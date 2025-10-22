“กวาง วรรณปิยะ” สยอง ใส่คอนแทคเลนส์ปลอม ไม่มีอย. เป็นปี

ทำเอา “กวาง วรรณปิยะ ออมสินนพกุล” หรือ “กวาง เดอะเฟซ” อึ้งไปเลยเมื่อรู้ว่าคอนแทคเลนส์ยี่ห้อที่ใส่อยู่ประจำ ไม่มีอย. โดยตำรวจพึ่งจะบุกทลายโกดังสินค้าจีนเถื่อนไปเมื่อวันก่อน ตรวจสอบพบสินค้ามากมายสวม อย. ปลอม รวมไปถึงคอนแทคเลนส์ที่กวางใช้เป็นประจำ ซึ่งตรวจพบว่า มีส่วนผสมของน้ำยาล้างห้องน้ำปนอยู่ด้วย
“แกฉันไปอยู่ไหนมา ฉันเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องพีคที่สุดในตอนนี้เลย คือเพิ่งรู้ว่าคอนแทคเลนส์ที่ฉันใส่ประจำมันโดนจับ แล้วนี่ยังอยู่ในตาอยู่เลย แก…คอนแทคเลนส์ที่ใส่ประจำโดนจับ ฉันเพิ่งเลื่อนติ๊กต๊อกเจอเมื่อกี้ เขาบอกมันมีน้ำยาล้างห้องน้ำผสมอยู่ในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ จริงเหรอ แล้วมันอยู่ในตาตอนนี้"
"แล้วคือใส่ยี่ห้อนี้มาเป็นปีแล้ว ราคามันดี กดในติ๊กต๊อก เห็นว่ามี อย. เราก็ชอบเพราะเลนส์มันสวย ลายมันดี เราก็ซื้อใช้ประจำไง น่ากลัว แล้วซื้อสต๊อกไว้เยอะมาก เยอะเลยแหละทุกครั้งที่มี 8.8 9.9 10.10 ซื้อตุนไว้ ซื้อทิ้งไว้เยอะมากเป็นสิบๆกล่อง นี่คือต้องทิ้งหมด เสียดายตังค์ ฮืออออ”