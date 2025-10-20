พระเอกดัง “เฉินเหว่ยถิง” ข้ามขั้น ประกาศเป็นพ่อของลูก “เหอซุ่ย“ อดีตนางฟ้าวิคตอเรีย

ทำเอาช็อคตามๆกันเมื่อพระเอกดัง “เฉินเหว่ยถิง” พระเอกดังตัวท็อปจากเรื่อง “Love’s Ambition” ประกบกับ ”จ้าวลู่ซือ“ ที่เพิ่งลาจอไป ได้ออกมาประกาศเป็นพ่อคนทันทีที่ซีรีส์จบ ส่วนแม่ของลูกไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นอดีตนางฟ้า Victoria’s Secret อย่าง ”เหอซุ่ย“ ที่มีข่าวลือคบหากันมานานหลายปี แต่ไม่เปิดตัว
หลังจากที่ เฉินเหว่ยถิง และ เหอซุ่ย มีข่าวลือคบหาดูใจกันมานานหลายปี หลังพบเห็นอยู่ด้วยกันทั้งที่บ้านพักของทั้งคู่รวมถึงที่ฟิตเนส แต่ทั้งคู่ไม่เคยออกมายอมรับหรือเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
ล่าสุดไม่ต้องประกาศคบ หรือประกาศแต่งงาน แต่ข้ามขั้นประกาศมีลูกกันไปเลย โดยทั้งคู่โพสต์ภาพใน Weibo โชว์ภาพอัลตราซาวด์ พร้อมใส่หมวกคู่เขียนข้อความบนหมวกว่า “พ่อ - แม่” พร้อมข้อความว่า “พ่อ แม่ และเขา” ยิ่งไปกว่านั้นเด็กน้อยลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเผยภาพทั้งคู่กำลังอุ้มทารกอย่างทะนุถนอม
ข่าวคราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2021 หลังจากที่มีคนเห็นทั้งคู่ออกไปเที่ยวด้วยกัน และมีข่าวว่าฝ่ายชายเข้าออกบ้านของ เหอซุ่ย อยู่ตลอด ก่อนที่ในปี 2023 จะมีข่าวรักๆเลิกๆตามมา ก่อนที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งพร้อมกับมีคนเห็นทั้งคู่เที่ยวต่างประเทศด้วยกัน
เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา เหอซุ่ย ได้ลบภาพออกจาก Weibo และปฏิเสธรับงานเดินแบบ ถ่ายแบบมานานหลายเดือน ส่งให้ชาวเน็ตพากันสงสัยว่าเธอเตรียมออกจากวงการ หรือเตรียมประกาศแต่งงานหรือไม่ แต่ท้ายสุดประกาศมีลูก ส่งผลให้ชาวเน็ตช็อคไปตามๆกัน
อย่างไรก็ตามแม้แฟนๆของพระเอกหนุ่ม เฉินเหว่ยถิง จะตกใจกับข่าวสายฟ้าแล่บ แต่หลายคนก็แสดงความยินดีกับเขา ที่ได้ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวในวัย 39 ปีเสียที
ส่วนทาง เหอซุ่ย นางแบบดังวัย 37 ปีจาก Victoria’s Secret, Ralph Laurenและแบรนด์หรูต่างๆ เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วกับเศรษฐีหนุ่ม และจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปลายปี 2014 แต่ชีวิตคู่ต้องจบลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงแค่ 7 เดือน ซึ่งข่าวลือระบุว่าอดีตสามีเป็นเศรษฐีปลอมที่มาหลอกแต่งงาน โดยภาพลักษณ์ต่างๆเกิดจากการจ่ายเงินเช่ามาถ่ายรูปทั้งสิ้น