“หนุ่ม กรรชัย” กราบขออภัย “อังคณา-สุณัย” ขอรับผิดคนเดียว ลั่นพลาดเอง นำเสนอข้างเดียว

กรณีดรามาบานปลาย ระหว่าง “กัน จอมพลัง” กับ “อังคณา นีละไพจิตร” สมาชิกวุฒิสภา และอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เหตุอังคณาออกมาให้ความเห็นกรณีกันเปิดเครื่องเสียงขนานใหญ่ เปิดคลิปเสียงผี ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่อยากให้ไทยเพลี้ยงพล้ำในเวทีโลก ต่อมา กัน จอมพลัง ได้ออกรายการโหนกระแส เผยถึงกรณีนี้ ส่งผลให้อังคณา รวมทั้ง “สุณัย ผาสุข” นักวิชาการอาวุโส ถูกวิจารณ์เดือด ถูกขู่ฆ่า ล่าแม่มด จนต้องร้องผบ.ตร.คุ้มครองความปลอดภัย
ล่าสุดอังคณาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยสาเหตุไม่รับสาย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรรายการโหนกระแส เหตุถูกนำไปเชือด ถูกพิธีกร-แขกรับเชิญพูดจาจาบจ้วง ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จี้ให้ขอโทษต่อสาธารณชน และต้องมีผู้รับผิดชอบ
ล่าสุดในรายการโหนกระแสวันที่ 20 ต.ค.68 หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดใจขอโทษอังคณา และสุณัย น้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว
“ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่นาน เป็นเรื่องราวเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา เรื่องราวการนำเสนอในรายการโหนกระแส เรื่องราวของคุณกัน จอมพลังกับนักสิทธิมนุษยชน คือ คุณอังคนา กับพี่สุนัย ผาสุข จริงๆ ผมมีโอกาสขอโทษไปแล้วในวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ในมุมมองของการทำรายการ ผมต้องกราบขออภัยอีกครั้ง
ล่าสุดคุณอังคณาได้โพสต์ข้อความ มีชื่อตัวผมอยู่ในนั้นด้วย ผมก็ฝากถึงคุณอังคณาเอาไว้ตรงนี้ รวมทั้งพี่สุนัย ก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยจริงๆ นะครับ (ยกมือไหว้) ถ้าเกิดผมทำให้คุณอังคณารู้สึกเสียหายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วตัวผมเองยืนยันอีกครั้ง ผมไม่มีเจตนาทำให้เรื่องราวมันเป็นแบบนั้น
นอกเหนือจากนั้นผมยอมรับว่าวันนั้นผมพลาดเองจริงๆ ผมยอมรับทั้งหมดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว เพราะวันนั้นเป็นการนำเสนอแบบไม่รอบด้าน นำเสนอข้างเดียว ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณอังคณา หรือคุณสุนัยเลย จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ไม่เป็นไรครับ ผมน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขอโทษคุณอังคณาด้วย
ส่วนตัวพี่สุนัยเองผมมีโอกาสโทรศัพท์ไปขอโทษพี่สุนัยเองกับตัว แล้วได้พูดคุยกันหลายเรื่อง พี่สุนัยน่ารักกับผมมากนะครับ มีการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนหลายเรื่องเลยครับ ว่าจริงๆ แล้วมนุษย์ไม่ว่าชนไหน ชาติไหนก็ตามแต่ เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน นี่คือมุมมองนักสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจเป็นการมองต่างมุมกันกับหลายๆ ท่าน แต่สุดท้ายพี่เขาก็บอกว่าทุกๆ คนก็มีความรักชาติเหมือนๆ กัน
ฉะนั้นผมถือโอกาสนี้กราบขออภัยทั้งสองท่านอีกครั้ง (ยกมือไหว้) ถ้าเกิดว่ามีการนำเสนอแล้วทำให้เสื่อมเสียหรือมีเรื่องราวไม่บังควรเกิดขึ้นกับทั้งสองท่าน ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมขอโทษด้วยนะครับ”