Doja Cat ชวน SAILORR ในคอนเสิร์ต “Doja Cat – Ma Vie World Tour” กรุงเทพฯ 18 ธ.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6

ศิลปินสาวอาร์แอนด์บีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้“SAILORR” เจ้าของเพลงฮิต "POOKIE'S REQUIEM", ประกาศจอยคอนเสิร์ตของศิลปินตัวแม่ “Doja Cat – Ma Vie World Tour” งานนี้มีแต่คำว่าคุ้ม เตรียมไปโชว์สกิลแรป พลังโวคอล และออกสเต็ปด้วยกันทั้งอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคมนี้ บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท เปิดจำหน่ายแล้วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
“SAILORR” นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนาม ที่สร้างชื่ออย่างรวดเร็วจากซิงเกิ้ล "POOKIE'S REQUIEM" ซึ่งเพลงนี้ทำลายสถิติด้วยการขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Spotify’s Viral50 และติดอันดับ 10 บนชาร์ต Billboard R&Bต่อมาเพลงนี้ยังถูกนำไปรีมิกซ์โดย “Summer Walker” ควีนแห่งวงการ R&B อีกด้วย นอกจากนี้SAILORR ยังคงรักษาความโด่งดังอย่างต่อเนื่องด้วยซิงเกิล "DOWN BAD", "CUT UP" และ "SINCERITY" จึงทำให้เธอกลายเป็นศิลปินที่น่าจับตามองและถูกยกย่องจากสื่อดนตรีระดับโลกมากมาย
โดยเธอถูกจัดอยู่ในลิสต์ GEN F ของThe FADER, 100 Essential Emerging Artistsของ NME, ได้เป็น ศิลปินหน้าใหม่ประจำสัปดาห์ ของ Billboard, ศิลปินอาร์แอนด์บีน่าจับตามอง จากนิตยสาร COMPLEX และขึ้นแท่นหนึ่งในศิลปินดาวรุ่งที่ทุกคนต้องฟัง จัดโดย Audiomackนอกจากนี้ ยังการันตีความแรงด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเซอร์ไพรส์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างCoachella ก่อนที่ SAILORR จะปล่อยอัลบั้มเต็มชุดล่าสุด "FROM FLORIDA'S FINEST" ที่ผสมผสานระหว่างแนวเพลงสุดหลากหลายทั้งอาร์แอนด์บี โซล อัลเทอร์เนทีฟป็อป และฮิปฮอป สะท้อนเอกลักษณ์และตัวตนที่ได้รับการจับตามองว่าเธอคนนี้จะกลายเป็นศิลปินไอค่อนอาร์แอนด์บีเจนต่อไป
แล้วเจอกันกับเอเชียทัวร์ครั้งแรก Doja Cat – Ma Vie World Tour วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 บัตรมีจำนวนจำกัด เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือthaitcketmajor.com