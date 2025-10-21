“เบสท์ คำสิงห์” Liveขายไฟเบอร์ หวานทะลุจอ FC ลุ้น BB “บิ๊ก-เบสท์” มา Live กับ “เจนนี่“

เป็นนางเอก สายอินฟลูที่ไม่พลาดกับเทศกาลเจนนี่ กับปรากฎการณ์เกินต้านและล่าสุดสาว “เบสท์ คำสิงห์” ได้มาไลฟ์สดกับ “เจนนี่ รัชนก” เมื่อคืนที่ผ่านมา แม้จะดึกดื่นหลังเที่ยงคืนแต่เบสท์ ในฐานะพรีเซนเตอร์ ไฟเบอร์ ชาชายน์ ก็สวมวิญญาณนักขายมือหนึ่งได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งระหว่างไลฟ์เบสท์ก็พูดถึงสรรพคุณไฟเบอร์ว่าช่วยขับถ่าย ระบายท้องสำหรับคนกินเยอะ คนถ่ายยาก ไม่ปวดบิด ช่วยล้างสารพิษ เพราะมีไซเลี่ยมฮัสก์ ที่เบสท์ติดใจต้องทานประจำ 1ซอง ก่อนนอน ตื่นมาขับถ่าย สบายท้องมาก ผิวพรรณสดใส โดยไฟเบอร์ ชาชายน์ มีขายตามร้านญี่ปุ่น เช่น ดองกิ,มัทสึคิโยะ,ซูรูฮะ ฯลฯ
เบสท์ ยังบอกว่ทที่บ้านชอบมากทั้งคุณพ่อ คุณแม่ อายุเยอะ ก็ทานเพราะคนแก่จะถ่ายไม่ออก เพียงทานประจำวันละซอง ก่อนนอน แต่ที่ถูกจับเป็นประเด็นก็คำถามกลางไลฟ์จากปาก“เจนนี่”ที่ทักว่าทำไมดูสวย สดใสขึ้น หรือว่า มีความรัก? จนเบสท์ ถึงกับอึ้ง ช็อตไปพักหนึ่งเมื่อ“บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” เข้ามาดูไลฟ์และมากดไลก์ จน“เจนนี่ รัชนก” ออกปากแซวให้ เบสท์ ตั้งสติแล้วเจนนี่ ก็บอกให้เบสท์พูดกับบิ๊กที่กำลังดูไลฟ์ว่า“บิ๊กจ๋า…… , กดรึยังจ๊ะ , ขึ้นคอนเสิร์ตเหนื่อยมั้ย , ถ้าเหนื่อยก็คิดถึงหน้าเบสท์น้า , ลงจากเวทีรีบทักมานะ , รอนะ ยังไม่ได้นอน , รอบิ๊กลงจากเวทีก่อน”พร้อมกับยิ้มสวยๆ เสียงก็หวาน เล่นเอาเขินกันทั้งLive ต้องติดตามกันต่อไปว่า “เบสท์ คำสิงห์” จะพา “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” มาร่วมไลฟ์กับ“เจนนี่”เมื่อไหร่ แต่ถ้ามาคู่กันยอดขายไฟเบอร์ชาชายน์ที่สาวเบสท์เป็นพรีเซนเตอร์ยอดพุ่งแน่นอน