“เจ้าสัวสุทธิเกียรติ” ยื่นคำขาด ยึดสมบัติทั้งหมดหาก “ป๊อก” นอกใจ “มาร์กี้” แถมขู่ฟ้องแน่ถ้าไม่คืน

เดินทางไปเที่ยวแอฟริกา เลยไม่ได้มาหาครอบครัว ในรายการ ช่องยูทิวบ์ Mindset TV รายการ POKGIE ON THE RUN SS7 EP42 “มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์” และ “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” จึงพาลูกๆ ไปเยี่ยมคุณปู่ “เจ้าสัวสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์” พร้อมนำของฝากไปให้ ซึ่ง ป๊อก ตั้งใจจะไปบอกพ่อว่าตัวเองไปสักที่หัวมา แต่พ่อกลับมองไม่เห็น ระหว่างพูดคุยกันเรื่องรอยสักของป๊อก อยู่ดีๆ เจ้าสัวสุทธิเกียรติก็พูดถึงมาว่า….
เจ้าสัวสุทธิเกียรติ : “ขอร้องนะ รักกี้ไหม”
ป๊อก : “รักมาก ไม่ได้นอนอยู่ข้างๆ นอนไม่หลับเลย”
เจ้าสัวสุทธิเกียรติ : “ห้ามมีคนอื่น (เกี่ยวก้อยกับลูกชาย) ดีใจนะสองคนรักกันมากๆ”
มาร์กี้ : “ถ้าสมมติหนูจับได้นอกใจ หนูมาฟ้องแดดดี๊ แดดดี๊เข้าลูกตัวเองไหม”
เจ้าสัวสุทธิเกียรติ : “โน ไม่เข้าข้าง เล่นงานเลย ทรัพย์สมบัติคืนหมด ไม่ได้ เอาให้หลานๆ หมด”
ป๊อก : “ไม่ให้ ไม่คืน”
เจ้าสัวสุทธิเกียรติ : “แดดดี๊จะฟ้อง”
ป๊อก : “ฟ้องเลย ฟ้องไปเลย ใช้เวลาหลายปี ไม่รู้แหละ แดดดี๊ ป๊อกรักครอบครัวมาก”
เจ้าสัวสุทธิเกียรติ : “พูดแบบนี้คือหวัง”
ป๊อก : “จะไปมีคนอื่นได้ไงถอดเสื้อออกมาก็เจอหน้าเมียแล้ว”
เจ้าสัวสุทธิเกียรติ : “สัญญาแล้วนะรักกันสองคน ถ้ามีเรื่องอะไรบอกแดดดี๊เลยนะ แดดดี๊จะเอาทรัพย์สมบัติคืนหมดเลย”
ป๊อก : “เข้าใจนะถ้าไม่อยากทรัพย์สมบัติหายก็เงียบๆ ไว้”
มาร์กี้ : “เขาบอกว่าเขาจะเอาให้ลูกฉัน”
ป๊อก : “แดดดี๊ไอเลิฟยูมอร์”
เจ้าสัวสุทธิเกียรติ : “ไอเลิฟยูมัชมอร์ แดดดี๊ดีใจมากที่เราสองคนรักกัน”