แซ่บเตียงสั่น!! “พีจัง - ปลาย” เสิร์ฟเลิฟซีนร้อน ปิดฉากรักส่งท้าย ในซีรีส์ “UN-IN HEART หัวใจหรัญญ์” จากโปรเจกต์ “4 Destiny”

แฟนๆ เตรียมหัวใจวาย!! กับฉากง้อครั้งสุดท้ายของ “พีจัง กฤษณะ ปันใจ”และ“ปลาย ฉัตริน โชติทิฆัมพร” ที่พร้อมเสิร์ฟเลิฟซีนสุดร้อนแรงจนต้องร้อง...ทิ้งทวน ใน “UN-IN HEART หัวใจหรัญญ์” ซีรีส์แนวโรแมนติก ดราม่า หนึ่งใน 4 โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ “4 Destiny” จากค่าย เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น งานนี้ผลจะออกมาเป็นแบบไหน? บอกเลยห้ามพลาด!!
เรื่องราวดำเนินมาจนถึงตอนจบ เมื่อ "หรัญญ์" หรือ "ฮาร์ท" (รับบทโดย พีจัง) รู้ว่า “พีท” นั้นชอบ "อัน" (รับบทโดย ปลาย) ส่งผลให้อาการหึงหวงเข้าครอบงำ จึงพยายามตามตื้อ เพื่อง้อขอคืนดี แต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่หวัง เพราะ “อัน” กลับรู้สึกอึดอัด และน้อยใจจากการกระทำบางอย่างของ "ฮาร์ท" เป็นอย่างมาก
เมื่อวันเวลาผ่านไปจนวันครบรอบหวนกลับมา “ฮาร์ท” กลับพยายามร้องขอที่อยากจะใช้ช่วงเวลาดีๆ ร่วมกันกับ “อัน” อีกครั้ง จนทั้งคู่ได้ทำกิจกรรมรักร่วมกันอย่างเร่าร้อน และเมื่อความสุขได้สิ้นสุดลง “ฮาร์ท” ยังคงนอนกอด “อัน” เอาไว้อย่างหวงแหน ทั้งคู่ต่างนอนร้องไห้ให้กับความรักที่ยังคงอยู่
ตอนสุดท้ายนี้ใครไม่ดูถือว่าพลาด!! มาร่วมลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ของ "ฮาร์ท" และ “อันอิน" ไปพร้อมๆ กัน ในตอบจบของซีรีส์ “UN-IN HEART หัวใจหรัญญ์” หนึ่งในซีรีส์จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคมนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Viu
#4DestinyProject #ViuOriginal
#UninheartSeries
#หัวใจหรัญญ์