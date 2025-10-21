อสมท ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย พร้อมเปิดเสนอชื่อ TOP 5 ของประเทศ กับ 8 สาขารางวัล “Thailand Top Vote 2025”

สาย SUPPORT ห้ามพลาดกับรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกำลังใจ ให้กับบุคคลและองค์กรในหลากหลายวงการ จากการร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด “Thailand Top Vote 2025” VOICES OF WORTH เสียงแห่งคุณค่า กับ 8 รางวัลที่มาจากการโหวตของคนทั้งประเทศ โดยมีสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) สนับสนุนการทำโพล พร้อม 2 รางวัลเกียรติยศ สุดยอดนักบริหารแห่งปี จากภาครัฐและภาคเอกชน จากการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย สมหมาย สุวรรณวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อม สุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ พร้อมเปิดให้ร่วมเสนอชื่อ 8 สาขารางวัลA สุดยอดคนบันเทิงแห่งปี,B สุดยอดศิลปิน T- POP แห่งปี, C สุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี, D สุดยอด INFLUENCER แห่งปี, E สุดยอดนักกีฬาแห่งปี, F สุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี, G สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปี, H สุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี โดยสามารถร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 พ.ย. (เวลา 23.59 น.) ผ่าน 2 ช่องทาง Application : Prompt Post (ครั้งละ 6 บาท) และทาง SMS : 4689000 (ครั้งละ 6 บาท)
ใครคือผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ TOP 5 ของประเทศ ในแต่ละสาขา ปล่อยเสียงที่อยู่ในใจของคุณ ให้เป็นเสียงแห่งคุณค่า ร่วมเสนอชื่อ “Thailand Top Vote 2025”VOICES OF WORTH ติดตามรายละเอียดขั้นตอนการร่วมเสนอชื่อ ได้ทาง https://thailandtopvote.mcot.net/
#ThailandTopVote2025 #MCOT #ช่อง9กด30
#ไปรษณีย์ไทย #PromptPost