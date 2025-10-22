“หนิง ปณิตา” ยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ที่ถูก อย.เชือด เหตุพบสารต้องห้าม ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

อย. สั่งเชือด โอซี อาหารเสริมลดน้ำหนักที่ “หนิง ปณิตา” เป็นพรีเซ็นเตอร์พบสารไซบูทรามีน กินแล้วอันตรายเสี่ยงถึงชีวิต ชาวเน็ตปาหลักฐานยี่ห้อนี้ปีที่แล้วก็โดน แบรนด์ออกประกาศยุติจำหน่ายแล้ว หนิงยุติเป็นพรีเซ็นเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
วานนี้ (21 ต.ค.68) ทางเพจ FDA Thai's post หรือ อย. (สำนักงานอาหารและยา) ได้ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอาหารเสริมชนิดหนึ่ง ซึ่งหน้ากล่อง มีภาพของ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ที่มีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต โดยระบุข้อความว่า….
“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากเพจ FACEBOOK ชื่อร้าน “Phyteney & Kionu789 ลดน้ำหนัก by WL (โอซี ลดน้ำหนัก สูตรดารา)” โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โอซี อย. 76-1-17557-5-0300 ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท เอสจี เวลเนส จำกัด 58/1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วัน เดือน ปี ที่ผลิต MFD 06/01/25 EXP 06/01/27 ...”
จากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ.2565 ที่มีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้จึงเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน และเพื่อป้องกันผลกระทบเป็นวงกว้าง อย.ขอประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด
หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
#oryor #FDAthai #FDAnews #อย #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร #ไซบูทรามีน #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซี #วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1 #ผลตรวจพิสูจน์อาหาร
นอกจากนี้ทางเพจ อย. ยังได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยว่า… “ทาง อย. ฝ่ายตรวจจับมีการเฝ้าระวังสินค้าจากแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างต่อเนื่องค่ะ แอดมินจะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังเพิ่มเติมค่ะ” และยังมีชาวเน็ตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาหารเสริมตัวนี้ปีที่แล้วก็โดน
ล่าสุดอาหารเสริมแบรนด์ดังกล่าวออกประกาศยุติการจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว พร้อมยืนยัน หนิง ปณิตา ยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เเล้ว