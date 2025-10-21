รวมพลคนดังยุค 90 ลงสนามประชันศึก “พิคเกิลบอล” กองเชียร์แน่น!

เปิดสนามสุดคึกคัก กองเชียร์แน่น นักแสดงมากฝีมือ ”แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช“ ที่กำลังมีผลงานละคร “ทายาทหมายเลข1” ไม่ได้มาเล่น ๆ เปิดประสบการณ์ใหม่ ขอลงแข่งขันในฐานะนักกีฬาพิคเกิลบอลเป็นครั้งแรกในชีวิต แท็กทีมเหล่าคนดังยุค 90 พร้อมใจกันลงสนามประชันฝีมือในศึก “Thailand Pickleball Championship 2025” จัดโดย Thailand Pickleball Championship โดยมี ทยา ทีปสุวรรณ เป็นประธานจัดการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้กติกาสากลระดับโลก WPC มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 15 ประเทศ และมีรายการแข่งขันกว่า 800 รายการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–20 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สนาม Rugby School Thailand ต.เขาไม่แก้ว อ.บางละมุงจ.ชลบุรี โดยมี ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเยี่ยมชมบรรยากาศการแข่งขัน
งานนี้ แหม่ม คัทลียา ลงแข่งสองประเภท ทั้งหญิงคู่รุ่น 50+ คู่กับ ทยา ทีปสุวรรณ และ คู่ผสม แม้ผลการแข่งขันจะพ่าย แต่เจ้าตัวเผยอย่างอารมณ์ดีว่า สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ “มิตรภาพ รอยยิ้ม และการสร้างความสุข” พร้อมย้ำว่า “พิคเกิลบอลเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยความสนุก อยากให้กีฬาพิคเกิลบอลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย และในอนาคตหากมีการจัดตั้งสมาคมพิคเกิลบอลอย่างเป็นทางการ ก็สามารถยกระดับกีฬาพิคเกิลบอล และส่งเสริมนักกีฬาที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกได้”
บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยสีสันจากเหล่าคนบันเทิงรุ่นใหญ่ที่หวนกลับมาพบกันอีกครั้ง อาทิ อั๋น โอลิเวอร์ พูพาร์ท และ เบน อิศรางกูร ณ อยุธยา สองนายแบบ–นักแสดงขวัญใจที่เคยโด่งดังในยุค 90 กลับมาสร้างความคึกคักและสีสันในฐานะ “นักกีฬาพิคเกิลบอล” รวมถึง คุณแม่เหน่ง อรศรี ฮอนโลด์ คุณแม่ของ มาร์กี้ ราศรี บาเลนซิเอก้า ที่ลงสนามแข่งพิคเกิลบอลด้วยเช่นกัน พร้อมเผยว่าในอนาคตอาจได้เห็น “คู่แม่–ลูก” ลงแข่งขันเคียงข้างกัน เพราะตอนนี้มาร์กี้เองก็กำลังสนใจกีฬานี้ และอยู่ระหว่างการสร้างสนามพิคเกิลบอลเพื่อเปิดให้เช่าในอนาคต
ขณะที่ด้านกองเชียร์ “แหม่ม คัทลียา” มีสีสันไม่แพ้นักกีฬา เพราะ หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์ ก็มาร่วมให้กำลังใจเพื่อนซี้ติดขอบสนาม พร้อมกล่าวอย่างเป็นกันเองว่า “ครั้งหน้า ขอร่วมลงสนามแข่งด้วยแน่นอน!”