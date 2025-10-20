ลองถูผมไหม? “แบมแบม” เปิดช่องหาเลข พร้อมใบ้เลขเด็ด! ลุย T-POP ก่อนเกษียณกลับไปเป็น K-Pop

“แบมแบม” แถลงข่าวคอนเสิร์ตธีมงานวัด เผยเป็นคอนฯ ที่คิดเองจากหัวคนเดียว เชื่อในฝีมือได้เลย รับประกันความพิเศษ แขกรับเชิญแน่นเวที ด้านผลงานในไทยมีให้ติดตาม ทั้งซีรีส์และหนังให้รอดู บอกตอนนี้เป็น T-Pop อยู่ แต่จะเกษียณหลังจบคอนเสิร์ต 22 พ.ย.นี้ แล้วกลับไปเป็น K-Pop เหมือนเดิม ถ่อมตัวถูกมองช่วยกระดับ T-Pop หลังเดินสายทำชาเลนจ์กับศิลปินไทย ทำหน้าที่ #แบมแบมของขลัง ใบ้หวย 013
เรียกว่ายิ่งใหญ่สมมงฯ น้องชายแห่งชาติแน่นอน สำหรับคอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok”ของศิลปินระดับโลก “แบมแบม” GOT7หรือ “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน นี้ ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม แต่ก่อนที่จะไปกดบัตรกันในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ล่าสุดวันนี้ (20 ต.ค.) หนุ่ม “แบมแบม” ก็ได้จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเหล่าอากาเซ่และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากมาย
“คือคอนเสิร์ตรอบนี้มันไม่ได้เป็นเวิลด์ทัวร์ มันเป็นสเปเชียลคอนเสิร์ตเพื่ออัลบั้มนี้โดยเฉพาะครับ ก็จะมีธีมที่แตกต่างกันไปจากที่เคยจัด จะเป็นรอบเดียวแล้วจบ จะไม่มีการทำคอนเซ็ปต์ HOMETOWN อีกแล้ว มันมีความเป็นลิมิเต็ดและพิเศษมากกว่าคอนเสิร์ตที่เคยจัดมา พลาดแล้วพลาดเลย 23 ต.ค. นี้กดบัตรแล้ว ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน”
เป็นการร่วมมือกันกับ Best partner อย่าง iMe Thailand และ HALO
“ก็ทุกรอบอยู่แล้วครับ การทำงานกับ iMe เขาก็มาช่วยดูแลการจัดการทุกอย่างเลย เวลาทำงานกับเขา มันสบายใจกับตัวผมด้วย แล้วก็น่าจะสบายใจกับทุกๆ คนด้วย เพราะรู้สึกว่ามันราบรื่น รู้สึกดีที่เขาให้อิสระในการตัดสินใจ ในการจัดการโชว์ โดยที่ไม่ต้องถามรอบ 2 หรือรอบ 3 เลย มันเลยทำให้งานของเราในทุกๆ รอบ ที่ทำกับ iMe มันราบรื่น ก็ต้องขอบคุณจริงๆ ครับ ปรบมือให้กับ iMe หน่อย แต่อย่าหมั่นไส้กันมากนะครับ คือเวลาผมทำงานกับ iMe เราไม่ได้พยายามทำให้ดีกว่าคนอื่น แต่เราจะทำมันดีกว่ารอบที่แล้วของเราเองครับ”
ขอบคุณที่ทุกคนยังพูดถึงคอนเสิร์ต AREA 52 อยู่
