“แบมแบม” แถลงข่าวก่อนจัดเต็ม-เล่นใหญ่คอนเสิร์ตเพื่อบ้านเกิดที่เดียวเท่านั้น! “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” เปิดสเปเชียลเกสต์ “ธามไท-อิ้งค์-เจฟ” มาครบทีม!!

ศิลปินระดับโลกสายเลือดไทย BamBam หรือ “แบมแบม - กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” เสิร์ฟความพิเศษเพื่อบ้านเกิดแบบจัดเต็ม เริ่มต้นด้วยการปล่อย อัลบั้มเพลงไทยชุดแรกในชีวิต ในชื่อ [HOMETOWN] ที่เจ้าตัวได้ร่วมงานกับศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง ธามไท, อิ้งค์ วรันธร และ เจฟ ซาเตอร์ รวมถึงโปรดิวเซอร์ระดับโลกอย่าง Pharrell Williams ก่อนจะสานต่อความพิเศษนี้ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเท่านั้น กับงาน “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม
สถานที่เดียวกับที่เคยสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็น ‘ศิลปินชายเดี่ยวเค-ป็อปคนแรก’ ที่จัดคอนเสิร์ตสเตเดี้ยมกลางแจ้งในประเทศไทย พร้อมทั้งปรากฏการณ์บัตร Sold Out! และในปีนี้ แบมแบม กำลังจะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่!! ร่วมกับเหล่าอากาเซ่ชาวไทย (อากาเซ่: ชื่อแฟนคลับ GOT7) และผู้จัดที่ยกให้เป็น Best Partner อย่าง iMe Thailand
โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 แบมแบมได้จัดงานแถลงข่าว ณ ลาน EDEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประกาศความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ต พร้อมเชิญชวนแฟนๆ ทุกคน มาสนุกเต็มเหนี่ยวด้วยกัน ที่เจ้าตัวการันตีว่าโชว์นี้จะครบเครื่อง สนุกม่วนซื่น เฮฮา อบอวลด้วยกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดจ้าน และลูกเล่นแซ่บที่ให้แฟนๆ จะไม่มีทางเดาถูกว่า แบมแบม จะขนอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้าง! รวมไปถึงแขกรับเชิญสุดปังอย่าง “ธามไท-อิ้งค์-เจฟ” ก็พร้อมมาร่วมสร้างสีสันกันครบทีม
“แบมแบม” เผยว่า “อยากชวนทุกคนมาเติม ‘แบมแบม’ กันครับ ผมตื่นเต้นมากที่ภาพวาดในหัวจะเป็นจริง คอนเสิร์ตนี้ไม่ได้เป็นเวิลด์ทัวร์ แต่เป็นคอนเสิร์ตเพื่ออัลบั้ม [HOMETOWN] และมีเพียงที่ประเทศไทยที่เดียว จะมีความลิมิเต็ด ผมจะเสิร์ฟให้อากาเซ่ไทยดู พลาดแล้วพลาดเลยนะครับ การทำงานกับ iMe Thailand เป็น Best Partner ผมสบายใจ รู้สึกว่าราบรื่น เขาให้อิสระในการตัดใจในการทำโชว์ และคอนเสิร์ตนี้เราไม่ได้ทำให้ดีกว่าคนอื่น แต่จะทำให้ดีกว่ารอบที่ผ่านมา อยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกัน กดบัตรวันที่ 23 ตุลาคมนี้ แล้วเจอกันครับ”
สำหรับคอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” เปิดจองบัตรวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com, เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456 ราคาบัตร 5,900 (บัตรยืน) / 4,900 (บัตรนั่ง) / 3,900 (บัตรนั่ง) บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th