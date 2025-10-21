สุกี้–บอย–สมเกียรติ สานต่อความสุข B.DAY Forever ยกศิลปินค่าย Bakery Music & Dojo City บุกเชียงใหม่ ใน “B.DAY After Party Festival: Life After Live”

หลังจากบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ “B.DAY Forever Concert” (5–8 ธันวาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี) ถูกจำหน่ายหมดทุกที่นั่งภายในเวลาเพียง 10 นาที กระแสตอบรับจากแฟนเพลงยังคงล้นหลาม หลายคนพลาดโอกาสการเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ครั้งสำคัญ ขณะเดียวกันศิลปินก็อยากมีเวลาโชว์เต็มอิ่ม เพื่อตอบสนองทั้งแฟนเพลงและศิลปิน สามบอสแห่ง Bakery Music นำทีมโดย สุกี้–กมล สุโกศล แคลปป์, บอย–โกสิยพงษ์ และสมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้บุกเบิกค่ายเพลงทันสมัยแนวเพลงอินดี้ ที่มาเปลี่ยนวิธีฟังเพลงไทยไปตลอดกาล และ Dojo City ค่ายเพลงป็อปแดนซ์สีสันสดใส ร่วมกับ ผู้จัด CI Showbiz สานต่อความสุขและพลังของเสียงดนตรี รวมพลศิลปินไปต่อที่เชียงใหม่ “B.DAY After Party Festival: Life After Live” งานดนตรีกลางแจ้งครั้งยิ่งใหญ่ที่แฟนเพลงไม่ควรพลาด ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท (Royal Train Garden Resort) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งานนี้จะพาแฟนเพลงออกเดินทางสู่ภาคเหนือ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและบรรยากาศเป็นกันเอง ให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความสุข สร้างความทรงจำใหม่ และดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงอีกครั้ง
“B.DAY After Party Festival: Life After Live” จะมอบบรรยากาศที่อบอุ่น ให้แฟนเพลงได้สัมผัสความสนุกอย่างเต็มอิ่ม พร้อมใกล้ชิดกับศิลปินจาก Bakery Music & Dojo City ครบทุกยุคทุกสมัย ได้แก่ B5 / BE PEERAPAT / BOYD KOSIYABONG / CRESCENDO / FLURE / GROOVE RIDERS / H / JOEYBOY / KRISTIN / MODERNDOG / MR.SISTER / MR.Z/ NADIA / NIECE / NONG PIMLUCK / NOP PONCHAMNI / OIL SHOCKING PINK / ORNAREE / P.O.P / PAUSE / PRU / RIK / RUDKLAO AMRATISHA / SAICHOL RADOMKIT / SEPIA / SOUL AFTER SIX / TEA FOR THREE / THEE CHAIYADEJ / TRAI BHUMIRATNA / TRIUMPHS KINGDOM / YOKEE PLAYBOY ศิลปินแต่ละวงเตรียมจัดเต็มเพื่อแฟนๆ ให้ได้ดื่มด่ำบทเพลงฮิต สร้างความทรงจำร่วมกัน ในบรรยากาศสบายๆ ที่คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวกับครอบครัว Bakery Music
นี่คือการเฉลิมฉลองที่มาจากหัวใจของ Bakery Music จัดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง สุกี้–บอย–สมเกียรติ เพื่อให้ชาวเบเกอเรี่ยนทุกท่านได้สัมผัสค่ำคืนแห่งความทรงจำที่ไม่มีวันลืม พบกันวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท (Royal Train Garden Resort) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาบัตร VVIP 6,000 บาท / VIP 3,500 บาท / Regular 1,900 บาท เปิดจำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปทาง www.thaiticketmajor.com และ Thaiticketmajor ทุกสาขา หรือ TTM.Call center 02-2623456
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/B.DAYOfficialpage