“จริงๆ ผมต้องขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจที่จะทำคอนเสิร์ตในรอบนั้น ทั้งที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม และราชมังฯ รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนรับรู้ถึงสิ่งที่เราทุ่มเทไปกับความตั้งใจของเรา มันพิเศษสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลัก ที่ไม่ว่าจะผ่านไปแค่ไหน ก็ยังมีคนพูดถึง ไม่ว่าจะเรื่องโปรดักชั่น เรื่องการจัดการ เรื่องโชว์”
คอนเสิร์ตนี้ไม่กดดัน เพราะทุกอย่างราบรื่นมาตั้งแต่เริ่ม
“เอาจริงๆ ไม่ครับ ผมว่ามันเป็นการเตรียมตัวที่ราบรื่น ตั้งแต่ตอนที่เริ่มคิดโชว์ เรียงเพลง รีมิกซ์เพลงใหม่ ผมก็ทำของผมมาสักพักแล้ว ผมรู้สึกว่ามันราบรื่นมาก และมีอีกหลายๆ ความสนุก หลายๆ ไอเดีย ที่เรายังไม่ได้มาทำให้มันเป็นจริงเลย ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนอยากดูอะไร แต่รอบนี้มันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โชว์ความเป็นแบมแบมในปัจจุบันนี้มากขึ้น แต่ผมจะทำทุกอย่างให้มันเอ็นจอยที่สุด และใกล้ชิดกับทุกคนที่มาดูให้มากที่สุด เอาอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดเอาไว้ มันก็น่านะตรงตามธีมอัลบั้มนี่แหละครับ คงไม่ได้ซึ้งขนาดนั้น แต่อาจจะมีหลายๆ ความรู้สึกของการเรียงลำดับโชว์มากขึ้น”
ธีมคอนเสิร์ตคืองานวัด อยากให้สอดคล้องกับอัลบั้ม HOMETOWN บ้านเกิด
“บ้านเกิดของทุกคน ก็คือประเทศไทยใช่ไหมครับ ผมว่าการมองประเทศไทยในรูปแบบของคนไทยจริงๆ กับนักท่องเที่ยวต่างกัน ผมรู้สึกว่าต้องมีแฟนคลับต่างประเทศมาดูคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดเราอยู่แล้ว ผมเลยอยากสร้างบรรยากาศความเป็นไทย ในแบบที่คนไทยรู้สึกจริงๆ เลยได้ธีมเป็นงานวัดขึ้นมาครับ ผมให้ธีมเป็นชุดลายดอกไป เพราะมันน่าจะสนุกทั้งที่แต่ง และคนที่ได้เห็น มันจะเป็นการย้อนยุคนิดหนึ่ง งานวัดมันเป็นงานที่พิเศษ นึกถึงประมาณปี 2000 ถ้าเกิดมีงานวัด คนก็จะจูงมือครอบครัวมาดูกัน ผมอยากให้ความรู้สึกนั้นมันกลับมา ผ่านคอนเสิร์ตของผมในรอบนี้ ถ้าแต่งลายดอกมาทุกคนคงเอ็นจอย แต่คนที่อยู่บนเวทีคงตาลาย (หัวเราะ) แต่งอะไรก็ได้ครับ ที่คิดว่ามันเป็นงานวัด ผมอยากให้มันเป็นอิสระ”
เตรียมเพลงมาโชว์เยอะมาก ไม่ใช่แค่ 5 เพลงในอัลบั้มนี้
“แน่นอนสิ โชว์ 5 เพลงแล้วจบคอนเสิร์ตเลยมัน (หัวเราะ) (เตรียมเพลงไทยอื่นๆ มาไหม?) มีเตรียมมาครับ แล้วก็เยอะแยะมากมาย แต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายๆ อย่าง แต่ก็อยากร้องเพลงที่มันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหมือนกันนะครับ มีแนะนำไหม อยากร้องเพลงที่แบบเปิดแล้วคนที่เกิดก่อนปี 2000 เนี่ย รู้จักหมดเลย แล้วก็ร้องได้หมดเลย อยากหาเพลงแบบนั้นสักเพลงหนึ่ง ถ้ามีแนะนำมาก็มาบอกในโซเชียลหน่อยนะเดี๋ยวผมลองไปดูว่าอันไหนน่าสนใจ แต่มันมีอะไรเยอะ ผมไม่อยากสปอยเยอะ
