xs
xsm
sm
md
lg

รวมพลคนดังยุค 90 ลงสนามประชันศึก “พิคเกิลบอล” กองเชียร์แน่น!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดสนามสุดคึกคัก กองเชียร์แน่น นักแสดงมากฝีมือ ”แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช“ ที่กำลังมีผลงานละคร “ทายาทหมายเลข1” ไม่ได้มาเล่น ๆ เปิดประสบการณ์ใหม่ ขอลงแข่งขันในฐานะนักกีฬาพิคเกิลบอลเป็นครั้งแรกในชีวิต แท็กทีมเหล่าคนดังยุค 90 พร้อมใจกันลงสนามประชันฝีมือในศึก “Thailand Pickleball Championship 2025” จัดโดย Thailand Pickleball Championship โดยมี ทยา ทีปสุวรรณ เป็นประธานจัดการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้กติกาสากลระดับโลก WPC มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 15 ประเทศ และมีรายการแข่งขันกว่า 800 รายการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–20 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สนาม Rugby School Thailand ต.เขาไม่แก้ว อ.บางละมุงจ.ชลบุรี โดยมี ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเยี่ยมชมบรรยากาศการแข่งขัน

งานนี้ แหม่ม คัทลียา ลงแข่งสองประเภท ทั้งหญิงคู่รุ่น 50+ คู่กับ ทยา ทีปสุวรรณ และ คู่ผสม แม้ผลการแข่งขันจะพ่าย แต่เจ้าตัวเผยอย่างอารมณ์ดีว่า สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ “มิตรภาพ รอยยิ้ม และการสร้างความสุข” พร้อมย้ำว่า “พิคเกิลบอลเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยความสนุก อยากให้กีฬาพิคเกิลบอลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย และในอนาคตหากมีการจัดตั้งสมาคมพิคเกิลบอลอย่างเป็นทางการ ก็สามารถยกระดับกีฬาพิคเกิลบอล และส่งเสริมนักกีฬาที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกได้”

บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยสีสันจากเหล่าคนบันเทิงรุ่นใหญ่ที่หวนกลับมาพบกันอีกครั้ง อาทิ อั๋น โอลิเวอร์ พูพาร์ท และ เบน อิศรางกูร ณ อยุธยา สองนายแบบ–นักแสดงขวัญใจที่เคยโด่งดังในยุค 90 กลับมาสร้างความคึกคักและสีสันในฐานะ “นักกีฬาพิคเกิลบอล” รวมถึง คุณแม่เหน่ง อรศรี ฮอนโลด์ คุณแม่ของ มาร์กี้ ราศรี บาเลนซิเอก้า ที่ลงสนามแข่งพิคเกิลบอลด้วยเช่นกัน พร้อมเผยว่าในอนาคตอาจได้เห็น “คู่แม่–ลูก” ลงแข่งขันเคียงข้างกัน เพราะตอนนี้มาร์กี้เองก็กำลังสนใจกีฬานี้ และอยู่ระหว่างการสร้างสนามพิคเกิลบอลเพื่อเปิดให้เช่าในอนาคต

ขณะที่ด้านกองเชียร์ “แหม่ม คัทลียา” มีสีสันไม่แพ้นักกีฬา เพราะ หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์ ก็มาร่วมให้กำลังใจเพื่อนซี้ติดขอบสนาม พร้อมกล่าวอย่างเป็นกันเองว่า “ครั้งหน้า ขอร่วมลงสนามแข่งด้วยแน่นอน!”




















รวมพลคนดังยุค 90 ลงสนามประชันศึก “พิคเกิลบอล” กองเชียร์แน่น!
รวมพลคนดังยุค 90 ลงสนามประชันศึก “พิคเกิลบอล” กองเชียร์แน่น!
รวมพลคนดังยุค 90 ลงสนามประชันศึก “พิคเกิลบอล” กองเชียร์แน่น!
รวมพลคนดังยุค 90 ลงสนามประชันศึก “พิคเกิลบอล” กองเชียร์แน่น!
รวมพลคนดังยุค 90 ลงสนามประชันศึก “พิคเกิลบอล” กองเชียร์แน่น!
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น