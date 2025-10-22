“สไปร์ซซี่ ดิสก์” จับมือ “กรุงศรี” สร้างสรรค์ประติมากรรมน้องกล้วยกรุงศรี จัดแสดงผลงานสู่แรงบันดาลใจเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดี เมื่อผลงานเผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณชน สำหรับผลงานจากการประกวดออกแบบประติมากรรมศิลปะน้องกล้วยกรุงศรีจากวัสดุรีไซเคิล หลัง บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดและมอบรางวัลออกแบบประติมากรรมศิลปะ น้องกล้วยกรุงศรีจากวัสดุรีไซเคิล “From Waste to WOW Sustainable Sculpture Contest 2025 by Krungsri” ภายใต้แนวคิด “GO Sustainable with krungsri”
ซึ่งเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 15-25 ปี ได้ปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ที่สะท้อนจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านผลงานศิลปะที่สร้างจากวัสดุใช้แล้ว ชิงเงินและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง คือ WE GO SUSTAINABLE
โดย นายศุภชัย แสงปาก จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าเงินรางวัล 70,000 บาท,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “BANANA SPIN” โดย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ธนประชานนท์ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “กล้วยติดไฟ” โดย นายจิตรกร เคหะธูป จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลทั้งหมด นำมาจัดแสดงสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกในงาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เมื่อ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2568
อีกทั้งผลงานดังกล่าวยังสร้างความประทับใจต่อเนื่อง เมื่อได้นำมาจัดแสดงในโซน Art Exhibition ของเทศกาลดนตรีรักโลกที่ใหญ่ที่สุดกลางใจเมือง “Melody Of Life ครั้งที่ 16” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ 17-19 ตุลาคม 2568 โดยมี คุณณัฏฐมณี เลขวณิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด ร่วมชมผลงาน ถ่ายภาพพร้อมหน้ากับผู้ได้รับรางวัล และเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงผลงานที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อส่งเสริมศิลปะและความยั่งยืน
นอกจากนี้ศิลปินชื่อดัง อาทิ เป้ MVL,วง THE RUBE,CHALA DEEN,วง TWODAYS (ทูเดส์) ที่ไม่เพียงใช้เสียงดนตรี มอบพลังงานความสุขจากบนเวที “Melody Of Life ครั้งที่ 16” แล้ว ยังขอมาร่วมสัมผัสงานศิลปะสุดเก๋ และต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันทั้งไอเดียความคิดสร้างสรรค์ และยังมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจในประติมากรรมน้องกล้วยกรุงศรีที่สร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิลเหล่านี้อย่างล้นหลาม โดยแต่ละชิ้นงานไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ที่มีความหมาย การจัดการประกวดประติมากรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงผลงาน แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปหันมาสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน