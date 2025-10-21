ครูสอนแอร์มาเอง! ดรามา “กระแต อาร์สยาม” ร้องสายการบินดังละเลย ใครผิด(คลิป)

จากกรณีที่นักร้องสาว “กระแต อาร์สยาม” ออกมาอัดคลิปร้องไห้ ขอฝากคลิปนี้ให้ถึงสายการบินดัง ว่าตนทำตุ๊กตาสุดที่รักหายบนเครื่องบิน เนื่องจากพนักงานบนเครื่องละเลยเรื่องความปลอดภัย ปล่อยให้นอนราบจนเครื่องถึงพื้นโดยไม่มาปลุก ทำให้ไม่ได้เตรียมตัวเช็กของ เพราะต้องรีบลงจากเครื่อง เลยมีส่วนทำให้ลืมตุ๊กตา ก่อนล่าสุดจะส่งทนายไปขอกล้องวงจรปิดจากสายการปิดแล้ว
งานนี้ผู้ใช้ติ๊กต๊อก “ครูฝ้ายสอนแอร์ อันดับ1” ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ ในฐานะที่อยู่ในวงการสายการบินมา 22 ปี และเป็นลูกเรือมา 10 ปี โดยครูฝ้ายเผยว่า การที่ลูกเรือไม่ไปบอกให้ผู้โดยสารปรับที่นั่งหลังตรงในช่วงแลนดิ้ง ถือว่าเป็นความผิด แต่ที่กระแตพูดว่าลูกเรือไม่มาดู ว่าตนไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัย อันนี้กระแตผิด เพราะจริงๆ ต้องรัดเข็มขัดตลอดเวลา
และเรื่องตุ๊กตาหาย น่าจะไปติดต่อที่แผนกของหาย เพราะตุ๊กตาตัวใหญ่มาก ไม่มีทางที่แอร์จะไม่เห็น ส่วนเรื่องที่ออกมาอัดคลิป ตนคิดว่ากระแตอาจจะกำลังเสียใจ เลยพาลไปโบ้ยว่าทุกอย่างเป็นความผิดของสายการบิน ทั้งที่ไม่ควร เพราะเป็นคนลืมเอง และการนั่งเฟิร์สคลาส มีสิทธิ์ลงคนแรกจริง แต่ก็ไม่จำเป็นต้องลงคนแรกก็ได้ เขาไม่ได้ว่าอะไร
