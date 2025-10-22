พระเอกดัง “เฉินป๋อหลิน” และบรรดาคนดังชายโดนรวบใส่กุญแจมือ หนีเกณฑ์ทหาร

ทำเอาวงการบันเทิงไต้หวันสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวเมื่อมีรายงานจากทางการไต้หวันยืนยันว่าได้เริ่มการปราบปรามการหลบหนีการเกณฑ์ทหารระลอกสาม โดยมีดาราดังอย่าง ซิ่วเจี๋ยข่าย และ เฉินป๋อหลิน รวมถึงนักร้อง ฉางซู่เหว่ย จากวง Energy ถูกใส่กุญแจมือควบคุมตัวไปสอบสวน
การระดมจับกุมคนดังในวงการบันเทิงที่หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารของไต้หวัน เริ่มดำเนินการมาพักใหญ่แล้ว โดยล่าสุดนับเป็นการจับกุมระลอกสาม ที่มีนักแสดงดัง เฉินป๋อหลิน ถูกรวบคาบ้านพักต่อหน้าว่าที่ภรรยา เช่นเดียวกับ สวีเจียข่าย ที่โดนบุกจับต่อหน้าลูกๆ รวมถึงยังมี จางชูเหว่ย จากวง Energy ด้วย
การบุกจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน ก.พ. 2025 ที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม หวังต้าลู่ ว่าจ่ายเงินมากถึง 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อให้นายหน้าปลอมแปลงประวัติสุขภาพว่าเป็นความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่พบบันทึกแชทในโทรศัพท์ของ หวังต้าลู่ ที่กลายเป็นหลักฐานนำมาขยายผลการจับกุม ซึ่งในบทสนทนาเพื่อนของเขาได้อ้างถึง เฉินป๋อหลิน ว่าเคยใช้นายหน้าจัดการการเลี่ยงทหารเหมือนกัน ส่วนทางนายหน้าได้รีบโอ้อวดว่าเคยทำสำเร็จในเคสของ สวีเจียข่าย มาแล้วจึงเป็นเหตุให้ทั้งสองคนถูกจับกุม
เฉินป๋อหลิน เคยได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหารเมื่อปี 2011 ด้วยสาเหตุจากเป็นโรคหอบหืดและความดันโลหิตสูง ซึ่งเขาได้จ่ายเงิน 100,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อปลอมแปลงเอกสารใบรับรองแพทย์
หลังถูกจับใส่กุญแจมือ เฉินป๋อหลิน ได้กล่าวกับสื่อหลังได้รับการประกันตัวในวงเงิน 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ยืนยันว่าเขาโล่งอกที่โดนจับ เพราะหลังได้ยินข่าวการจับกุม หวังต้าลู่ เมื่อเดือน ก.พ. เขาได้เตรียมใจไว้ระดับหนึ่งแล้ว จนกระทั่งได้ข่าวการจับกุมระลอกสองเมื่อนักแสดง เฉินเสี่ยวตง และ เว่ยเหลียน จากวง Lollipop โดนจับ เขาก็ตั้งตารอเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเขานับตั้งแต่นั้น
เจ้าตัวกล่าวว่าไม่เคยได้นอนหลับสนิทเลยสักคืน เพราะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะบุกมาจับเมื่อไหร่ และเมื่อถูกจับก็รู้สึกโล่งอก
“ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อนุญาตให้ผมเผชิญหน้ากับการตัดสินใจอันโง่เขลาที่ผมเคยทำเมื่อครั้งยังหนุ่ม ผมเคารพกฎหมายและจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนอย่างเต็มที่ครับ”
ทางด้านของ สวีเจียข่าย เขาเคยได้รับอนุญาตให้เข้าเกณฑ์ทหารเพียงแค่ 5 เดือน ในขณะนั้นภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สาม
สวีเจียข่าย ถูกพบว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มให้เข้าเกณฑ์ทหารแบบปกติ แต่เขากลับได้รับการผ่อนผันในเวลาต่อมา จึงทำให้เจ้าหน้าที่ปักใจเชื่อว่า เขาได้จ่ายเงิน150,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อปลอมประวัติการรักษาให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง เพื่อจะได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอื่น
ทั้งคู่ยอมรับว่ามีการใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ศาลอนุญาตให้ทั้งคู่ประกันตัวไปในวงเงินคนละ 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
หากศาลตัดสินว่าทำผิดจริงในข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการจะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ส่วนสวีเจียข่าย อาจเจอข้อหาเพิ่มเรื่องเปลี่ยนประเภทการเกณฑ์ทหาร
ส่วนทางด้าน ฉางชู่เหว่ย สมาชิกวง Energy ก็ออกมายอมรับว่ากลัวจนไม่กล้ามอบตัว หลังยอมรับว่าปลอมเอกสารเพื่อระบุว่าตนเองเป็นโรคธาลัสซีเมีย
สมาชิกอึกคนอย่าง ชีคุนต๋า ก็ถูกจับเช่นกัน แต่เจ้าตัวกำลังอยู่ระหว่างการทำงานที่แคนาดา และยินดีจะกลับไปรับโทษที่ไต้หวัน โดยยอมรับว่ารู้สึกผิดอย่างมาก และจะไม่ขอแก้ตัวใดๆ ยินดีเผชิญหน้ารับโทษทางกฏหมาย
โดยทั้งคู่ต่างได้รับการประกันตัวไปในวงเงิน 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันเช่นกัน
ตามคำแถลงจากต้นสังกัดของวง Energy ระบุว่า พวกเขาเพิ่งกลับมาคัมแบ็กเมื่อปี 2023 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องปรับตารางงานและกิจกรรมของพวกเขาทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา มีดาราไต้หวันอย่างน้อย 15 คนถูกจับกุมในคดีเลี่ยงเกณฑ์ทหาร โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารสุขภาพ ทั้งโรคกระดูก, หลอดเลือด และ หัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์