เล่นแรง! “มิว” เจอเฟกนิวส์ AI รถคว่ำ-หน้าพัง เดินหน้าฟ้อง หลังโดนขุดข่าวเก่า ขึ้นมาด่า

เล่นแรงมาก! “มิว ศุภศิษฏ์” ไม่ทน ไม่ขอรับกระเช้า เดินหน้าฟ้องชาวเน็ต หลังโดนขุดข่าวเก่าขึ้นมาด่า ลั่นเจอทั้งจำและปรับ ตกใจเฟกนิวส์ AI ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ
ไม่มีคำว่ายอม! ก่อนหน้านี้ “มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” ได้ออกมาประกาศว่าจะฟ้องชาวเน็ต หลังโดนขุดข่าวเก่าที่จบไปนานแล้ว นำมาโพสต์ใหม่เพื่อหวังยอดเอนเกจเมนต์ จนลุกลามไปถึงการบลูลี่ขั้นสุด เจ้าตัวอัปเดตว่าตอนนี้ได้ให้ทนายยื่นโนติสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยันสุดตัวไม่รับกระเช้า พร้อมเฟกนิวส์ล่าสุดเจ้าตัวรถคว่ำ จนหน้าเละ
“ตอนแรกเห็นจากในเพจ ทำไมเขาดูรุนแรงจังเลย แล้วพอเราได้เข้าไปดูในเพจ ก็มีแต่เฟกนิวส์ แล้วก็มีดาราหลายๆ ท่าน ก็โดนเช่นกัน และในข่าว ก็ไปเอาภาพอุบัติเหตุจากที่อื่น แล้วก็ทำผ่าน AI แล้วก็เอาหน้าเราไปประกอบกับรูป บางคนก็ถึงขั้นอยู่ในโลง น่ากลัวมาก แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดเนื้อข่าวเท่าไหร่ พอเราเห็นรูปแค่นั้น เราก็เลยเอามาโพสต์บอกทุกคนก่อน ว่ามันเป็นข่าวปลอม
ซึ่งพอเราเจออะไรแบบนี้ เราก็อยากฝากบอกทุกคน พอมี AI ปุ๊บ มันทำเฟกนิวส์ได้ง่ายมากขึ้น และบางทีก็คือทำเหมือนจนน่าตกใจถามว่าเราโดยบ่อยไหม มันก็มีมาเรื่อยๆ แต่อันนี้เราเห็นด้วยตาตัวเอง ซึ่งถ้าบางคนเค้าไม่เห็นที่เราเตือน เขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริง เพราะว่ามันไม่ได้มีเราคนเดียว มันก็มีหลายคนที่โดนไปอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้
และการทำแบบนี้ เขาก็หวังเอนเกจฯ ผมอยากจะฝากทุกคนให้ระมัดระวัง ตอนนี้ AI ค่อนข้างที่จะระบาดมากๆ ซึ่งบางเรื่องที่เอไอทำแล้วดี เราก็ต้องชื่นชม แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ มันต้องระมัดระวังด้วย บางทีเผลอเข้าไปกด เขาก็ได้เอนเกจฯ แต่สำหรับข่าวนี้ของเรา พอเข้าไปดูคอมเมนต์ ทุกคนก็เข้ามา rip เยอะมาก ยืนยันว่าตอนนี้ยังอยู่สบายดี
เพราะอย่างที่ผมบอก คนรอบข้างหรือคนที่เขารู้จักเรา บางคนเขาตกใจจริงๆ บางทีก็มีส่งข้อความมา rip หรือ get will soon ทั้งแสดงความเสียใจ ทั้งไว้อาลัยหรือบางคนก็ให้กำลังใจ ออกจากโรงพยาบาลไวๆ นะ ไม่ใช่มันคือข่าวปลอม
ซึ่งถามผมว่าผมจะดำเนินการยังไง อันนี้ผมว่าค่อนข้างยาก สิ่งที่แนะนำได้ก็คืออยากให้รีพอร์ตทางเพจไปก่อน เพราะในเพจนั้นก็มีหลากหลายคนที่โดน ผมว่าเราอย่าไปให้เอนเกจฯ เขา เพราะถ้าเราให้ความสนใจเค้าเยอะ เขาก็จะได้เอนเกจฯ”
ฉุนโดนขุดข่าวเก่าจบไปนานแล้ว
“แล้วในส่วนที่เราได้ดำเนินการฟ้องร้องไปก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้นะ แต่ก่อนหน้านี้ที่เคยสัมภาษณ์ไปว่าเราได้ดำเนินการฟ้องคอมเมนต์ ที่เขาเอาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วในอดีต และเราได้ผ่านการดำเนินการทางศาลมาแล้ว แต่เขาก็เอากลับมาใหม่ บางคนก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนว่ามันผ่านการดำเนินการมาแล้ว เราอยากให้เค้ารีเช็กหน่อย เพราะว่าในอินเตอร์เน็ตก็แวะมาด่าเรา แล้วเขาก็ไป ซึ่งพอมันกลับใหม่ เราก็ปวดหัวเหมือนกัน เราก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นการดำเนินการ ก็ให้ทนายจัดการไปหลายคนแล้ว และหลักๆ คือการที่จะเอาสิ่งพวกนั้นกลับมา มันก็เป็นการเรียกเอนเกจฯ ซึ่งมาทำให้คนเห็นอีก แล้วพอคนเห็นมากๆ หลายคนก็ตีความตามเฟกนิวส์อันนั้น ว่าเป็นเรื่องจริง และสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพิมมา มันจะทำให้เกิดความเสียหายกับเรา ชื่อเสียงเสีบหายมากๆ บางคนเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไง แต่พอคนอื่นเขาเห็นข่าวไม่ดี เขาก็คิดไปก่อน ก็รู้สึกว่ากระทบมากๆ
สิ่งที่เรารู้สึกว่าต้องดำเนินการ เพราะเขาว่าเราในสิ่งที่ไม่ดีมากๆ ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง แน่นอนมันสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้อยู่แล้ว ก็ต้องทั้งปรับทั้งจำ ถามว่าเราต้องเหนื่อยขึ้นศาลไหม มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราปวดหัวกับการขึ้นศาล ซึ่งมันก็สามารถเคลียร์ไปแล้วหนึ่งรอบ แต่พอเราปล่อย สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นอีก ตอนนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือน ยื่นโนติส แล้วก็ฝากให้ทนายจัดการ สำหรับคนที่โดน ก็รอรับหมายศาลแล้วกันก็บอกแล้วไง ว่าไม่รับกระเช้า ซื้อเองได้ เดินเข้าไปในเซเว่นก็ซื้อได้เลย แล้วปีใหม่เดี๋ยวก็กระเช้าก็มาเยอะ
และอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เขาเมนต์มาไม่ว่าจะเป็นคำหยาบ หรือสิ่งที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ มันบั่นทอนความเป็นมนุษย์ ถ้าตามคำที่ศาลท่านเคยพูดไว้ หลายคนเมนต์ในเรื่องของการบลูลี่มากๆ แต่ในทางกลับกัน ตัวเองทำเองโดยไม่รู้ตัว เราก็เลยต้องทำให้เขารู้ตัวหน่อยว่า เขากำลังทำอยู่ อย่างบางคนเขาไม่ได้ติดตามข่าว เขาก็เชื่อ หรือคอมเมนต์ก็หยิบประเด็นเก่าเก่าออกมาพูด ว่าเราเป็นคนแบบนั้น ว่าเราเป็นคนแบบนี้ เราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่”