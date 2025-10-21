“อ๋อม สกาวใจ” แซะรัฐบาล พึ่งจะประชุมปัญหาสแกมเมอร์

ขณะที่คนไทยกำลังชื่นชมการทำงานของรัฐบาลเกาลีเรื่องของการปราบแก๊งสแกมเมอร์ และเชียร์ให้รัฐบาลเกาหลีเปิดชื่อ 7 นักการเมืองไทยที่มีเอี่ยวด้วย แถมคนไทนยังออกปากชมเกาหลีใต้ทำงานรวดเร็ว ไม่สนหน้าไหน แล้วนักการเมืองไทยมัวทำอะไรกันอยู่ กับเรื่องนี้ “อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์” อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้โพสต์โซเชียลลอยๆๆว่า… “วาระแห่งชาติแหละ...รอหน่อยๆ“
“ในวันที่ปัญหาสแกมเมอร์เป็นปัญหาระดับโลกบ้านฉันจะเอาเข้าประชุม"วันนี้"
ค๊าาาาา...ท่านผู้ชม
ช้าไปมั้ยคะ!!!
ต่างประเทศเขายึดทรัพย์กันแล้ว
1วันผ่านไป คนโดนหลอกไปอีกเท่าไหร่?
ทำไมฉันนึกถึง
"เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน"
หลังโพสต์ของ อ๋อม สกาวใจ ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย บ้างก็ว่า
“พอเป็นฝ่ายค้านก็พูดเก่ง แชะเก่ง สมกับเป็นลิ่วล้อพรรคแดงเลย” , “รัฐบาลที่ผ่านมาไม่เห็นทำ พอมาที่นี่หาแสงเลยนะคะ“ , “แล้วรัฐบาลเพื่อไทยก่อนหน้านี้ ทำอะไรคะ ?”
ประเด็นนี้มีชาวเน็ตบางส่วนมาช่วยแจงทำนองว่า… “รัฐบาลที่ผ่านมาเขาปราบจริงจังนะ ไอ้คนที่บอกว่าเขาไม่ทำ เพิ่งตื่นเหรอ หรือความรู้สึกช้า ที่ผ่านมาสายแปลกๆ มันเงียบลงไปเยอะมาก อย่ามาแถให้ค่ารัฐบาลสีเทา”