"เรื่องเล่าอาจารย์ยอด" ตอน "ลูกนรกมาเกิด" เรื่องราว "ลูกเทพ" ตำนาน "ลูกขอ" ผันกลับกลายเป็น ลูกอสูร เดรฉานมนุษย์

นี่คือ! ผลสะท้อนของกรรม หรือ ความเชื่อความศรัทธาที่ผิดฝั่งผิดฝา #ขอลูกกับศาลเพียงตา มิอาจตัดสินได้

ซีรี่ย์ เรื่องเล่าอาจารย์ยอด วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมนี้ เวลา 17.00 น. ทาง CH7HD 1 ชม.เต็มกับเรื่องเล่าแฝงไว้ซึ่งคติธรรม ของการดำเนินชีวิต อันข้องเกี่ยวกับมิติพิศวง ความเชื่อ ความงมงาย หรือการเลี้ยงดู กันแน่? ที่ก่อเกิดอาเพศของการดำรงชีวิต

มาติดตามเรื่องราวของ ลูกเทพ สุดท้ายจะปิดฉากลงเยี่ยงไร? ใน "เรื่องเล่าอาจารย์ยอด" ตอน "ลูกนรกมาเกิด" เสาร์ที่ 25 ตุลาคมนี้ เวลา 17.00 น. ทาง CH7HD การันตีความสนุกโดย "จ๊ะทิงจา"






















