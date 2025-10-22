“ท็อป ทศพล” ขยับ “ก้อย อรัชพร” เป็นเพื่อนกันแล้ว

“ท็อป ทศพล” ขยับความสัมพันธ์ “ก้อย อรัชพร” เป็นเพื่อนกันแล้ว ดีใจคอนเทนต์ทำให้แฟนๆ ได้ยิ้มแม้ทุกคนจะลุ้นให้เป็นแฟนกันเถอะ สุดท้ายจะมีแฟนไม่มีแฟนอยู่ที่ตัวก้อย ส่วนตนตอนนี้อยากโฟกัสกับการทำงาน
หลังจากที่ไปทริปเดินป่าด้วยกัน ใส่เสื้อคู่ จนเพื่อนๆ ชงให้เป็นแฟนกัน “ท็อป ทศพล หมายสุข” ก็เผยถึงสถานะกับ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ว่า ตอนนี้ขยับเป็นเพื่อนกันแล้ว
"เรื่องเสื้อคู่มันเป็นเสื้อผมที่ผมเอาไปอยู่แล้ว ส่วนเสื้อก้อยเขาซื้อที่เซเว่น ไซต์ที่ก้อยใส่ได้มีแค่สีนั้น บังเอิญพอดี จริงๆ มีกางเกงที่เหมือนกันด้วยแต่ไม่ได้ใส่ ทุกอย่างบังเอิญจริงๆ ไม่ได้ตั้งใจ มันบังเอิญไปตรงกัน ไม่ได้เตี๊ยม"
"ก็ได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันกับเพื่อนๆ ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้ว เดินป่าผมก็ไม่ได้ช่วยแค่ก้อย ช่วยทุกคนครับ เพื่อนก็ชงกันเก่ง ผมก็หยอกๆ กลับ เห็นเพื่อนได้ยิ้มก็ตลกดี ผมชอบโดนเพื่อนแกล้งไง ผมชินแล้วกับเพื่อนผู้ชายชง แต่พอมาเป็นพวกผู้หญิงชงก็รู้สึกว่า เป็นเอาหนักเหมือนกัน ชงมันส์ดี”
สุดท้ายจะมีแฟนไม่มีแฟนอยู่ที่ตัว “ก้อย” ส่วนตนตอนนี้อยากโฟกัสกับการทำงาน ดีใจคอนเทนต์ทำให้คนยิ้ม
“สุดท้ายจริงๆ ก็อยู่ที่ตัวก้อยแหละครับ ตัวผมก็ต้องตั้งใจทำงาน ต้องโฟกัสเรื่องงาน ในเมื่องานออกมาแล้วทุกคนมีความสุข เพื่อนแฮปปี้ ผมแฮปปี้ คนดูแฮปปี้ เขาบอกว่ายิ้มกันเยอะก็ดีใจ นี่คือเป้าหมายของการทำคอนเทนต์แบบนี้ คอนเทนต์ที่ทำอยากให้คนไปดูการเดินป่านะครับ จะบอกทุกคนว่า ผมก็เป็นเพื่อนกันครับ ส่วนใครที่ลุ้นก็เป็นสิทธิ์ของทุกคน เห็นทุกคนแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับ ผมเห็นคอมเมนต์เต็มไปหมดที่มาถามว่าเป็นแฟนกันหรือยัง ผมไม่ได้ตอบอะไร”
ย้ำตนกับก้อยตอนนี้เป็นเพื่อนกัน
“ก็จะบอกตรงนี้ว่าเป็นเพื่อนกันครับ ในอนาคตยากนะ เราไม่เห็นอนาคตครับ เราทำปัจจุบันให้ดีก่อน ปัจจุบันผมกับก้อยก็เป็นเพื่อนกัน จากเพื่อนใกล้ๆ กันมาเป็นเพื่อนในวงการ แล้วตอนนี้ก็มาเป็นเพื่อนกันครับ (รอวันสนิท?) ผมเคยพูดตลอดเรื่องเพื่อนสนิท เป็นแค่กับผู้หญิง กับผู้ชายผมไม่กล้าบอกว่าสนิทกับใคร เพราะไม่รู้ว่าเขาจะสนิทกับเราไหม แต่ที่ผมสนิทตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับทุกคน เพราะผมคัดพวกเขามาแล้ว กับก้อยก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติเรื่อยๆ เลย ถ้ามีงานมีเรื่องให้ได้เจอกันก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับ”