ปุ๊กลุก-ไมค์, เต้น นรารักษ์, ณรรฐพงษ์ ร่วมเปิดตัวโครงการ “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน”

แถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยพลังบวก สำหรับโครงการสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” โดยมี 3 เซเลบคริสเตียนชื่อดัง อย่างสองดาราคู่ขวัญ ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล และ ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี, นักร้องเสียงคุณภาพ เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง และ โค้ชเบสท์ ณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ ร่วมโครงการฯ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต เพื่อมอบความหวังให้คนไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตทุกด้าน งานจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นไปด้วยความรัก
ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญ โดยมี ศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ประธานร่วมฝ่ายไทย กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางคณะกรรมการ ศิลปิน ดารา และ อินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมถ่ายภาพบนเวทีอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเปิดตัวโครงการสุดประทับใจ ด้วยการขับร้องบทเพลงธีม “ข่าวดีเพื่อทุกคน” โดยศิลปินชื่อดัง “เต้น นรารักษ์” ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญพิเศษ 3 สไตล์ ฮิม เอลิชา, วาวา จากวง VVIBE และ เคน K2KEN ซึ่งสะกดผู้ร่วมงานได้อย่างตราตรึงใจ
ศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ประธานร่วมฝ่ายไทย กล่าวว่า โครงการ “EveryONE Thailand ข่าวดีเพื่อทุกคน” เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานคริสเตียนทั่วโลกและคริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย โดยต่อยอดจากความสำเร็จของการประกาศข่าวประเสริฐครั้งใหญ่ของ Global Evangelist Alliance (GEA)
ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ในปี 2024 ซึ่งคณะผู้บริหารของ GEA และ คณะผู้นำ Empowered21 ได้มีมติเอกฉันท์เลือกประเทศไทยให้สานต่อภารกิจแห่งความหวังนี้
“ความมุ่งหวังของโครงการฯ คือ การมอบความหวัง การฟื้นฟู และค้นหาทางออกให้กับคนไทย ที่กำลังประสบปัญหาในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกายและใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความไม่มั่นคง ในชีวิต และความกังวลเรื่องของอนาคต โดยโครงการนี้ตั้งใจจะช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยนำทางการแสวงหาความมั่นคงทางอารมณ์ จิตใจ และเป็นหลักนำทางสู่ความสุขที่สมหวังในชีวิตได้จริง”
สำหรับไฮไลต์สำคัญอยู่ในช่วงการพูดคุย “ข่าวดี Talk” จากบุคคลหลากหลายวงการ อาทิ ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี, เต้น–นรารักษ์ ใจบำรุง, โค้ชเบสท์ ณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ , มนตรี ศรไพศาล และ ซาร่า พงศ์ปัญณ ที่มาร่วมแชร์มุมมองในฐานะคริสเตียน และประสบการณ์ชีวิตสุดลึกซึ้งที่เป็น “ข่าวดี” ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากมาได้ โดยมี มิ้นท์ อรชพร ชลาดล ผู้ประกาศข่าวชื่อดังรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชนได้เข้าร่วมมากมาย ทั้งจุด Land Mark และ Interactive Camera สำหรับร่วมขอพร, กิจกรรมประเมินจิตใจผ่าน Touch Screen KIOS, กิจกรรม “I Stamp & Postcard” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ประทับตราเพื่อเป็นที่ระลึกและส่งโปสการ์ดมอบข่าวดีและความปรารถนาดีถึงคนที่รักผ่านตู้แดงไปรษณีย์ไทยที่จัดมาในงานโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม และการแสดงดนตรีจากศิลปินคริสเตียนอีกมากมาย
ทั้งนี้ โครงการ “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” จะมีการเดินหน้าจัดกิจกรรมประกาศข่าวประเสริฐ มากกว่า 23 จังหวัดทั่วประเทศ ไปจนถึงเดือนเมษายน 2026 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และส่งต่อพลังแห่งความหวังให้เข้าถึงทุกพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ รถประกาศข่าวดีเพื่อทุกคนในระดับชุมชน (Gospel Truck), กิจกรรม Next Gen, Jesus Camp กิจกรรมอบรมนักประกาศท้องถิ่น และกิจกรรมสื่อออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดีย ภายใต้ชื่อ “ข่าวดีเพื่อทุกคน”