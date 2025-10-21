“มาวิน” อ้อน “ตู่ ปิยวดี” จุ๊บโชว์เรียกยอดขาย กดตะกร้ารัวๆ

เป็นคู่รักที่สวีทไม่มีแผ่วจริงๆ สำหรับคู่ของ “มาวิน ทวีผล” กับ ภรรยาคนสวยผู้จัดคนเก่ง “ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์” ที่ล่าสุดควงคู่กันไปไลฟ์ขายสินค้าของแม่ค้าสุดปัง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น”เพื่อโปรโมท คอลลาเจนกัมมี่ Bestural ทั้งยิวและเจนนี่กินกันเพลินเลยทีเดียว แต่ที่ทำเอาแฟนๆ ที่รับชมไลฟ์สดกว่าหลายแสนคนต้องกรี๊ดคอแตกคือช็อตที่ มาวินจู่ๆ ก็ประกาศกลางไลฟ์ด้วยน้ำเสียงออดอ้อน "จุ๊บโชว์หน่อยสิ!" ทำเอา คุณตู่ ถึงกับเขินม้วนไปเลยว่า แต่ก็ยอมแต่โดยดีผลัดกันหอมแก้มไปมา ทำเอากรี๊ดกันสนั่น งานนี้กดตะกร้ากันรัวๆ ยอดขายทะลักเลยทีเดียว
เรียกว่าฟินกันไปทั้งประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งตำนานรักในโลกไลฟ์สดที่ทำให้เห็นว่า ถึงจะเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานกันมานาน แต่ความหวานก็ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อย สมกับเป็นคู่รักตัวอย่างที่หลายคนอิจฉาจริงๆ