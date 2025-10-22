บิลบอร์ดประกาศปรับกติกาชาร์ต Hot 100 ใหม่ หวังกันเพลงเก่าครองชาร์ตยาว

บิลบอร์ดปรับกติกาใหม่ กันเพลงเก่าครองชาร์ตนานเกินไป — เปิดทางให้เพลงรุ่นใหม่ทะยานขึ้น Hot 100
บิลบอร์ด (Billboard) ได้ประกาศปรับกติกาการจัดอันดับเพลงในชาร์ต Hot 100 ครั้งใหญ่ เพื่อให้ชาร์ตสะท้อนกระแสเพลงปัจจุบันได้ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่เพลงสามารถอยู่ในชาร์ตก่อนถูกถอดออก (recurrent rule) ไว้อย่างชัดเจน — หากเพลงตกต่ำกว่าอันดับ #5 หลังอยู่ครบ 78 สัปดาห์, ต่ำกว่า #10 หลัง 52 สัปดาห์, ต่ำกว่า #25 หลัง 26 สัปดาห์ หรือ ต่ำกว่า #50 หลัง 20 สัปดาห์ เพลงนั้นจะถูกนำออกจากชาร์ตโดยอัตโนมัติ
มาตรการใหม่นี้มีผลทำให้หลายเพลงยอดนิยมต้องอำลาชาร์ต แม้จะยังมีกระแสฟังที่แข็งแรง เช่น “Lose Control” ของ Teddy Swims ที่อยู่ในชาร์ตนานถึง 112 สัปดาห์ ต้องหลุดออกแม้ยังอยู่ในท็อป 20 เช่นเดียวกับ “Beautiful Things” ของ Benson Boone ที่ออกหลังครองชาร์ตนาน 89 สัปดาห์ และเคยขึ้นสูงสุดถึงอันดับ 2 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ “Die With A Smile” ของ Lady Gaga และ Bruno Mars ก็ถูกถอดออกหลังอยู่ในชาร์ต 60 สัปดาห์ แม้จะเคยขึ้นอันดับ 1 และยังคงอยู่ในท็อป 25 ก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเป็นเหมือนดาบสองคม — แม้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เพลงใหม่ได้แจ้งเกิดง่ายขึ้น แต่ก็อาจทำให้ “เพลงอมตะยุคใหม่” ที่ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง ต้องหลุดจากชาร์ตเร็วกว่าที่ควร ซึ่งยังต้องจับตาว่า กติกาใหม่นี้จะทำให้ชาร์ต Hot 100 มีชีวิตชีวาขึ้นจริง หรือกลายเป็นการลบรอยจารึกของเพลงระดับตำนานยุคปัจจุบันกันแน่