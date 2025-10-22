“โซยู” ออกแถลงโต้กลับข่าวเมาเครื่องบิน หลังอ้างตนถูกเหยียดเชื้อชาติบนเที่ยวบินสหรัฐฯ

นักร้องสาว โซยู อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุป Sistar ออกแถลงชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อค่ำวันที่ 21 ต.ค. หลังถูกกล่าวหาว่าอยู่ในอาการมึนเมาระหว่างโดยสารเครื่องบินของสายการบินสหรัฐฯ ซึ่งเธอเคยเผยก่อนหน้านี้ว่าเธอต้องเผชิญ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” ระหว่างเดินทางกลับเกาหลี
โซยูระบุผ่านอินสตาแกรมว่า “ฉันดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยระหว่างรับประทานอาหารที่เลานจ์ก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้น และไม่มีปัญหาหรือข้อจำกัดใด ๆ ระหว่างขั้นตอนการขึ้นเครื่อง”
เธอปฏิเสธเสียงลือเรื่องเมาเครื่อง โดยอธิบายว่า “เพราะเป็นเที่ยวบินไปเกาหลี ฉันจึงคิดว่าน่าจะมีพนักงานต้อนรับที่พูดภาษาเกาหลีได้ แต่เมื่อฉันขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภาษาอังกฤษของฉันอาจถูกเข้าใจผิด จนหัวหน้าพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาพูดคุย”
ต่อมา มีพนักงานที่พูดภาษาเกาหลีได้มาช่วยสื่อสาร และยืนยันว่า “ไม่มีปัญหาใด ๆ จากฝั่งฉัน” ก่อนเธอจะสามารถเดินทางถึงจุดหมายตามกำหนด
อย่างไรก็ตาม โซยูเผยว่าหลังจากนั้นยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกอับอายหลายครั้ง เช่น ระหว่างลุกไปห้องน้ำ เธอหลีกทางให้รถเข็นอาหารตามคำขอของพนักงาน แต่กลับถูกหัวหน้าพนักงานพูดด้วยน้ำเสียงแข็งว่า “ออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้” โดยไม่มีคำขอโทษแม้พนักงานที่ขอให้เธอขยับตัวจะอธิบายแทนแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ เพื่อนร่วมทีมที่เดินทางไปด้วยกันยังถูกยื่นเมนูภาษาต่างประเทศ ทั้งที่ขอเมนูภาษาเกาหลี และแม้พนักงานชาวเกาหลีจะขอโทษหลายครั้ง โซยูกล่าวว่า “ฉันก็ยังรู้สึกสับสนและผิดหวังกับท่าทีเย็นชาและสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินตลอดเที่ยวบินนั้น”
เธอย้ำว่าไม่ได้โพสต์เรื่องนี้เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหรือสร้างความเสียหายให้ใคร แต่เพราะ “ไม่อยากให้ใครต้องเจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกับฉันอีก”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. โซยูได้โพสต์ภาพตั๋วเครื่องบินของสายการบินสหรัฐฯ พร้อมระบุว่าเธอถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติระหว่างเที่ยวบินดังกล่าว ขณะที่บัญชีออนไลน์หนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินกลับอ้างว่าโซยูมีอาการมึนเมาและปฏิเสธอาหาร จนพนักงานแจ้งว่าไม่สามารถให้ขึ้นเครื่องในสภาพนั้นได้ ซึ่งโซยูออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมด