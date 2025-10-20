“เจนิส” ยอมรับผิดไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่ดีก็อย่าเลียนแบบ พ้อถูกเมนต์คุกคามเพื่อความบันเทิง

เกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทันที เมื่อ “เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ” ซ้อนมอเตอร์ไซค์ ด้วยชุดแซกสีชมพูจนกลายเป็นตำนาน ถูกหลายคนเอาไปโคฟเวอร์ ทำเป็นคอนเทนต์ กระฉ่อนโซเชียล แต่ก็ไม่วายเกิดเป็นดรามา ว่าทำไมถึงไม่สวมหมวกกันน็อก รวมไปถึงโดนคุกคาม ล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดใจถึงกรณีดังกล่าว ฝากถึงเยาวชนถ้าอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องทำตาม ยืนยันว่าตื่นมาก็ไม่ได้สวยเลย เพราะว่ามีคนอื่นสวยมากกว่า
“จะบอกว่าใครที่เสพสื่อของเจน มันมีบางอย่างที่เยาวชนไม่ควรดู ก็อยากที่จะฝากช่องทางนี้ ว่าตักเตือนบุตรหลานของท่าน แล้วก็มองคอนเทนต์เป็นเรื่องบันเทิง เราไม่ได้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของใคร แต่เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ ขอแค่อย่างเดียวไม่เบียดเบียนคนอื่น เป็นคนดีก็พอ แม่ ๆ ชาวโซเชียลสอนเจนิสมาแบบนี้ ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้ หนูก็ใช้ชีวิตธรรมดาแบบนี้ หนูทำอะไรตื่นขึ้นมาหนูก็ถ่ายคลิปแล้ว ผู้ช่วยนางก็ไม่เคยเห็นมุมนี้เพราะว่าเราอยู่กันแต่บนรถตู้ แต่ไปวันนั้นรถติดมันเป็นเหตุสุดวิสัย เขาก็เลยถ่าย ก็เลยลง ตื่นมาก็งงเลยค่ะ
หลายคนบอกว่าตื่นมาแล้วต้องสวยอย่างเจนิส ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ หนูไม่ได้สวยมาก คนอื่นสวยกว่าหนูเยอะแยะค่ะ แต่มีหลายคนก๊อบปี้เป็นเรา ก็เห็นพี่ปิงปอง (ธงชัย ทองกันทม) และอีกหลายเพจเห็นดารา พี่แตงโม พี่กะเทยไทยทำถึงมาก ชอบมาก รักนะคะ ขอบคุณมาก รู้สึกดีใจ ที่ถูกค้นพบ ชุดสีชมพูในตำนาน
แต่มันก็มีดรามาตามมาเหมือนกัน เลยอยากแถลงว่ามันไม่ใช่ชุดนอนนะคะ ช่วงนี้แฟชั่นเดรสซาตินกำลังมา แล้วก็เยาวชนที่ดูอยู่ไม่แนะนำให้ทำตาม และยังมีอีกหลายเรื่องอย่างเช่น หมวกกันน็อกต้องสวมใส่ อันนี้ผิดจริงๆ ต้องขอโทษจริงๆ นะคะ ด้วยเหตุสุดวิสัยและความรีบ ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้นั่งด้วย พี่เขาก็ไม่ได้หยิบยื่นมาให้แล้วเรารีบ ใจเราไปถึงที่แล้ว พี่คะไปถึงเร็วที่สุด ก็เยาวชนไม่ควรทำตามนะคะ นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง อันนี้เราผิดจริง ๆ เราต้องขอโทษและยอมรับผิดแล้วเยาวชนไม่ควรทำตามนะคะ ซึ่งตอนนี้คลิปมันค่อนข้างที่จะไปไกลแล้ว อยากใช้ช่องทางนี้ส่งต่อไปถึงเยาวชนว่ามันไม่ถูกต้อง
ส่วนคอมเมนต์แรงๆ หนูไม่ค่อยได้เข้าไปดูดรามาอะไรเท่าไหร่ หลักๆ จะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศ อย่างเช่นเรื่อง เบาะรถ อยากให้นึกถึงใจคนที่คุณพิมพ์ถึงเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นน้องสาวได้ไหม หนูไม่ได้รู้สึกโกรธ ต่อให้เบาะแล้วยังไง ตัวหนูอยู่นี่ หนูยังปลอดภัย หนูเอาตัวเองไปอยู่ในที่ๆ เซฟของตัวเองอยู่แล้ว แค่ไม่อยากให้ผู้หญิงหลายคนที่กำลังเป็นสาวเป็นวัยรุ่นต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ หรืออาจจะคอมเมนต์ด้วยความบันเทิง แต่ว่าเยาวชนที่เข้ามาอ่าน วุฒิภาวะยังไม่ถึง เขาอาจจะเอาไปทำตามได้ เราก็รู้สึกว่าการพิมพ์มันเป็นการชี้นำอย่างหนึ่ง รู้สึกว่าก่อนพิมพ์ก็ควรจะคิดสักนิดได้ไหม มองว่าเป็นบุตรหลานของท่านดู”