ขนแขกรับเชิญและความพิเศษมาเพียบ
“แขกรับเชิญ อาจจะไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดก็ได้นะ แต่ก็อาจจะเป็นก็ได้ ไม่รู้เหมือนกัน (หัวเราะ) ในคอนเสิร์ตก็จะมีเกสต์เป็น พี่เจฟ ซาเตอร์, ธามไท แพลงศิลป์, พี่อิ้งค์ วรันธร เปานิล แล้วมันจะมีหลายอย่างมากๆ ที่ทุกคนอาจจะเดาไม่ได้ ก็รอดูแล้วกัน ส่วนเรื่องบอดี้ผมเรื่อยๆ ของผมอยู่แล้ว รู้สึกว่าไม่ได้โชว์มาสักพักแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะโชว์นะ ผมว่าเขาเห็นกันจนเบื่อ รอบนี้ให้พี่เจฟมาโชว์น่าจะดีกว่า ส่วนสีผมผมขอยอมรับเลยว่าจะไม่เปลี่ยน ผมว่าสีดำเนี่ยหล่อสุดแล้ว ผมว่าน่าจะเป็นทรงผมที่ได้รับคำชมเยอะที่สุดแล้ว ไม่ต้องอะไรมากมาย สีดำธรรมชาติ เป็นแบมแบมนี่แหละดีที่สุดแล้ว”
พิเศษตั้งแต่ราคาบัตร ที่ด้อมอื่นต้องมองว่าเริ่ด
“ใช่ครับผม อย่างราคาบัตรที่เห็นคือผมอยากให้ทุกคนได้ความ อุ้ย…อากาเซ่เริ่ด บัตร 5,900 เองนะเนี่ย อยากให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่เท่าเทียมกันทุกคนมาสนุกได้โดยที่ไม่ต้องพยายามมากจนเกินไป มาง่ายๆ สบายๆ”
ผลงานอื่นๆ ในไทย มีก็ยังมีให้ติดตามต่อ อาจจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ ต้องรอดู
“อืม…ก็มีนะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นเซ็ตขนาดนี้ ถ้าให้เดาง่ายๆ คือ พี่ๆ 3 คนเขาช่วยเรารอบนี้ใช่ไหม จบครับ แค่นี้แหละไม่อยากไปเล่นใจพวกเขามาก ตอนนี้โปรโมตจบแล้วเหลือรายการที่ไปถ่ายไว้ ก็อยากให้เขาพักบ้าง เพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตด้วยความสดใสอีกครั้งนึง ก่อนหน้านี้เป็น 10 วันที่เหนื่อยกันมาก รู้ว่านอนน้อย ผมกลับเกาหลีวันนี้ ก็พักไป แล้วขอนแก่น กับ เชียงใหม่ เราก็มาเอ็นจอยกัน มาเติมแบมแบมกันหน่อยละกัน แล้วเดี๋ยวผมจะหายตัวไปเลย แล้วมาเจอกันตอนคอนเสิร์ตครับผม (ซีรีส์ ภาพยนตร์จะมีโอกาสไหม?) มีครับ แต่มันจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด ไม่ใช่เลย ก็รอดูละกันครับ”
มีแพลนจัดเวิลด์ทัวร์ หลังจบการโปรโมตในฐานะศิลปิน T-POP
”มีแพลนครับ เดี๋ยวเสร็จช่วงนี้ผมก็กลับไปเป็นแบมแบมคนเดิมที่อยู่ในระบบของเกาหลี กลับไปเป็น K-POP คือ T-POP คนนี้เดบิวต์นี่คือวันที่ 10 แล้วน้องก็จะออกจากวงการ จะอยู่ในวงการจนถึงวันที่ 22 เดือน 11 นั่นจะเป็นคอนเสิร์ตเกษียณของน้อง T-POP (หัวเราะ) เกาหลีเดี๋ยวมาเรื่อยๆ อยู่แล้ว ตอนนี้เป็นแบมแบมในโหมดที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น สบายๆ และใกล้ชิด แต่ว่าพอกลับไปก็จะเป็นแบมแบมคนเดิมที่เราต้องสู้ นำอะไรใหม่ๆ มาให้คนทั้งโลกได้เห็นอีก มันก็อาจจะไปถึงเวิล์ดทัวร์ที่เรากำลังแพลนอยู่ด้วย แต่ไม่ใช่เร็วๆ นี้ครับ“
