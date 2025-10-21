ฟูไอซ์-ที Jetset’er นำทีมแฟนบอลสายผี-สายหงส์ เชียร์ศึกแดงเดือดสุดมันส์ที่ AIS SIAM CO-PLAY NIGHT

เมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น ศึกแดงเดือดระหว่าง ลิเวอร์พูล และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นแมตช์ที่ทุกคนตั้งตารอ และในค่ำคืนสุดพิเศษ ‘ฟูไอซ์ ธนวัตร’ นักแสดงหนุ่มหน้าใสใจปีศาจแดง นำทีมคนดังสายกีฬาและแฟนบอลตัวจริง ร่วมสร้างสีสันความสนุกสุดฟินในงาน AIS SIAM CO-PLAY NIGHT ปาร์ตี้ชมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ใจกลางสยาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ AIS SIAM พื้นที่ของคนชอบเล่น จนได้เป็นตัวจริง งานนี้จัดเต็มกิจกรรมความมันส์ให้แฟนบอลได้รวมตัวกันเชียร์ศึกแดงเดือดอย่างเต็มที่
บรรยากาศในงานร้อนแรงตั้งแต่เปิดประตู เพราะแฟนบอลสายหงส์แดงและสายปีศาจแดงใส่เสื้อทีมรักมาแบบจัดเต็ม พร้อมทั้งได้ ที Jetset'er นักร้องเสียงนุ่มแฟนพันธุ์แท้ลิเวอร์พูล, โฟนตุง อินฟลูเอนเซอร์สายผีแดง และ กายจิโอรามอส แฟนบอลพันธุ์แท้ลิเวอร์พูล มาร่วมพูดคุย แบ่งปันความรักในทีม พร้อมส่งแรงใจเชียร์ทีมโปรดกันอย่างสุดใจ
แม้ฝนจะโปรยปรายเบาๆ แต่ก็ไม่อาจดับไฟความมันส์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกมาเฉือนชนะ ลิเวอร์พูล ถึงถิ่น 2-1 ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง พร้อมกับการถ่ายทอดสดบิ๊กแมตช์บนจอยักษ์หน้าตึก AIS SIAM ที่กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของแฟนบอลตัวจริง งานนี้ ‘ฟูไอซ์’ และแก๊งคนดังสายบอลช่วยเติมเต็มความสนุก พร้อมสร้างความทรงจำสุดพิเศษให้แฟนบอลทุกคนได้อินไปกับศึกแดงเดือดที่ไม่มีวันลืม
ติดตามกิจกรรมดีๆ ที่ AIS SIAM พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกแรงบันดาลใจได้มาเชื่อมโยงกันอย่างไร้ขีดจำกัด เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ที่ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7