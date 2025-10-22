xs
“เป็ก - ธัญญ่า” เปิดพื้นที่ไลฟ์ช่วยแบรนด์เล็กๆ ที่ไม่มีคนรู้จัก ไม่การันตียอดขาย แต่ได้ความสนุก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นโมเดลที่คนดัง ทั้ง ดารา อินฟลูฯ ต่างนำไปใช้ในการไลฟ์ขายของ สำหรับเทศกาลเจนนี่ของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ล่าสุดแม้แต่ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” กับ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ก็ได้ประกาศเปิดพื้นที่ช่วยแบรนด์ขนาดเล็กไม่มีคนรู้จัก เพิ่มเอนเกจเมนต์และการมองเห็น แต่ไม่การันตียอดขาย

“เปิดรับจองคิวไลฟ์แล้วจ้า! กับ พี่ธัญญ่า & พี่เป็ก

ใครมี แบรนด์เล็กๆ ของดี แต่ยังไม่มีคนรู้จัก

มาค่ะ! พี่กับพี่เป็กช่วยดันให้ 💪✨

เราไลฟ์แบบสนุก เฮฮา มีสีสันแน่นอน

ได้ทั้ง Engagement และ การมองเห็น

ราคาน่ารักๆ ค่า🥰

แต่!!!
แต่!!!!
แต่!!!!!

⚠️ ไม่การันตียอดขายนะคะ
แต่การันตี ความสนุก และเสียงหัวเราะลั่นจอแน่นอน! 🤣

📲 สนใจจองคิว / สอบถามรายละเอียด
Line@: @trt88
https://lin.ee/ArGEeJZ”

ทำคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาเมนต์กันอย่างสนุกสนาน








