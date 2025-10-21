“หมอริท” สู้ขาดทุน 3 ปี ตัดสินใจปิดคลีนิกห้างดัง

หลังใครๆ ก็มองว่าคลินิกเปิดง่าย เปิดที่ไหนก็ปัง แต่ล่าสุด “หมอริท เรืองฤทธิ์” หรือ “หมอริท เดอะสตาร์” ก็ขอออกมาเล่าความจริงอีกด้านกับคลินิกของตัวเอง อย่าง THE RITZ CLININC ว่าล่าสุดต้องทำใจปิดสาขาในห้างดัง หลังขาดทุนมาตลอด 3 ปีเต็ม แม้จะยื้อทุกวิถีทางแล้วก็ตาม
โดยหมอริทได้โพสต์คลิปขณะกำลังเก็บของออกมาจากคลีนิก พร้อมใส่ข้อความในคลิปว่า “19 ตุลาคม 2568 ปิดทำการ THE RITZ CLININC สาขาเทอมินอล 21 พระราม 3 และใส่แคปชั่นว่า “ชีวิตคนเราไม่มีคำว่าประสบความสำเร็จเสมอไป”
ตามด้วยคลิปที่บอกเล่าถึงการตัดสินใจปิดกิจการในสาขานี้ โดยเขียนข้อความว่า “สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3 ขาดทุน 3 ปีเต็ม” และใส่แคปชั่นว่า “เราทำดีที่สุดแล้ว #ritz #ritz_rueangritz #mhorritz #หมอริท #เทอมินอลพระราม3 #ปิดกิจการ”
“สาขานี้ขาดทุนเลย เป็นสาขาเดียวที่ขาดทุน นอยด์พูดแล้วนอยด์ หลายคนบอกว่าคลินิกเปิดง่าย เดอะริทซ์ไปเปิดที่ไหนก็ปัง ยังไงก็มีลูกค้ามียอด อยากจะบอกว่า ไม่ใช่เสมอไป นี่คือความลับของเราที่ไม่เคยบอกเลย ว่าสาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3 เป็นสาขาที่เราไม่เคยประสบความสำเร็จเลย ตั้งแต่ Day 1 จนถึงปัจจุบันนี้ มันมีความยากลำบากของมันอยู่”
“ซึ่งเราก็แก้เกม แก้กลยุทธ มาเรื่อยๆ รู้ไหมว่าฉันลดพนักงานก็แล้ว ผู้จัดการสาขานี้ไม่มีนะ ต้องใช้ผู้จัดการสาขาพระราม 2 มาควบดูสาขานี้ คือลดทุกอย่างลง แต่เครื่องมือไม่ลดนะ คุณหมอไม่ลด มาตรฐานเหมือนเดิม ลดแค่เวรคุณหมอเข้าน้อยลง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำทุกวิถีทางเพื่อพยุงสาขานี้จนอยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายของสัญญาวันนี้ ไม่ง่ายอย่างที่คิด น้องพนักงานยังอยู่กับเราต่อ แต่จะมูฟไปสาขาใกล้บ้านแถวนี้ เขายังทำงานที่เดอะริทซ์ อยู่เหมือนเดิม”