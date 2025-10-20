xs
“KHAE RAI Food Village” เปิดตัว Sales Gallery อย่างเป็นทางการ 18 ตุลาคมนี้ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนนทบุรี พร้อมเปิดจองพื้นที่ใจกลางแคราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครั้งแรกของการเปิดจองพื้นที่ศูนย์อาหารยุคใหม่ ใจกลางทำเลศักยภาพ “แคราย” กับศูนย์อาหารขนาดใหญ่ “KHAE RAI Food Village” ด้วยการเตรียมพื้นที่ Sales Gallery ให้ได้ชมกันอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภท ได้เห็นโมเดลจำลองเสมือนจริงของโครงการ และพื้นที่จริงก่อนใคร! พร้อมจับจองทำเลสุดพิเศษได้ก่อนเปิดตัวโครงการในปี 2026
โครงการ “KHAE RAI Food Village” โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ Green Building ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการประหยัดพลังงาน และออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างครบวงจร ด้วยงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ภายในมีพื้นที่จอดรถกว่า 300 คัน พร้อมโซนกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับครอบครัว รองรับอีเวนต์และกิจกรรมตลอดทั้งปี บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ใจกลางแคราย พร้อมจุดเด่นของโครงการ ดังนี้

● ทำเลศักยภาพสูง - ตั้งอยู่บนสี่แยกแคราย ศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างย่านอยู่อาศัยและสำนักงานหลักของนนทบุรีติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีม่วง “สถานีศูนย์ราชการ” สะดวกต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค

● พื้นที่โครงการขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ - รองรับร้านอาหารและกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบให้ใช้งานได้จริง

● ศูนย์อาหารทันสมัยด้วยแนวคิด Green Building - คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมระบบระบายอากาศที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค สร้างศูนย์อาหารที่ทั้งทันสมัยและยั่งยืนอย่างแท้จริง

● โมเดลธุรกิจ O2O (Offline to Online) - เชื่อมต่อทุกร้านอาหารกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารเจ้าดัง ที่จะช่วยให้ร้านรับออเดอร์และจัดการคำสั่งซื้อได้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มช่องทางการขาย ขณะเดียวกันลูกค้าสามารถรวมหลายร้านไว้ในออเดอร์เดียวได้อย่างสะดวก

● Rider Lounge แห่งแรกในศูนย์อาหาร – พื้นที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้กับไรเดอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งอาหารให้รวดเร็วขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการว่าร้านค้าสามารถส่งออเดอร์ได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ

“KHAE RAI Food Village” ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์อาหารแห่งใหม่ของนนทบุรี แต่คือการรวมพลังของแนวคิด Green Building และเทคโนโลยี O2O เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง ที่นี่จะกลายเป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยน และสร้างโอกาสทางธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนแครายซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เพราะ “KHAE RAI Food Village” เชื่อว่า การกินไม่ได้เป็นเพียงกิจวัตรประจำวัน แต่คือวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่เชื่อมผู้คนเข้าหากัน ทุกพื้นที่ในโครงการจึงถูกออกแบบให้มีชีวิต มีจังหวะ และมีเรื่องราว พร้อมก้าวสู่การเป็น “แลนด์มาร์กใหม่ของนนทบุรี” ที่จะเปลี่ยนภาพของศูนย์อาหารให้กลายเป็นจุดหมายแห่งการใช้ชีวิตที่ทุกคนอยากมาเยือน

เชิญเข้าชม Sales Gallery “KHAE RAI Food Village”
ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ณ สี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองพื้นที่ โทร. 02-077-7900









