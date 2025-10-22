"อีอีคยอง" พ้นข้อกล่าวหา แชตลามกถูกสร้างปลอมด้วย AI – เจ้าของบัญชีสารภาพ “ทำเล่น ๆ”

บุคคลที่เคยกล่าวหา “อีอีคยอง”นักแสดงชื่อดังของเกาหลี ว่าส่งข้อความแชตลามกถึงตนเอง ออกมายอมรับเมื่อวันพุธว่า ภาพแชตทั้งหมดเป็นของปลอมที่เธอสร้างขึ้นเองด้วยเทคโนโลยี AI
หญิงคนดังกล่าว ซึ่งอ้างว่าเป็นชาวเยอรมัน เปิดเผยว่า เธอเริ่มโพสต์ภาพเหล่านั้น “เพราะแค่ต้องการล้อเล่น” แต่เมื่อโพสต์ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และใช้ภาพจาก AI เธอก็เริ่ม “หลงเชื่อเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้น”
“ฉันรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่เผยแพร่ข่าวลือร้ายเกี่ยวกับอีอีคยอง” เธอกล่าว พร้อมยอมรับว่าตนเริ่มต้นเพียงเพราะชื่นชมเขาในฐานะแฟนคลับ แต่ต่อมากลับปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวเข้าครอบงำ
หญิงรายนี้ระบุเพิ่มเติมว่า จะยอมรับผิดหากพบว่าตนมีส่วนในการทำให้ข่าวลือแพร่กระจายออกไป
ก่อนหน้านี้ เธอได้โพสต์ข้อความลามกที่อ้างว่ามาจากอีอีคยองลงในบล็อกเมื่อวันจันทร์ และยังยืนยันความถูกต้องของข้อความในวันถัดมา หลังจากต้นสังกัดของนักแสดงออกมาปฏิเสธ
ภาพข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคายและขอภาพเรือนร่างถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดีย
ต้นสังกัดของอีอีคยอง บริษัท Sangyoung ENT ออกแถลงการณ์ทันทีหลังโพสต์แรก ระบุว่าจะดำเนินการทางกฎหมาย “ต่อคำโกหกและข่าวลือร้ายที่แพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์”
พร้อมย้ำว่า “เราจะใช้มาตรการทุกทางตามความร้ายแรงของเหตุการณ์ รวมถึงความเสียหายโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้.”
สรุปข้อกล่าวหากรณี “อีอีคยอง” และบล็อกเกอร์หญิงชาวเยอรมัน
คดีนี้เริ่มจากบล็อกเกอร์หญิงซึ่งอ้างว่าเป็นชาวเยอรมันได้เผยแพร่ภาพแชตลามกที่อ้างว่ามาจากนักแสดงเกาหลีชื่อดัง อีอีคยอง โดยระบุว่าเป็นข้อความส่วนตัวที่เขาส่งมาหาเธอผ่านอินสตาแกรม ซึ่งมีเนื้อหาชวนคุยเชิงทางเพศ เช่น “ส่งรูปมาให้ดูหน่อย” หรือ “ฉันชอบเวลาที่เธอพูดตรง ๆ” พร้อมแนบภาพหน้าจอที่เธออ้างว่าเชื่อมโยงกับบัญชีอินสตาแกรมจริงของอีอีคยอง
หลังภาพแชตดังกล่าวแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ ต้นสังกัดของอีอีคยองคือ Sangyoung ENT ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธอย่างหนักแน่น โดยระบุว่าบล็อกเกอร์รายนี้พยายาม “รีดไถเงิน” จากนักแสดง และประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายต่อข่าวลือเท็จและการหมิ่นประมาททั้งหมด
ต่อมา บล็อกเกอร์หญิงออกมาตอบโต้ผ่านวิดีโอใหม่ โดยยืนยันว่าบัญชีที่เธอพูดคุยนั้น “เชื่อมกับอินสตาแกรมจริงของอีอีคยอง” และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพยายามเรียกเงิน โดยกล่าวว่า “ฉันแค่ขอเงินเพียงครั้งเดียว เพราะตอนนั้นฉันมีปัญหาด้านการเงินและไม่กล้าขอพ่อแม่ช่วย” พร้อมย้ำว่า “ฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อเงิน แต่เพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นต้องเจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน” แต่สุดท้ายเมื่อฝ่ายพระเอกชื่อดังยื่นยันดำเนินคดี เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ อีกฝ่ายจึงได้ยอมรับว่าเธอทำข้อความเหล่านั้นขึ้นมา