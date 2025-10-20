Dreamy เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Dreamy Fruit Tea พร้อมพรีเซนเตอร์ “PiXXiE”เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต กับงาน "Dreamy Fruit Tea : Fruit Fun Fresh" ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ (UNION MALL) ชั้น 1 ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด (PFS) ผู้นำด้านการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ “ดรีมมี่” โดยทางบริษัทฯ ได้จัดงานเปิดตัวสินค้าแบรนด์ “Dreamy Fruit Tea” ชาผลไม้ ปรุงสำเร็จ ผลิตจากวัตถุดิบนำเข้า มีวิตามินซี ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล ดีต่อสุขภาพ กับงาน "Dreamy Fruit Tea : Fruit Fun Fresh" ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อร่อยเกินเบอร์ ได้ประโยชน์เกินใจ” มาพร้อม 5 รสชาติ ให้เลือกอร่อยและสดชื่น ได้แก่ รสแอปเปิล, รสส้มยูซุ, รสพีช, รสน้ำผึ้งมะนาว และรสมิกซ์เบอร์รี ภายในงานจะได้พบกับ 3 สาว พรีเซนเตอร์ เกิร์ลกรุ๊ป สุดฮอต ศิลปินวง “PiXXiE” ได้แก่ มาเบล, พิมมา และอิงโกะ เจ้าของผลงานเพลงฮิต “ติดฝน” “มูเตลู” และ DEJAYOU ฯลฯ
โดยงานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. พบกับการแข่งขันประกวดเต้น เพื่อค้นหาผู้ชนะ 3 ทีม ที่จะได้รับรางวัลจาก Dreamy Fruit Tea และได้ขึ้นโชว์ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ทางแบรนด์ “ดรีมมี่” ได้เชิญพิธีกรสายฮา ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร มาร่วมสร้างสีสันในงาน ก่อนที่จะได้พบกับ พรีเซนเตอร์ เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต วง “PiXXiE” และยังมีโชว์พิเศษจาก Bartender มืออาชีพ ที่จะมาชง Dreamy Fruit Tea ให้ทุกท่านได้อร่อย สดชื่น กันภายในงานอีกด้วย ความสนุกยังไม่หมด ปิดท้ายกันด้วย Mini Concert จากวง “PiXXiE” ความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว มาร่วมเติมความสดชื่น ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ (UNION MALL) ชั้น 1
#DreamyFruitTea #PiXXiE #DreamyFruitTeaXPiXXiE