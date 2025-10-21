ใครหนอ? “ดาราสูงวัย” นอกบท ตบกกหู “นักแสดงชาย” วิ้งเลย!!

กลายเป็นเรื่องเป็นราว เมื่อโลกโซเซี่ยลอย่าง X ได้โพสต์ตั้งคำถามว่า “ดาราไทยสูงวัยที่อวยว่าหน้าเด็กนี่เขาเลิกสันดานอิมโพรไวซ์หน้าเซ็ตด้วยการตบนักแสดงร่วมฉากจริงยังอะ” โดยเจ้าของแอคเคาท์ก็ยังเล่าต่อว่า “พวกที่หาว่ากูสวนเนี่ย มึงมองข้ามนักแสดงที่โดน ตบได้ไงก่อนอีเปรต” รวมไปถึง “ส่วนที่มาบอกว่าหน้าไม่เด็กนะ ก็เรื่องของมึง ไป บอกคนอวยสิ กูไม่ได้อวยมันหนิ” และยังมีแนะนำให้ไปฟัง “อัค อัครัฐ” ที่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของ “นุ่น ศิรพันธ์” พร้อมกันนี้ ยังมีการรีโพสต์ พร้อมแคปชั่น “ละครกูเอง นักแสดงที่โดนตบ ทักมาถามกูด้วยว่ามีให้ตบหรอ กุช็อก กุบอกเขา ห้าาา ที่เขียนมันไม่มีให้ตบนะพี่ เขาเลยบอก เออนั่นแหละพี่ก็ เป็นการรับน้องในวงการกุมาก เขียนเดี่ยวเรื่องแรก ตำนานนักแสดงรุ่นใหญ่ ตบนักแสดงหนุ่มนอกบท บอกอยากช่วยบิ๊วท์ คนเขียนบทงง“ เล่นเอาชาวเน็ตตีความกันยกใหญ่จากคีย์เวิร์ดว่า ”นักแสดงรุ่นใหญ่“ ที่ถูกอวยว่า ”หน้าเด็ก“ เล่นจริง ตบจริง คือใคร?
และย้อนกลับไปตามที่เจ้าของโพสต์ว่า ”หนุ่มอัค“ เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ ”นุ่นศิ การละคร ep11 : อัค อัครัฐ เจอเล่นนอกบท จำจนตาย“ โดยมีนุ่น ศิรพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการ ออนแอร์เมื่อวันที่ 5 ธค.2024 ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจถึงการกระทำของนักแสดงอาวุโสคนนี้ ว่า ผู้กำกับยังไม่สั่งแอคชั่น ก็ตบเข้าที่กกหู จนตัวเองงง และคนทั้งกองก็งง แม้เรื่องนี้จะไม่ใช่ปมในใจ แต่ก็จะถามตลอดทุกกองที่ไปร่วมแสดงว่ามีนักแสดงคนนี้ร่วมอยู่ในเรื่องไหม?
“ดาราอาวุโสบางคนที่มีอิโก้หนักๆ น่ากลัวเหมือนกันครับ เคยโดนนอกบท หนักๆ เลยครั้งหนึ่ง มันก็ไม่เชิงเป็นแผลในใจ แต่จำ เรื่องที่เคยแมนชั่นกับพี่นุ่น (ศิรพันธ์) เรื่องนักแสดงอาวุโส เค้าจะมีวิธีเอาตัวรอดในซีนของเขา ที่เขาเคยใช้มาในอดีต และปัจจุบันเค้าก็คิดว่าเค้ายังทำได้อยู่ ก็เลยเป็นมุมที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ของดาราอาวุโสท่านนั้น“
”ซึ่งซีนในวันนั้น เป็นซีนสุดท้ายไคลแม็กซ์ของเรื่อง มันจะเป็นการเฉลยว่าตัวร้ายที่เรารับบทนั้น เป็นคนทำ โดยในซีนนั้น เราต้องจับเขาไปทรมานเพื่อที่จะให้พระเอกนางเอกมาช่วย มันต้องมีช็อตที่จิกหัว เอาน้ำสาดหน้า ตามสไตล์ตัวร้าย เราถ่ายฉากนี้กันทั้งวันเลย“
”แล้วปกติเวลาเจอกัน เค้าก็จะทักทายเราปกติ แต่วันนั้นมันเหมือนมีมวลบางอย่าง ตอนเช้าที่กินข้าว เค้าก็ตึงตึงใส่เรา แต่เราก็สวัสดีปกติ พอจะเริ่มถ่ายตอน 9 โมง เราก็เดินไปที่หน้าเซทด้วยกันสองคน ซีนนั้นมีแค่ผมกับเขา และมีพี่นักแสดงร่วมอีกหนึ่งคน รวมเป็นสามคน มันต้องเตี๊ยมคิวกัน เพราะว่ามันมีการโดนเนื้อโดนตัว ก็ไม่อยากให้เกิดการผิดคิว“
”แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในซีน เค้าก็เดินมาหาผม เค้าก็บอกว่าเต็มที่เลยนะลูก ทำแบบนี้นะ เค้าก็สาธิต โดยเค้าก็เอามือผม ไปตีที่หน้า ตีที่หัวของเขา และขณะที่ผู้กำกับกำลังจะเดินกลับไปหน้ามอนิเตอร์ ทุกอย่างได้บล็อกกิ้งไว้หมดแล้ว ในใจของผมตอนนั้น เหมือนเรากำลังจะเดินไปขออนุญาตเขา ซึ่งเราเตรียมคำพูดมาแล้ว เรากำลังจะพูดว่าขอ เค้าพูดกลับมาว่า อัคเต็มที่เลยนะลูก แล้วสักพักก็ป้าบ!! เต็มวง เข้าใจคำว่าเต็มวงไหม เข้าที่กกหู ความรู้สึกผม มันรู้สึกวิ้ง มันคือการตบบ้องหู แล้วผมก็ช็อคอยู่หน้าเซท ทุกคนก็งง“
”แล้วโชคดีที่เราไม่ได้เป็นนักแสดงที่สวนอัตโนมัติ เพราะถ้าเราเป็นนักแสดงที่สวน อัตโนมัติ มันจะเกิดอะไรขึ้น แต่เราแค่โดนในหัว เราก็วิ้งๆ โดนตั้งแต่ตอน 10 โมงเช้า เล่นไปจนถึงสี่ทุ่มกับซีนนี้ แล้วมันก็มีคำถามก้อนนี้ติดอยู่ในหัวตลอดทั้งวันว่า เค้าทำ ทำไมวะ ซึ่งใจก็คิดว่ามองโลกในแง่ดีบวก เค้าอาจจะช่วยบิ้วอารมณ์หรือเปล่า ช่วยส่ง ช่วยอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเป็นเวย์นั้น เลิกกองแล้วทำไมถึงไม่เข้ามาคุย มาอธิบายว่าทำไมถึงต้องเล่นแบบนี้ หรือเข้ามาขอโทษ ที่ช่วยส่งอารมณ์ให้เขา แต่ท้ายที่สุดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเป็นเรื่องปกติที่เค้าทำแบบนี้อยู่แล้วหรอ กลับไปบ้านก็เลยคุยกับแฟน จนตี 2 ว่าเขาทำ ทำไมวะ ทำเพื่ออะไร“
”จนเราได้มาคุยกับพี่ๆ เบื้องหลัง ทีมบทหรือทีมงาน พี่ๆ ก็บอกว่านี่เป็นวิธีการทำงานของเขาตั้งแต่สมัยก่อน ด้วยความที่ตนเองอาจได้รับการยอมรับในสมัยก่อนว่าเป็นคนเล่นเก่ง และนี่อาจจะเป็นการกดอีกตัวละครนึง เพื่อให้ตัวละครที่ตัวเองเล่นอัพขึ้นมา อันนี้ที่เค้าวิเคราะห์กันนะครับ แต่ผมก็แค่เข้าใจ อย่างผู้กำกับบางท่าน เค้าก็ไม่โอเคกับการแสดงแบบนี้ เพราะว่าถ้ามองตามบริบท มันคือการทำร้ายร่างกาย มันเป็นการตบนอกเซท ไม่ใช่ตบตอนอยู่ในฉาก ยังไม่ทัน 5432 อย่างที่บอกว่าอาวุโส ก็ไม่มีใครไปบอกเขาตรงๆ ว่า ควรจะยังไง หลังจากนั้นเรามาร์คชื่อนี้ไว้ในหัวว่า เวลาไปกองไหน มีชื่อนี้ไหม (ยิ้ม) ซึ่งถ้ามีชื่อนี้ เราจะได้รู้ว่าระยะปลอดภัยของเราควรอยู่ตรงไหน“