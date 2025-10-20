“PROXIE” จัดปาร์ตี้กาแฟเนรมิตถนนทรงวาดจัดคอฟฟี่ เฮ้าส์ ปาร์ตี้ ชวน มามิกซ์ความสนุกเอาใจ Gen Z

เนสกาแฟ เปิดตัว “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถือเป็นนวัตกรรมกาแฟเข้มข้นพร้อมชงครั้งแรกของเนสกาแฟในประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์ระดับโลก ชูคอนเซ็ปต์ มิกซ์สนุก คูลแบบเรา ให้คอกาแฟสามารถสร้างสรรค์เมนูกาแฟที่แปลกใหม่ได้ไม่จำกัดในแบบของตัวเอง ในการเปิดตัวครั้งนี้ เนสกาแฟได้เนรมิต “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ คอฟฟี่ เฮ้าส์ ปาร์ตี้” (NESCAFÉ Concentrate Ready-To-Mix Coffee Haus Party) เปิดปาร์ตี้กาแฟสุดมันส์ช่วงกลางวัน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวเปิดประสบการณ์ความสนุกและไวบ์ที่แรงสุดแห่งปีกับกาแฟเข้มข้นพร้อมชงสุดคูล และสร้างสีสันของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเย็นที่เนสกาแฟได้ยกทัพกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ซ้ำกันเลยสักวัน พร้อมนำทัพศิลปินชื่อดัง PROXIE, PiXXiE พร้อมด้วย เจมส์ อลิน และวาเลนตินา พลอย มาร่วมเปิดบ้านคนคูลที่เพลย์อาร์ตเฮ้าส์ (PLAY Art House) ถนนทรงวาด ย่านเยาวราช
PROXIE พรีเซนเตอร์ของ เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ซึ่งประกอบด้วย กัน คิม โชกุน กร อองรี วิคเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรม
“เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ คอฟฟี่ เฮ้าส์ ปาร์ตี้” เปิดปาร์ตี้กาแฟสุดมันส์ช่วงกลางวันกับคนคูล ๆ บนถนนทรงวาด พร้อมได้ร่วมแฮกสูตรกาแฟเย็น โดย “กร กร วรรณไพโรจน์” เป็นตัวแทนเล่าถึงประสบการณ์มิกซ์ความสนุกว่า “กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่พวกเราขาดไม่ได้ในแต่ละวันเลยครับ พวกเราชอบดื่มกาแฟเย็น และพอได้มารู้จักและลองเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ก็ชอบเลย อร่อย สะดวก และสนุกในการชงเมนูกาแฟได้หลากหลาย ช่วยให้พวกเราได้เพลิดเพลิน มิกซ์สนุกคูลแบบเราครับ”
อีกหนึ่งตัวแทนของ PROXIE “วิคเตอร์ วรเมธ กอนุประพันธ์” เล่าถึงบรรยากาศมิกซ์ความสนุกว่า “ครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้มาปาร์ตี้กาแฟกลางวันแบบนี้ พวกเราชอบการที่ได้ออกไปมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ทำหรือไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน อย่างงานวันนี้ที่ได้เปลี่ยนทรงวาดให้เป็นย่านแห่งงานอาร์ต และมาครีเอทเมนู แฮกสูตรกาแฟเย็นแก้วโปรด ในงานเนสกาแฟ คอฟฟี่ เฮาส์ ช่วยเปิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราครับ”