สสส. ประกาศผลและมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท แก่ผู้ชนะโครงการ “HEALTHTECH X 2 The Future” หนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

(19 ตุลาคม 2568: กรุงเทพฯ) สสส. องค์กรสร้างสรรค์การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน จัดงานประกาศและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการ “HEALTHTECH X 2 The Future” หนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ค้นหาและบ่มเพาะนวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพ ที่สามารถ สร้างผลลัพธ์จริงต่อกลุ่มเปราะบาง และขยายผลได้ในเชิงสังคมและธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “2 The Future” เพราะ “อนาคตของสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากวันนี้”
ภายในงานประกาศและมอบรางวัลฯ มีการฉายวิดีทัศน์สรุปโครงการ และมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศ ประเภท X-Startup และ X-Entrepreneur รวม 6 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสัมพันธ์ ศิลปะนาฎ ประธาน คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตัวแทน สสส. ผู้สนับสนุน โครงการ, นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. ตัวแทนผู้จัดโครงการ และ นางสาวรัศมี สืบชมภู กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด ตัวแทนหน่วยร่วมบริหารจัดการโครงการฯ (SYNHUB) ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน
โครงการ HealthTech X 2 The Future เวทีที่มากกว่าการแข่งขัน... คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่จะเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคนไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในทุกมิติ การสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นความจำเป็น โดยเฉพาะ ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ต้องอาศัยความรู้ เทคโนโลยี และพลังความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อค้นหา ทางออกใหม่ ๆ ให้แก่สังคมไทย ภายใต้แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ (แผน 11) สำนักสร้างสรรค์ โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด (SYNHUB) จัดโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นวัตกร บุคคล ชุมชน และองค์กร ได้เปลี่ยนพลังความคิดและศักยภาพให้กลายเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์สังคมไทย
โดยปีนี้ ได้คัดเลือกทีมนวัตกรจากทั่วประเทศ จำนวน 22 ทีม แบ่งเป็น 19 ทีมในประเภท X-Startup และ 3 ทีมในประเภท X-Entrepreneur ทุกทีมได้รับทุนสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Upskill & Workshop ครบทุกมิติ ทั้งด้าน HealthTech, Innovation, Marketing และ Design & Creative พร้อมคำแนะนำจาก Mentor ผู้เชี่ยวชาญ ระดับประเทศ เพื่อพัฒนา Prototype และกลยุทธ์การตลาดต่อยอดจริงในสังคม
และจัดกิจกรรม Demo Day 2025 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยาม พารากอน เพื่อให้แต่ละทีมนำเสนอผลงานของตน ค้นหาผู้ชนะการแข่งขันของแต่ประเภท ทั้งการ Pitching On Stage จัด Showcase Zone แสดงผลงานนวัตกรรมของทั้ง 22 ทีม อีกทั้งจัดแสดงผลงานจากรุ่นพี่ HealthTech X ซีซั่น 1 ได้แก่ ทีม ALEX, Dr.ASA และ MayWe และกิจกรรมเสวนา Talk & Share “นวัตกรรมสุขภาพ ผู้สูงวัย: จากบ้าน…สู่ตลาด…สู่การลงทุน” ร่วมแชร์ประสบการณ์โดย ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส), นายนฤศันส์ ธันวารชร (CEO InnoSpace) และ นายชาคิต พรหมยศ (CEO & Co-Founder ของ YoungHappy) อีกด้วย
รางวัลการประกวด โครงการ “HEALTHTECH X 2 The Future”
ทั้ง 22 ทีมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดย สสส.
• รางวัลประเภทประชาชนทั่วไปและสตาร์ทอัพ (Startup)
- รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ทีม Eldente
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ทีม YVR และ นัก Bit
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ทีม AiHUB
• รางวัลประเภทผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
- รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ทีม ERTIGO
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ทีม Precisionize
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ทีม ใส่ใจวัยเก๋า
• รางวัล popular vote รับรางวัลพิเศษจาก สสส. ทีม Good Boy Nirvana
HEALTHTECH X 2 The Future - จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่เท่าเทียม เพื่อคนไทยทุกคน