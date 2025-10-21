Snow Man เตรียมเปิด Pop-Up Store ครั้งแรกในประเทศไทย พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงโซล และเตรียมจัดที่ไทเปต่อเนื่อง ศิลปินกลุ่มไอดอลชั้นนำจากญี่ปุ่น “Snow Man” เตรียมเปิดตัว Pop-Up Store ครั้งแรกในประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2568 ณ Q STADIUM ชั้น M ศูนย์การค้า EMQUARTIER
Pop-up ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “A Winter Moment in the Heat” ที่จะพาผู้เข้าชมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เปลี่ยนบรรยากาศเมืองร้อนของกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นโลกอันเยือกเย็นและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบ Snow Man ภายในงาน แฟนๆ จะได้เพลิดเพลินกับ ภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ, อินสตอลเลชั่นแบบอินเทอร์แอคทีฟ และสินค้าสุดพิเศษ ซึ่งทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์ของช่างภาพชาวไทย เอกลักษณ์ อุบลศรี (Aekarat Ubonsri) เพื่อเติมมุมมองท้องถิ่นให้กับประสบการณ์ในครั้งนี้
Snow Man ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2020 ภายใต้สังกัด STARTO ENTERTAINMENT กลุ่มสมาชิกทั้ง 9 คนเป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำในการแสดง คาแรกเตอร์ที่มีเสน่ห์ และทีมเวิร์กอันแข็งแกร่ง พวกเขามองว่า “แฟนๆ คือเพื่อนร่วมทาง” ที่เติบโตมาด้วยกัน และ Pop-up ที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ก็ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อระหว่าง Snow Man และแฟนๆ อย่างลึกซึ้ง ทั้งในแง่ของความทรงจำและประสบการณ์ใหม่ๆ
หลังจากปรากฏตัวในงาน Summer Sonic Bangkok 2025 และจัด Pop-up ในโซลและไทเป การมาจัด Pop-up ที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของ Snow Man สู่ระดับเอเชีย เปิดโอกาสให้แฟนๆ ชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสโลกของพวกเขาอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดกิจกรรม Snow Man Pop-Up Store in Bangkok
วันที่จัดงาน: 18 - 26 พฤศจิกายน 2568
เวลาเปิดทำการ: 11.00 - 20.00 น.
สถานที่: Q STADIUM ชั้น M ศูนย์การค้า EMQUARTIER
ที่อยู่: 695 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ค่าเข้าชม: ฟรี (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)