตั้งแต่หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ลงไปจนถึงชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด ที่มาร่วมมือกับเราหมดเลย โดยเฉพาะ “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” โครงการต้นแบบที่จะเปลี่ยนสระบุรีเป็นเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกในไทย ที่ได้รับการรับรองและร่วมมือกับ World Economic Forum ในฐานะคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทยที่เข้าร่วมโครงการระดับโลกเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราอยากให้งานวันปล่อยเสือเป็นต้นแบบของงาน Music Festivals ในรูปแบบ Eco Friendly ของเอเชียในปี 70 ด้วย นึ่คือเป้าหมายของเรา ล่าสุดแคมเปญไฮไลท์ที่เราออกมาและได้รับความสนใจมากๆ คือ การนำฝาขวดจำนวน 1,200 ฝามาแลกเป็นบัตรเข้างานได้ ตรงนี้เราได้มาเป็นล้านฝาแล้วครับ คือ เรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การจัดงานเฟสติวัลได้เลย ว่าสามารถนำขยะมาและเป็นบัตรเข้างานได้ แล้วถามว่าแลกมาแล้วเราได้อะไร คือตรงนี้เรามีการต่อยอดหลังบ้านเป็นระบบ ทั้งการคัดแยก การส่งต่อไปรีไซเคิล การนำขยะไปจำหน่าย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำกลับมาพัฒนาชุมชนในพื้นที่จัดงาน และสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆในพื้นที่
เรายังได้พันธุ์กล้าไม้จากกรมอุทยาน มาแจกคนที่เข้างานอย่างน้อย 5,000 ต้น เพื่อให้นำไปปลูกได้เลยในบริเวณงานด้วย เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม ซึ่งถ้าใครไม่สะดวกปลูกเอง เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตรงนี้ หรือใครอยากได้ไปไว้ที่บ้านก็นำกลับบ้านได้เช่นเดียวกันครับ เราไม่ใช่เจ้าแรกที่ทำในเรื่องนี้ แต่หวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันผ่านสิ่งที่เราทำนี้ ให้เรื่อง ECO เป็นเรื่องที่ทุกคนหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญได้ไม่มากก็น้อย”
ภายในเฟสติวัลใช้พลังงานสะอาด จัดการแยกขยะภายในงานส่งรีไซเคิล 100%
“เราเลือกใช้พลังงานสะอาดในโซน Eco Playground มีการจัดการแยกขยะภายในงานส่งรีไซเคิล 100% และพร้อมขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด สู่เป้าหมายเทศกาลดนตรีคาร์บอนต่ำ ซึ่งในโซนนี้เราจะใช้ไฟจากโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) ทั้งหมดด้วย นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมกับการรักษ์โลกได้มากขึ้นด้วย”
รวมไลฟ์อัป 82 ศิลปิน 5 เวที
“สำหรับในเรื่องศิลปิน ตอนนี้เราเพิ่มไลน์อัปจาก 70 ศิลปิน เป็น 82 ศิลปินเรียบร้อยแล้ว กว่าจะได้คิวทุกคนมาพร้อมกันเพื่อในโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ง่ายเลยครับ แต่อาจจะเพราะเราทำทุกอย่างด้วยใจ มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน แถมปีนี้เรายังชัดเจนในเรื่องการรักษ์โลก ความ ECO ด้วย พี่ๆน้องๆศิลปิน รวมถึงศิลปินน้องใหม่ที่ผ่านการออดิชั่น ที่เราเปิดโอกาสให้พวกเค้ามีเวทีในการเล่นดนตรีอยู่แล้ว แต่ละวงก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้ให้โลกเราดีขึ้นอยู่แล้ว ก็เลยตอบตกลงมารวมกันในงานวันปล่อยเสือ ปี 5 นี้
พูดง่ายๆคือทั้งทีมงาน และศิลปิน ทั้งหมดอะพร้อมใจกันที่จะทำเรื่องนี้ด้วยใจกันจริงๆ ทุกคนแฮปปี้หมด ที่ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องศิลปินทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่มาร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนสิ่งนี้ไปกับพวกเราในงานวันปล่อยเสือปี 5 นี้ และที่สำคัญในปีนี้เป็นปีแรกที่มีศิลปินจากต่างประเทศมาขึ้นบนเวทีงานวันปล่อยเสือของเราด้วย ซึ่งก็คือ วง 87DANCE วงอัลเทอร์เนทีฟร็อกจากเกาหลีใต้ครับ เจมส์เจมส์เตรียมตัว
ในส่วนเรื่องการแบ่งเวทีเราแบ่งออกตามประเภทของแนวเพลงและศิลปินเลยครับ เรามีอยู่ทั้งหมด 5 เวที คือ เวทีถ้ำเสือ, เวทีกองไฟ, เวทีเสือคำราม, เวทีเสือซุ่ม และ เวทีเสือเล่นเปล่า นอกจากนี้ยังมีเวทีดีเจ อีก 2 เวทีด้วย การันตีว่าแต่ละเวทีสนุกแน่นอนครับ”
