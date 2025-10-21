“วินเวคิน“ แฟนเพลง แต่งภาพล้อการ์ตูนดัง ตั้งฉายาให้ใหม่ น้กร้องหนุ่มหุ่น”โดเรม่อน“

“วินเวคิน สิมะวรา” นักร้องเจ้าของบทเพลง“ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับศิลปินนักร้องหลายท่านในงาน รังสิตเฟส มีแฟนเพลงไปร่วมดูคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก เจ้าตัวเลือกบทเพลงซึ้งๆไปโชว์บนเวที ด้วยความที่บุคคลิกนั้นเป็นหนุ่มเจ้าเนื้อ ในระหว่างพูดคุยบนเวที ก็มีแฟนเพลงด้านล่างตะโกนขึ้นมาว่า โดเรม่อนๆๆ ทำเอานักร้องหนุ่มถึงกับเขินยิ้มไม่หุบหลังจากที่โดนแซวว่า มีหุ่นเหมือนการ์ตูนดัง โดเรม่อน
วินเวคิน เปิดเผยพูดคุยกับศิลปินคนอื่นๆหลังเวทีว่า รู้สึกจะชอบฉายานี้แล้วล่ะ ดูกระจกมองๆก็ได้อยู่นะ หรือจะเรียกไจแอ้นก็ไม่ติดนะ น่ารักดี หรือจะให้พิธีกรประกาศก่อนขึ้นทำการแสดงว่า ”นักร้องเสียงนุ่ม หุ่นโดราเอม่อน“ ก็เจ๋งนะ เป็นเอกลักษณ์ดี ต้องขอบคุณแฟนเพลงที่ตะโกนมาแซวให้ไอเดียได้ไปต่อยอดในการทำงานเป็นศิลปินได้อีก หากเห็นผมไปร้องเพลงที่ไหนอย่าลืมเรียกโดเรม่อน แล้วเอาขนม โดรายากิ มาฝากผมที่หน้าเวทีด้วยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวได้โพสต์งานคอนเสิร์ตครั้งนี้ในเฟสบุ๊ก ก็มีคนแต่งภาพ บนเวทีใส่ชุดโดราเอม่อนมาให้ด้วยในคอมเมนต์ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