GIFT C YOU ฮีลใจคนฟัง ปล่อยซิงเกิล 2 “เสียงของหัวใจ” เพลงซึ้งแทนความคิดถึงของทุกคน

หลังจากแฟนๆ ได้ฟังซิงเกิลแรกไปไม่นาน ล่าสุด กิฟท์-ปิยา พงศ์กุลภา หรือ กิฟท์ซ่า เกิร์ลลี่เบอร์รี่ ก็เดินหน้าปล่อยซิงเกิลที่ 2 “เสียงของหัวใจ” ซึ่งจะคอยเป็นตัวแทนฮีลใจคนฟังที่มีความหลังให้หวนคิดถึง และถ่ายทอดการระลึกถึงให้มันดังออกมา พร้อมได้ ติ๊ก Playground มาเรียบเรียงเพลงนี้ให้
ซึ่ง กิฟท์ ได้เผยถึงเพลงนี้ว่า “สำหรับเสียงของหัวใจเป็นเพลงช้าเพลงแรกในอัลบั้ม GIFT C YOU เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีๆ เกี่ยวกับความคิดถึง แน่นอนว่าทุกคนล้วนมีอดีตที่ผ่านมาให้คิดถึง ทั้งเรื่องดี และเรื่องไม่ดี เช่น คิดถึงคนรัก คิดถึงคนที่แอบรัก คิดถึงความรักในอดีตที่เคยมีให้กับใครสักคน หรือกับสิ่งใดก็ได้ ซึ่งความคิดถึงเหล่านั้นอยู่ในโหมดของเสียงที่เกิดขึ้นในหัวใจที่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมด กิฟท์เลยค่อยๆ เรียบเรียงความรู้สึกนั้นออกมา และอยากถ่ายทอดเสียงของหัวใจของแต่ละคนสื่อสารออกมาในภาษาของ GIFT C YOU ให้ออกมาเป็นพลังงานดีๆ ไม่อยากให้เสียงของหัวใจนั้นเป็นเสียงที่เศร้า เป็นมุมมองความรักที่อยากให้แฟนได้เห็นอีกมุมนึงของกิฟท์ ที่คนอาจจะไม่เคยเห็น หรือ ได้ยินมาก่อน จนกลั่นกรองออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะ
ในส่วนของอัลบั้มนี้กิฟท์ทำหน้าที่เป็น Exclusive Producer คัดเลือกทั้งเนื้อเพลง ดนตรี และทำนอง มาปรับแต่งให้เข้ากัน รวมถึงเชิญพี่ๆ น้อง ๆ ในวงการเพลงมาร่วมงานกันด้วยค่ะ ส่วนศิลปินที่มาฟีเจอริ่งในอัลบั้มนี้ของกิฟท์จะเป็น พี่ชิ-พิชญ์ชิชา เจนสินสิริกิจ ซึ่งเป็นศิลปินในค่าย CMM CYSTAL MUSIC & MEDIA ค่ายเพลงที่ตั้งขึ้นมาโดยมีกิฟท์เป็นศิลปินเบอร์แรก แล้วหลังจากนี้ก็จะมีศิลปินในค่ายค่อยๆทะยอยออกซิงเกิลในลำดับต่อๆไปค่ะ ฝากติดตามผลงานและฟังเพลงเสียงของหัวใจกันเยอะๆ นะคะ”
แฟนๆสามารถติดตามฟังเพลง เสียงของหัวใจ ได้ทางช่องทาง YouTube : GIFT C YOU ได้พร้อมกันทั่วประเทศ