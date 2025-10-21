“THX RE:VIBES” ปิดโปรเจกต์สุดปัง! ส่ง 2 Special Track “Honey Honey” & “Magic Hour”

ฟินพร้อมกันทั้งสตรีมมิ่งและ Live Session Visualizer
โปรเจกต์ THX RE:VIBES จากค่าย E29 Music Identities ปิดฉากบทโซโล่อย่างสวยงาม ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในโมเมนต์สุดพิเศษของปี หลังจากสร้างปรากฏการณ์ด้วยการรีไวป์เพลงฮิตในตำนานของ MONO Music จนแฟนเพลงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ อินไปกับเพลงโซโล่ของสมาชิก THX ที่สะท้อนเสน่ห์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน เสิร์ฟความพิเศษต่อเนื่อง เปิดตัว 2 Special Track ได้แก่ “Honey Honey” (ต้นฉบับ Candy Mafia) และ “Magic Hour” (ต้นฉบับ G-Twenty) ให้แฟน ๆ ได้ฟังพร้อมกันทั้งบนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และชมในรูปแบบ Live Session Visualizer บน YouTube ได้แล้ววันนี้
ความพิเศษของ 2 เพลงนี้ คือการหยิบเพลงเกิร์ลกรุ๊ปป๊อปยุคก่อนกลับมา Re-Vibe ใหม่ ให้เป็นดนตรี T-POP ที่ร่วมสมัยเรียกได้ว่าเป็น Special Track ที่ “REVIBES” ของจริง เปลี่ยน Vibes เดิม ๆ ของอดีต ให้กลายเป็น Vibes ของปัจจุบัน นอกจากนี้ Live Session Visualizer ทั้งสองเพลงยังถ่ายทำในบรรยากาศเรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ของความสดและความเป็นธรรมชาติ THX ที่ถ่ายทอดเคมีน่ารักๆ แบบไม่ปรุงแต่ง จนแฟนๆ ต้องยอมใจว่า “สวยมาก!!!”
แป้ง ณัฐณิชา ทิพยมณฑล ผู้บริหาร E29 Music Identities กล่าวว่า “Honey Honey และ Magic Hour คือการเฉลิมฉลองความสำเร็จของโปรเจกต์ RE:VIBES และเป็นของขวัญที่เราตั้งใจมอบให้แฟนๆ หลังจากทุกคนให้การสนับสนุนเพลงโซโล่อย่างอบอุ่น เราอยากให้ทั้งสองเพลงนี้เป็นโมเมนต์พิเศษที่แฟนๆ เก็บไว้ในใจ”
THX กล่าวร่วมกันว่า “โปรเจกต์ RE:VIBES เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ เพราะนอกจากจะได้ถ่ายทอดเพลงฮิตในตำนานในแบบของ THX แล้ว ยังเป็นครั้งแรกที่แต่ละคนได้มีเพลงโซโล่เป็นของตัวเองด้วย ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราได้แสดงความสามารถในมุมใหม่ๆ และได้ใกล้ชิดกับแฟนๆ มากขึ้น พวกเราตั้งใจเต็มที่จริงๆ และอยากให้ทุกคนอินไปด้วยกันค่ะ”
🎧ฟัง Honey Honey และ Magic Hour ได้แล้ววันนี้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
📺 ชม Live Session Visualizer ทั้งสองเพลงได้ที่ : https://youtu.be/RBXz4s1R6Rk?si=ztjhwxVI5GQprGby
https://www.youtube.com/watch?v=uKxSYuSvOp0
และที่สำคัญ…นี่อาจไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายของ THX RE:VIBES เพราะยังมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ที่กำลังรออยู่ในเร็วๆนี้ แฟนๆ ห้ามพลาด!