“เป็ก - ธัญญ่า” เปิดพื้นที่ไลฟ์ช่วยแบรนด์เล็กๆ ที่ไม่มีคนรู้จัก ไม่การันตียอดขาย แต่ได้ความสนุก!

กลายเป็นโมเดลที่คนดัง ทั้ง ดารา อินฟลูฯ ต่างนำไปใช้ในการไลฟ์ขายของ สำหรับเทศกาลเจนนี่ของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ล่าสุดแม้แต่ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” กับ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ก็ได้ประกาศเปิดพื้นที่ช่วยแบรนด์ขนาดเล็กไม่มีคนรู้จัก เพิ่มเอนเกจเมนต์และการมองเห็น แต่ไม่การันตียอดขาย
“เปิดรับจองคิวไลฟ์แล้วจ้า! กับ พี่ธัญญ่า & พี่เป็ก
ใครมี แบรนด์เล็กๆ ของดี แต่ยังไม่มีคนรู้จัก
มาค่ะ! พี่กับพี่เป็กช่วยดันให้ 💪✨
เราไลฟ์แบบสนุก เฮฮา มีสีสันแน่นอน
ได้ทั้ง Engagement และ การมองเห็น
ราคาน่ารักๆ ค่า🥰
แต่!!!
แต่!!!!
แต่!!!!!
⚠️ ไม่การันตียอดขายนะคะ
แต่การันตี ความสนุก และเสียงหัวเราะลั่นจอแน่นอน! 🤣
📲 สนใจจองคิว / สอบถามรายละเอียด
Line@: @trt88
https://lin.ee/ArGEeJZ”
ทำคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาเมนต์กันอย่างสนุกสนาน