เอาสิ! “โดม” สวนนางงามกัมพูชา กล่าวหาอ่อย ใช้สายตาจีบ ขอยาแก้คัน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ “โดม ปกรณ์ ลัม” ประกาศหนุนนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ปราบแก๊งสแกมเมอร์ เพราะสร้างความเสียหายให้นานาประเทศอย่างประเมินค่าไม่ได้ พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองเคยไปทำงานที่กัมพูชา ได้เห็นตึกกับตา กลัวถูกลักพาตัว ถึงขั้นไม่กล้าใช้ไวไฟของโรงแรม ไม่กล้าออกไปไหน
 
ทันทีที่เป็นข่าว สื่อกัมพูชาก็ได้ตีข่าวกลับ โดยกล่าวหาว่า โดมพยายามทำให้ตัวเองกลับมาดัง ฟาดโดมแรง ทำลายชื่อเสียงกัมพูชา ทั้งที่ไทยเองก็ยังติดอันดับ 1 ด้านคดีโกงออนไลน์

พร้อมๆ กับที่ “ป๊อก กิม เทง โสตถิตา” นางงามสาวชาวกัมพูชา ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้เข้าร่วมประกวดเวทีนางงามระดับประเทศของกัมพูชา มีผลงานถ่ายแบบ เดินแฟชั่นโชว์ และออกรายการหลายครั้งในประเทศบ้านเกิด ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตนเองเคยทำงานกับโดม ตอนเดินชนกันที่หน้าห้องน้ำที่บาร์แห่งหนึ่งในกัมพูชา เธอถูกโดมใช้สายตาเย้ายวน พยายามจีบด้วยสายตา และยังบอกอีกว่า Not My Type (ไม่ใช่สเปกฉัน) สาบานว่าเคยร่วมงานกัน แต่จะไม่ลงรูปคู่กับเขา

ล่าสุดโดมได้โพสต์เฟซบุ๊กฟาดกลับ “อยู่ดีๆ โดนของขมอยเข้าแล้วกรู, นี่สินะที่มาของคำว่า โหนกระสวย, ปุ๊เปล่าน้า, ซีม่าเข้าได้นะครับไม่ติด” ทำชาวเน็ตเข้าไปเมนต์กันสะเทือน โดยเฉพาะซีม่าเป็นยาที่รักษาอาการกลาก เกลื้อน แก้คัน








