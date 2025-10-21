mikah Releases a new single, “Escape” นี่คือจุดเริ่มต้นบทแรกของการเดินทางทางอารมณ์ของ mikah หลังจากการร่วมงาน สุดประทับใจกับ 88rising ในเพลง “Butterflies”!

17 ตุลาคม 2025 (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา): ศิลปินและนักแต่งเพลง mikah ปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อ “Escape” หลังจากการร่วมงานที่เป็นที่จับตามองกับค่ายเพลงชื่อดังของอเมริกา 88Rising ในเพลง “Butterflies” เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซิงเกิลนี้ถือเป็นบทแรกของโปรเจกต์ซิงเกิล 3 ตอนภายใต้ชื่อ “Homesick” mikah ถ่ายทอดการเดินทางภายในใจของตัวเอง ระหว่างแรงผลักดันที่อยากไล่ตามความฝัน กับความคิดถึงบ้านที่ยากจะตัดใจ
“Escape” ถ่ายทอดความรู้สึกขัดแย้งอันแสนละเอียดอ่อนนี้ด้วยซาวด์ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ และเนื้อเพลงที่สะท้อนความรู้สึกจากภายในอย่างลึกซึ้ง เพลงนี้ผสมผสานจังหวะของ R&B ความใสของอินดี้ป็อป และเสียงกีตาร์ของอัลเทอร์เนทีฟร็อกได้อย่างลงตัว พร้อมยกระดับความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่หลายคนคุ้นเคยจากเพลงฮิต “so I don’t forget” ให้ยิ่งเข้าถึงใจผู้ฟังทั่วโลกมากขึ้น
“เพลงนี้เกิดจากประสบการณ์ของผมที่ฮาวาย ตอนนั้นผมรู้สึกทั้งสุข เศร้า และสับสน มันเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกต่าง ๆ พัวพันกันไปหมด ผมไม่รู้แน่ชัดว่าตัวเองอยากได้อะไร แต่รู้แค่ว่าจะต้องมี ‘บางสิ่งที่มากกว่านี้’ คำว่า ‘Escape’ มาจากความรู้สึกอยากหนีออกจากที่ที่ ‘อบอุ่นแต่ก็ผูกมัดไว้’ การจากบ้านเกิดไม่ใช่เรื่องง่าย แต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางเพื่อค้นหา “ตัวตนที่แท้จริง” - mikah
มิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ได้ทีมครีเอทีฟจากฝรั่งเศสมาร่วมสร้างสรรค์ และถ่ายทำด้วยฟิล์มทั้งเรื่อง โดยใช้ฉากหลังเป็นป่าเขียวชอุ่มในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น และบ้านสไตล์มินิมอลสุดโดดเด่น ภาพในมิวสิกวิดีโอถ่ายทอดความลึกซึ้งของบทเพลงในมิติแบบภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กที่ mikah เรียกว่า “เพื่อนแท้” มาร่วมแสดง ถ่ายทอดรอยยิ้มและท่าทีอย่างเป็นธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่ง ถ่ายทอดออกมาอย่างละเมียดละไมราวกับภาพยนตร์สั้นที่เต็มไปด้วยโมเมนต์อบอุ่นและเชื่อมโยงไปยังผลงานถัดไปอย่างมีชั้นเชิง