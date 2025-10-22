จับแต่ลำไย! “ประจักษ์ชัย” โอด “โบว์รักสีดำ” เพลงเดียว เรียก 20 ล้าน! โต้ถูกฟ้อง 200 คดี โวยถูกกลั่นแกล้ง

จากกรณีที่เพจ “นิกกี้ขยี้ข่าว” ได้เผยว่า “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา โดน 200 คดีเกี่ยวกับเพลง ร้องเพลงไม่ซื้อลิขสิทธิ์? ทำแฟนๆ ตกอกตกใจ ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ล่าสุด “นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ได้โฟนอินเปิดใจกับรายการตกมันส์บันเทิง ไนน์เอ็นเตอร์เทน โดยเฉพาะประเด็นโบว์รักสีดำ ที่ร้องโดย “ศิริพร อำไพพงษ์” ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท พีจีเอ็ม เร็คคอร์ด ซึ่งที่ผ่านมา ลำไย นำเพลงนี้ไปใช้ในคอนเสิร์ตนับร้อยๆ ครั้งทั้งในและต่างประเทศ และมีการบันทึกเทปเผยแพร่ในช่องยูทิวบ์
ประจักษ์ชัยโต้ไม่ถึงขนาด 200 คดี เขาไปแจ้งที่โรงพัก จ.นนทบุรี ร้อยวันพันปีเพลงนี้ไม่เคยฟ้อง แค่เป็นการกลั่นแกล้งกัน ถ้าฟ้องไม่ถึง 200 คดี ถือว่าเป็นการปั่นให้เขาถูกเกลียดชัง ต้องกลับไปฟ้องหมิ่นประมาท
คดีพวกนี้ ต่อให้เป็น 300 คดีเขาก็รวบเป็นคดีเดียวกัน เพราะเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ มันรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฝ่ายกฎหมายที่มายื่น เรียกเงินเกินจริง เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ให้แค่ 4 แสนบาท เป็นประนีประนอมยอมความก็เหลือไม่ถึงแสน ฉะนั้นพร้อมจบที่ศาล เราเคลียร์ทุกค่ายไม่ว่าจะค่ายใหญ่ค่ายเล็ก มีแค่บางค่ายที่เขาเจตนาไม่เคลียร์ ไม่ไกล่เกลี่ย ขู่กรรโชกจนกลายเป็นกลั่นแกล้ง
โบว์รักสีดำ คนแต่งเพลงก็อยู่แถวบ้าน อยู่ ยโสธร เป็นครูบาอาจารย์ผม แต่พอดีขายให้ค่าย ที่ผ่านมาไม่มีจับเรื่องลิขสิทธิ์กัน แต่พอลำไยร้องก็พุ่งเป้ามาที่ลำไย ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายเรากำลังร่างฟ้องกลับคนให้ข่าว ทั้งที่เป็นคดีเดียว มีเหตุครั้งเดียวที่มีหลักฐาน ให้ผู้ใหญ่ไปเจรจาเขาก็ไม่คุย จะเอา 3 ล้านไม่ลดต่ำกว่านี้ ตอนนี้เพิ่งมีหมายเดียวที่โรงพักบางบัวทองหรือบางใหญ่ แต่ที่บอก 200 คดีคือการใส่ร้ายป้ายสี
ประจักษ์ชัยเผยว่าคนอื่นร้องไม่จับ แต่ลำไยร้องอยากจับ เป็นประเด็น อยากจะมีแสง อยากจะได้เงินไวๆ ไม่อยากจะจบที่ศาล ไม่เรียกธรรมดา เรียก 20 ล้าน ร้องเพลงเดียว 20 ล้านที่ไหน กฎหมายให้ละเมิดลิขสิทธิ์แค่ 4 แสน ไปประนีประนอมไกล่เกลี่ยก็เหลือ 3-4 หมื่น
พร้อมจบที่ศาล เราเคลียร์ทุกค่ายจ่ายหมดแล้ว ละเมิดศิลปินคนโน้นคนนี้ แจ้งมาในราคาที่สมควร แต่มีบางค่ายที่มีฝ่ายกฎหมายที่มีเจตนาไม่ไกล่เกลี่ย ขู่กรรโชก จะกลายเป็นการกลั่นแกล้ง
ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายห้างเคยไลฟ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยถึงเรื่องนี้ พ้อจากเพื่อนฝูงกลายเป็นคู่กรณี ร้องเพลงเดียวโดนเรียก 4 ล้าน มีความไม่ชอบมาพากลในการจับลิขสิทธิ์ เพราะจับหลายที่หลายทาง ร้อยวันพันปีสนิทกันอยู่ดีๆ กินข้าวด้วยกัน เปิดงานด้วยกัน แต่มีคนมารับหน้าเสื่อดูแลจัดเก็บให้
ไม่ได้ออกมาแถ พร้อมจ่ายให้ทุกค่ายที่ลำไยหรือยูกิหรือนักร้องในไหทองคำนำไปร้อง แต่ที่มาแจ้งแล้วไม่คุยเพราะเขาเรียกเยอะเกินไป พร้อมฝากหมอลำซิ่ง หมอลำลานเบียร์ นักร้องรถแห่ ให้ระวัง เพราะโดนกันหมด นักร้องคนอื่นก็โดนเยอะในตอนนี้
ถ้าจ่ายกับบริษัทหรือผู้ประพันธ์โดยแท้ ยินดีมากที่จะจ่ายให้ถูกตัว แต่ตอนนี้กระบวนการจับหลายกลุ่ม ถ้าให้จ่ายให้บุคคลที่ 3 ที่รับมอบอำนาจมา ไม่สบายใจ ขอจ่ายที่บริษัทใหญ่ที่มีตัวตน ในองค์กรเส้นทางการทำเพลง หรือไปจ่ายที่ศาล ให้ศาลตัดสินว่าเรามีเจตนาไหม