เดินสายทำชาเลนจ์กับศิลปิน T-POP รัวๆ
“ผมเป็นรุ่นน้อง รุ่นพี่เขามาช่วยผม (ทำให้ T-POP ได้ออกสู่สายตาคนอื่นมากขึ้น?) ไม่หรอกครับ จริงๆ T-POP ของเรามันไปไกลตั้งนานแล้ว มีคนบอกผมมาช่วยยกระดับให้คนฟังภาษาไทยมากขึ้น คือมันก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่อยากจะบอกว่าไทยเราทั้งหนัง ซีรีส์ หรือน้องๆ ไอดอล เพลงไทย ที่มีออกมาชาติอื่นเขาฟังกันอยู่แล้วครับ ไม่ต้องเป็นผม T-POP ก็ไปไกลเรียบร้อยแล้ว“
ทำหน้าที่ #แบมแบมของขลัง ให้เลข 3 ตัว 013
”ช่วงนี้โดนกิน เขาเลยไม่อยากได้แล้ว แต่ลองไหม (ขอ 3 ตัว?) ผมก็ไม่รู้ว่าต้องยังไงดี ลองถูผมไหมว่ามีเลขอะไรออกมา ผมอยากให้ที่ดีจริงๆ ตอนนี้เราอยู่ที่ CentralWorld ซึ่งตัวโอของเขามันจะใหญ่ผิดปกติ 0 ผมดู iMe ไอ เลข 1 ดอกไม้วันนี้ใส่ลายดอกไม้ คำว่าดอก ด อ ก มี 3 ตัวด้วยกัน 013 ละกันครับ ผมอยากรู้เวลาเขาถูกหวยมันหวยอะไร เขาถูกกันไปหมดเลย มันไม่เห็นเหมือนที่ออกมาเลยบางที (หัวเราะ)”
ขอบคุณทุกคนที่ซัปพอร์ตทุกผลงาน คอนเสิร์ตครั้งนี้เชื่อในฝีมือได้เลย
“ก่อนจะฝากคอนเสิร์ตผมอยากที่จะ ตั้งแต่โปรโมตมาผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆ ที่มาช่วยซัปพอร์ตทั้งเรื่องเพลง มิวสิกวิดีโอ เรื่องงานที่ผมไป คอนเทนต์ทุกอย่างที่ออกมา ทุกคนซัปพอร์ตและเอ็นจอยกับโมเมนต์ที่เรานำมาให้ทุกคน ผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆ นะครับที่ซัปพอร์ตอัลบั้ม HOMETOWN ในรอบนี้ ทั้งตัวผมเอง ทุกคนที่มีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้ ทีมงานทุกคน อยากจะบอกว่าการที่ได้ยินทุกเสียงที่มันบวกๆ แบบนี้เกี่ยวกับผลงานที่เราทำออกมา มันเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานทุกคนด้วย ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจดีๆ ให้คนของผมด้วยนะครับ
ส่วนคอนเสิร์ตมันน่ารักและสามารถพาลูกหลาน ปู่ย่าตายาย พี่สาวพ่อแม่ ทุกรุ่นมาดูได้ หลายๆ ความสนุก ผมจะเสิร์ฟทั้งส่วนที่มันเพื่ออากาเซ่ไทยโดยเฉพาะ แล้วผมก็จะเสิร์ฟในส่วนที่เป็นซูเปอร์ K-POP ให้ทุกคนได้ดูเหมือนกัน อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือมันเป็นโชว์ที่ผมเซ็ตมันมาด้วยหัวของผมคนเดียวจริงๆ ต้องขอบคุณ iMe และ Halo ที่ทำให้ภาพในหัวของผมเป็นจริง และเชื่อในตัวผม อยากให้ทุกคนลองเชื่อในฝีมือของแบมแบมในรอบนี้นะครับ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาดูครับ 23 ตุลาคมวันขายบัตร ถ้าผลมันออกมาดีจริงๆ ก็ไม่รู้ ผมอาจจะ..(ยิ้ม)”