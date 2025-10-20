“เนย โชติกา” เผยเคล็ดลับสยบ “อคิณ-ลลิณ” กลัวเข็ม หาทางเลือกใหม่ให้ลูก

ไม่บอกก็ไม่รู้ว่า “เนย โชติกา วงศ์วิลาส” เพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพราะไม่ได้ทำให้ความสวยและแซ่บของคุณแม่ลูกสองลดลงได้เลย เห็นได้จากในงานเสวนา “ไข้หวัดใหญ่ ใหญ่กว่าที่คิดส์” โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวและหันมาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันมากขึ้น รวมทั้งแนะนำ “วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูก” ทางเลือกใหม่ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับคนกลัวเข็ม โดยมี “โบ ธนากร ชินกูล” รับหน้าที่เป็นพิธีกร ในงาน Amarin Baby & Kids Fair Carnival 2025
เนย โชติกา ที่ควงลูกสาว น้องลลิณ มาออกงาน เล่าถึงประสบการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อลูกๆ และตัวเองว่า “เนยเพิ่งหายจากฤทธิ์ไข้หวัดใหญ่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา ติดมาจาก “น้องอคิณ” ที่ติดมาจากเพื่อนที่โรงเรียนอีกที จะบอกว่าติดเชื้อครั้งนี้เนยเป็นหนักมากจนต้องหยุดงาน แต่อคิณมีอาการเล็กน้อย เพราะได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีนี้มาแล้ว ตอนที่ครอบครัวไปฉีดกัน เนยไม่ได้ไปด้วย เลยเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเกม จะบอกว่าการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งที่ควรทำทุกปี แต่เชื่อว่าหลายๆ ครอบครัวเจอก็คือ เด็กๆ มักจะดราม่าตลอด พอได้ยินว่าว่านัดฉีดวัคซีน ทั้ง อคิณ และ ลลิณ ก็จะถามว่าไปวันไหน เจ็บมั้ย เหมือนมดกี่ตัว มดแดงมดดำ มีความกังวล พอไปถึงโรงพยาบาลก็งอแง ร้องไห้ ก็ต้องกอดมัดกันนานกว่าจะยอมฉีดวัคซีนได้ ต้องเปิด Youtube หรือเอาวิตามินล่อ แล้วระหว่างที่รอ ก็จะมีเด็กคนอื่นที่ฉีดวัคซีนแล้วออกมาร้องไห้อีก”
เนย โชติกา กล่าวต่อไปว่า “เนยว่า วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูก’ เป็นทางเลือกที่ดีมากๆ ปกติที่บ้านพ่อเป็นคนฉีดก่อน เนยก็ต้องเก็บอาการไม่ให้ลูกใจเสีย เพราะเด็กๆ ส่วนใหญ่กลัวเข็มกัน อย่าว่าแต่เด็กๆ เลย ผู้ใหญ่หลายคนอย่างเนยไม่กลัวเข็มที่หน้า แต่กลัวการฉีดวัคซีน ถ้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครั้งหน้าก็จะเลือกแบบพ่นจมูกให้กับทุกคนที่บ้าน เพราะใช้ได้กับคนที่มีอายุตั้งแต่ 2-49 ปี แล้วเด็กรุ่นนี้ชินกับการพ่นจมูก รักษาอาการจมูกบวม นี่พ่อแม่ผู้ปกครองในห้องเรียนเดียวกันรู้ว่าจะมางาน ไข้หวัดใหญ่ฯ นี้ ก็สนใจกันเกือบทุกคน ให้เนยมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วไปเล่าให้ฟังค่ะ เชื่อว่าหลายคนต้องสนใจแน่ๆ อะไรจะดีเท่าการที่ลูกไม่ต้องเจ็บตัวแถมสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีก”