“พี สะเดิด” เตรียมเปิดคอนเสิร์ตอะคูสติก “เรารักประเทศไทยอนุรักษ์ช้างไทย“ รวมใจคนไทยรักช้าง

ปางช้างแม่แตง จัดงานแถลงข่าวการกุศลเพื่อช้างไทย อะคูสติกคอนเสิร์ต ”เรารักประเทศไทย.. อนุรักษ์ช้างไทย“ ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 โดยมี ศิลปิน “พี สะเดิด นายพีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล” , “ศ.ปฎิบัติ ดร.นส.พ ฉัตรโชติ ทิตาราม” หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , “ฉัตรชนก ทองสัมฤทธิ์” รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักเชียงใหม่ , “บพิตร ชัยเลิศ” นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และผู้บริหารปางช้างแม่แตงนายอภิชิต ดวงดี อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง
โดยมีหน่วยงานร่วมจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อช้างในครั้งนี้ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ , สมาคมสหพันธ์ช้างไทย , สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง และปางช้างแม่แตง โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการจัดงาน
“พี สะเดิด” ศิลปินชื่อดัง ได้เปิดเผยว่า “รู้สึกประทับใจและรักในช้างไทยมานานแล้ว และได้ทำโครงการเรารักประเทศไทยและเดินทางไปแสดงในหลายประเทศทั่วโลก ได้เล็งเห็นคุณค่าของช้างไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จึงมีแรงบันดาลใจที่อยากประชาสัมพันธ์ความน่ารักแสนรู้ของช้างไทยให้มากขึ้น และอยากชวนพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนกลุ่มคนที่เลี้ยงดูแลช้าง และช้างที่ป่วยให้ได้รับการดูแลให้ดียิ่งๆขึ้นไปในระดับวงกว้างยิ่งขึ้น ยิ่งได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังประเทศต่างๆ ก็ได้เห็นว่าช้างไทยนั้นเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศมาก และอนึ่งตนได้เคยมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงตลอดชีวิต
ซิงเกิลล่าสุดที่ปางช้างแม่แตง และได้สัมผัสถึงความน่ารักแสนรู้ของช้างที่นี่ จึงอาสามาจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “ เรารักประเทศไทยอนุรักษ์ช้างไทย ” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลช้างอำเภอแม่แตงที่กำลังก่อสร้างซึ่งจะมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี 2569 แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆ และต้องการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมช้างไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช้างไทย”
ศ.ปฏิบัติ ดร. น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า “ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโครงการที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลช้างที่ อ.แม่แตง มานานแล้ว โดยได้รับมอบที่ดินจากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในด้านต่างๆ และต่อมาได้รับเงินบริจากจาก กัญจนา ศิลปอาชา ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาลช้างเป็นจำนวน 49.25 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และมีกำหนดการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งทั้งนี้ยังคงขาดแคลนงบประมาณในด้านของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อีกจำนวนไม่ต้อง ขอขอบคุณคุณพี สะเดิด ศิลปินผู้มีใจรักช้างไทย ที่มาช่วยเหลือโดยการจัดคอนเสิร์ตให้ในครั้งนี้”
ศ.ปฏิบัติ ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ยังได้กล่าวอีกว่า “อำเภอแม่แตงมีประวัติศาสตร์เกี่ยงข้องกับช้างมาอย่างยาวนาน มีหมู่บ้านบ้านช้าง มีตำบลกื้ดช้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเกี่ยวพันกับช้างมาแต่ครั้งในอดีตแน่นอน และที่สำคัญอำเภอแม่แตง มีช้างบ้านอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นชุมชนช้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ โดยมีช้างอาศัยอยู่ที่ อ.แม่แตง ในปัจจุบันนี้ประมาณ 500 เชือก โดยที่ จ.เชียงใหม่ มีช้างบ้านทั้งหมดประมาณ 900 เชือก ( จ.สุรินทร์มีประชากรช้างมากที่สุดในประเทศไทย กว่า 2,000 เชือก กระจายอยู่ทั้งจังหวัด ) การที่มีช้างอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก จึงเห็นควรว่าต้องมีโรงพยาบาลช้าง ซึ่งจะมามาดูและช้างในพื้นที่ และทั้ง จ.เชียงใหม่ รวมถึงช้างในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ เป็นการแบ่งเบาภาระจาก โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ได้เป็นอย่างดี”
ทางด้าน บพิตร ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และผู้บริหารปางช้างแม่แตงได้เปิดเผยว่า “ได้รับการติดต่อจากพี สะเดิด ว่ามีความประสงค์จะจัดทำโครงการดีๆ เพื่อช้างไทย และมองเห็นศักยภาพและความตั้งใจจริง ที่จะช่วยช้างของศิลปินท่านนี้ จึงได้ประสานงานกันเป็นระยะๆ จนได้กำหนดวันที่จะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขึ้นมาในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลช้างแม่แตง ( ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ต่างๆ
นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ยังได้เปิดเผยต่อไปว่าสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ มีการชมการแสดงช้างน้อยแสนรู้ ณ ลานการแสดงช้างน้อยแสนรู้ปางช้างแม่แตง
และจะมีการประมูลภาพวาดของศิลปินช้างน้อยธันวา ซึ่งจะวาดรูปร่วมกับพี สะเดิน ในรูปแบบของ collaboration art หรือที่เรียกกันว่างานแคลแล็บ ซึ่งคือการร่วมมือกันสร้างงานศิลปะนั่นเอง และผู้ที่ซื้อบัตรร่วมงานก็จะได้เข้าร่วมกินข้าวแลงในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม ในรูปแบบการรับประทานอาหารแบบพื้นเมืองล้านนา
ตามด้วยการรับชมการแสดงดนตรีของศิลปิน พี สะเดิด ซึ่งจะศิลปินรับเชิญคนสำคัญคือ สุนทรี เวชานนท์ พร้อมด้วย ลานนา คัมมินส์ ศิลปินล้านนาซึ่งรักและผูกพันกับช้าง รวมถึงจะมีศิลปินรับเชิญท่านอื่นๆ อีกที่กำลังประสานงานกันเพื่อคอนเสิร์ตช่วยช้างในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของงานจะเป็นธีมล้านนาประยุกต์ นั่งคุยกัน เล่าเรื่องช้าง ร้องเพลงให้ฟัง กินข้าวแลงกาดหมั้วคัวฮอม”
ทางด้าน “ฉัตรชนก ทองสัมฤทธิ์” รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “การท่องเที่ยวช้างไทย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเป็นเวลานานแล้ว และช่วงหลังนี้นักท่องเที่ยวก็ให้ความสำคัญในด้านการดูแลช้าง สนในการท่องเที่ยวในด้านการดูแลช้างไทยมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวช้างไทยช้างไทยได้มีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งทาง ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ดีใจที่มีงานคอนเสิร์ตเพื่อช้างไทยในครั้งนี้ขึ้นมา และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่”
สำหรับมินิคอนเสิร์ตอะคูสติก “เรารักประเทศไทยอนุรักษ์ช้างไทย ” ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่ปางช้างแม่แตงในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 นี้ ติดต่อจองบัตรได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ปางช้างแม่แตง Maetaeng Elephant Park & Clinic
และหากท่านใดไม่สามารถมาร่วมชมคอนเสิร์ตได้ก็สามารถสนับสนุนโรงพยาบาลช้างแม่แตงได้ที่ หมายเลขบัญชี ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 675-0-32721-2 ชื่อบัญชี นายฉัตรโชติ ทิตาราม , นายบพิตร ชัยเลย และนายวนชาติ บูรพาเกียรติ และสามารถรับชมคอนเสิร์ตผ่านการไลฟ์โดยแฟนเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดในเพจปางช้างแม่แตงต่อไป