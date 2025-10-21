ยุนอา พร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นหัวใจให้แฟนชาวไทย 13 ธันวาคมนี้ ณ IDEA LIVE BRAVO BANGKOK แฟนคลับชาวไทย

เตรียมหัวใจให้พร้อม! “YOONA” (ยุนอา) เตรียมเดินทางมามอบความสุขให้แฟน ๆ ชาวไทย ในงาน “Bon appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting in Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2025 ณ IDEA LIVE BRAVO BANGKOK หลังจากฝากผลงานการแสดงสุดน่าประทับใจในซีรีส์โรแมนติก–แฟนตาซี Bon appétit, Your Majesty ที่เธอรับบทเป็น “เชฟสาวผู้พิชิตหัวใจราชา” ยุนอาได้กลายเป็นที่รักของผู้ชมทั่วเอเชียอีกครั้ง ด้วยเสน่ห์ ความสามารถ และบุคลิกที่อบอุ่น ทำให้เธอได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งรอยยิ้ม” และเป็นหนึ่งในศิลปินที่แฟน ๆ ชาวไทยรอคอยมากที่สุด งานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่แฟน ๆ จะได้ใกล้ชิดกับยุนอาแบบเต็มอิ่ม ภายในงานจะมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ การแสดงพิเศษจากยุนอา พร้อมเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ให้แฟนคลับชาวไทย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่แฟน ๆ จะได้ร่วมสร้างความทรงจำร่วมกับศิลปินอย่างอบอุ่นและประทับใจ มาร่วมสัมผัส “รอยยิ้มที่อิ่มหัวใจ” และช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมกับยุนอา ในงาน “Bon appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting in Bangkok
ช่องทางจำหน่ายบัตร
▶ https://www.ticketmelon.com/lomwong.../YOONAdramaFanMeeting/
รอบการจำหน่ายบัตร
▶ รอบ S♡NE Membership (GL) Pre-sale :
วันที่ 27 ตุลาคม (จันทร์) เวลา 13:00 น. – 18:00 น.
** รายละเอียดการลงทะเบียน S♡NE Membership (GL) Pre-sale ติดตามที่ https://weverse.io/girlsgeneration
▶ รอบทั่วไป
วันที่ 1 พฤศจิกายน (เสาร์) เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
แค่เห็นรอยยิ้มก็อิ่มแล้ว
💖 เราแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ใช้เวลาสุดแสนพิเศษกับ ยุนอา 🥰
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง แฟนเพจ facebook.com/Lomwongmansfunnetwork และอย่าลืมเตรียมหัวใจไว้ให้พร้อม เพราะค่ำคืนนี้จะอบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และรอยยิ้มจากยุนอา ที่จะอยู่ในใจแฟนๆ ตลอดไป 💛