นอกจากศิลปินมากมายแล้ว ภายในงานวันปล่อยเสือ ปี 5 ยังมีกิจกรรมต่างๆอีก 10 โซน
“ในปีนี้นอกจากความมันส์จากศิลปินที่เราจัดมาให้แล้ว ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนได้สนุกกันใน 10 โซนด้วยกันพร้อมผสานวัฒนธรรมชนเผ่า เช่น เผ่าญัฮกุร (ยัก-กุน) ซึ่ง 10 โซนนั้น จะมี 1.โซนเสือหมอบ : โซนกางเต็นท์ สะดวกสบายไม่ต้องเดินไกล มีทั้งโซนรถบ้าน โซนเต็นท์ และโซนรถคาร์แคมป์ / 2.โซน Yoga / 3.โซนศิลปะจาก Eco Art Print / 4.โซนกลุ่มชนชาติพันธุ์ / 5.โซนรถอเมริกัง / 6.โซนบอลลูน /7.โซน ECO Playground / 8.โซนเสือร้องไห้รวมร้านเนื้อเด็ด / 9.โซนกิจกรรมจาก YIP IN SOI / 10. ตลาดสินค้าแฟชั่น ที่ผสานทั้งความบันเทิงเต็มรูปแบบแต่ยังรักษ์โลกไปในคราวเดียวกันได้
โดยเฉพาะในโซน ECO Playground ที่เรามีกิจกรรมรักษ์โลกถึง 12 กิจกรรมให้ทุกคนได้สัมผัส ได้แก่ กิจกรรม 1. Wild Soul Flow – โยคะผ่อนคลายใต้ร่มไม้ 2. Leaf Print – พิมพ์ดอกไม้ใบไม้รักษ์โลก (เลือกใบไม้หรือดอกไม้ที่หล่นตามพื้น ไม่เด็ดจากต้นเด็ดขาด) 3. สวนจิ๋วรักษ์โลก – กระถางจากของเหลือใช้ 4. Wild Vibration – Sound Bath for Mind มานั่งฟังเสียงฆ้อง ชามธิเบต และธรรมชาติรอบตัว ปล่อยใจนิ่งเพื่อรับคลื่นพลังจากเสียง 5. Yummy Ball – ปั้นอาหารให้น้องปลา 6. ห่วงเก๋ DIY – สร้อยข้อมือรักษ์โลก โดย เลือกวัสดุรีไซเคิล เช่น ฝาห่วง / เม็ดลูกปัด / เศษผ้า มาร้อยเป็นสร้อยข้อมือหรือพวงกุญแจ 7. จังหวะรีไซเคิล – ดนตรี Upcycle ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากของเหลือใช้ 8. จานใบไม้ยางอินเดีย – ประดิษฐ์จานจากธรรมชาติ 9. เพ้นท์จานหลากสี Gracz 10. SENSEI.K.A. – ศิลปินนักปั้นพืชจากผักตบชวา 11. รักษ์โลกกับ AIU – ECO Smart Student Zone โดยน้องๆจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก แนะนำวิธีการแยกขยะที่ถูกวิธี 12. Soul Cure Space – Music, Art, Culture & Tribal Brothers กิจกรรมการฟังเสียงของโลก...ผ่านหัวใจของศิลปินชาติพันธุ์”
ทำวันปล่อยเสือ เฟสติวัลด้วยจิตวิญญาณ ตั้งใจทำงานมาตลอดและจะทำต่อไป หวังให้ดนตรีเยียวยาผู้คน และเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองแห่งการขับเคลื่อนการรักษ์โลก
“ผมคิดว่าตัวผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยและจะตายไปพร้อมกับสิ่งนี้ มันกลายเป็นจิตวิญญาณและชีวิตผมไปแล้ว ผมไม่เคยถามตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับ ในวันที่ผมทุกข์มากๆ เจออุปสรรคจนคิดว่าจะไปต่อไปไม่ไหว ก็ไม่เคยมีความคิดว่าเราจะเลือกทางไหนต่อดี เพราะคำว่า ทาง คือเราสามารถเปลี่ยนไปซ้าย หรือขวา ไปข้างหน้า หรือถอยหลังก็ได้ใช่มั๊ยครับ แต่สำหรับผมต้องสิ่งนี้แหล่ะ อันนี้เป็นคำตอบที่เหมือนไม่ใช่คำตอบ แต่ในความหมายของคำว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ของผมคือคำตอบว่าทำไมผมต้องทำสิ่งนี้มาตลอดและจะทำต่อไปครับ
สำหรับงานวันปล่อยเสือ ปี5 นี้ ถ้าถามว่าทำไมคุณต้องมา ผมในฐานะผู้จัดก็อยากจะบอกแค่ว่า ถ้าวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยกับความวุ่นวายต่างๆที่เจออยู่ทุกๆวัน เหนื่อยกับภาระหน้าที่ ลองวางมันลงซัก 2 วันแล้วมาให้สีเขียวของธรรมชาติ เสียงดนตรี ความสนุก ช่วยเยียวยาและปลดปล่อย มาพบเจอเพื่อนฝูงที่เราไม่เคยเจอ ซึ่งหลายๆคนได้มาเป็นเพื่อนกันจากงานวันปล่อยเสือในปีที่ผ่านๆมา ให้งานวันปล่อยเสือ ปี5 นี้ ช่วยชาร์ตพลังชีวิตให้กับคุณนะครับ รับประกับความมันส์ ความสนุก และความสุขอย่างแน่นอน และที่สำคัญทุกคนยังได้เป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองแห่งการขับเคลื่อนการรักษ์โลกไปพร้อมๆกันด้วย แล้วพบกันวันที่ 25-26 ตุลาคมนี้ ที่ ค่ายลูกเสือภูริทัต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีนะครับ บัตรยังมีจำหน่ายอยู่ ที่ I HAVE TICKET พวกเรารอคุณอยู่นะครับ”