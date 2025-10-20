"เอดิสัน เฉิน" มีปากเสียงเดือดกับพนักงานโรงแรมหรู “เพนิซูล่า เซี่ยงไฮ้” ปมไม่พอใจการบริการ

อดีตดาราฮ่องกง “เอดิสัน เฉิน” กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังมีคลิปเผยให้เห็นว่าเขามีปากเสียงเดือดกับพนักงานโรงแรมหรู Peninsula Shanghai ปมไม่พอใจการบริการและตั้งคำถามถึงมาตรฐานโรงแรม ขณะที่ก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งตกเป็นข่าวฉาวจากเหตุทะเลาะกับพนักงานบนเที่ยวบิน ANA จนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์
อดีตดาราหนุ่มชื่อดัง เอดิสัน เฉิน กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลังมีคลิปวิดีโอเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ขณะเขามีปากเสียงรุนแรงกับพนักงานภายในล็อบบี้ของโรงแรมหรู Peninsula Shanghai เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในคลิป เฉิน วัย 45 ปี มีท่าทีไม่พอใจและโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนกับพนักงานรายหนึ่ง พร้อมตั้งคำถามเชิงตำหนิว่า “คุณรู้หรือเปล่าว่าการบริหารโรงแรมระดับห้าดาวต้องทำอย่างไร?” และยังสอบถามเหตุผลว่าทำไมพนักงานถึง “คอยเฝ้าดู” เขาอยู่หลายครั้ง
ต้นตอของเหตุการณ์ยังไม่ชัดเจน แต่รายงานระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการให้บริการหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว โดยมีพยานยืนยันว่า ก่อนการปะทะจะเกิดขึ้น พนักงานหลายคนได้ปรากฏตัวอยู่ใกล้บริเวณที่เฉินพักผ่อนอยู่ซ้ำ ๆ ซึ่งอาจเป็นชนวนให้เขาเกิดความไม่พอใจ
ก่อนหน้านี้ เอดิสัน เฉิน ก็เพิ่งตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากเหตุการณ์บนเที่ยวบิน ANA เส้นทางโตเกียว – นิวยอร์ก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังมีรายงานว่าเขามีปากเสียงกับพนักงานต้อนรับที่ขอให้หลีกทางให้ผู้โดยสาร VIP ลงจากเครื่องก่อน โดยเฉินตะโกนถามเสียงดังว่า “เพราะเขาเป็น VIP งั้นเหรอ? แล้วฉันกับเขาต่างกันตรงไหน?” พร้อมขู่ว่าจะ “ทำให้คุณตกงานแน่” เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียจีนและแบ่งความคิดเห็นของผู้คนออกเป็นสองฝ่าย ทั้งที่เห็นใจเขา และที่มองว่าคำพูดดังกล่าวรุนแรงเกินไป
เอดิสัน เฉิน อดีตนักแสดงชาวฮ่องกงผู้เคยตกเป็นข่าวฉาวจากกรณีภาพหลุด ปัจจุบันแต่งงานกับนางแบบชื่อดัง ฉิน ชูเพ่ย และมีบุตรสาวหนึ่งคน เขาผันตัวสู่ธุรกิจแฟชั่นในฐานะผู้ก่อตั้งแบรนด์สตรีตแวร์ CLOT ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ปัจจุบันอายุ 45 ปี (เกิดปี 1980)